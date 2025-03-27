По своим волнам: промышленности передадут частоты американского Globalstar

Промышленные предприятия могут впервые получить частоты для строительства сотовых сетей 4G. Это позволит ускорить ввод роботов, беспилотников, станков, датчиков и т.д. Такое решение может быть принято на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Выделение специального диапазона стало возможно после ухода из России американского спутникового оператора Globalstar — его частоты и отдадут предприятиям.

Зачем нужны частоты 4G

В середине апреля ГКРЧ планирует выделить «неопределенному кругу лиц» диапазон частот 2483,5–2495 МГц для создания сотовых сетей 4G. Об этом говорится в материалах межведомственной комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Это необходимо для обеспечения производственной деятельности и технологических процессов, повышения их безопасности и эффективности цифровой трансформации различных отраслей экономики, отмечено в документах.

ГКРЧ может разрешить передачу частот на пять лет. Для предприятий, которые будут использовать этот диапазон, есть ограничения: если они будут создавать помехи системам беспроводного доступа в интернет или спутниковой связи, их работу придется ограничить или даже отключить.

Вопрос рассматривается по совместному заявлению Минэнерго, Минпромторга и «Росатома».

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На частотах, которые могут быть выделены российской индустрии и энергетикам, до 2022 года в РФ работал американский оператор спутниковой связи Globalstar, отмечает один из специалистов по частотному планированию. Но в 2022 году компания прекратила деятельность в России, и эти частоты были возвращены государству, рассказывает он. И сейчас их получит промышленность — это первый прецедент такого рода, ведь раньше частоты для LTE выдавали только сотовым операторам , указывает собеседник «Известий». По его словам, права на строительство собственных сотовых сетей 4G представители промышленности и энергетики добивались более двух лет.

— Для создания корпоративных сетей компании, в том числе в сфере ТЭК, были вынуждены обращаться к сотовым операторам. Если решение ГКРЧ будет принято, промышленность и ТЭК смогут строить свои LTE-сети без участия связистов, — утверждает он.

По словам специалиста, такой подход даст возможность создавать производственные сети быстрее, меньше тратить на их эксплуатацию (ведь платить за нее компаниям связи больше не придется), а главное, инфраструктура будет безопаснее — она не будет соприкасаться с публичными сотовыми сетями . Это крайне важно, к примеру, для атомных объектов, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Получение частот для промышленного LTE открывает огромные возможности перед предприятиями, уверены участники рынка. На них могут работать сложные системы управления, в частности, высокотехнологичными станками, автономным транспортом на предприятиях, осуществляться координация мобильных бригад и многое другое. Для развертывания таких систем индустрия пока вынуждена обращаться к сотовым операторам или пользоваться решениями с ограниченным радиусом действия, например Wi-Fi, указывает один из собеседников «Известий».

По словам источника на рынке сотовой связи, ширины частотной полосы (10 МГц) хватит для телеметрии и контроля за интеллектуальными системами управления умным предприятием. Но, к примеру, для интеллектуального видеонаблюдения (видеоаналитики) этого будет, скорее всего, недостаточно, сомневается он.

«Известия» направили запросы в Минцифры, курирующее деятельность ГКРЧ, Минпромторг, Минэнерго и «Росатом».

Сотовые сети для бизнеса

Многие промышленные компании заинтересованы в охвате производственных объектов частными сотовыми сетями LTE (Private LTE, pLTE), а большинство доходных сценариев использования сетей пятого поколения (5G) связаны исключительно с корпоративным применением, отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник.

— У корпораций есть много различных резонов в развертывании частной сотовой сети, вместо того чтобы прибегать к услугам коммерческих операторов мобильной связи. Среди них быстрое сотовое покрытие производственных активов в удаленной местности, до которой коммерческие операторы не дошли: такие потребности имеют не только нефтяники, газовики и иные добычные предприятия, месторождения которых зачастую находятся в безлюдной местности , а то и вовсе на шельфе, но и сельхозпроизводители, — объясняет эксперт.

Многие корпорации заботятся об информационной безопасности и не хотят пользоваться публичными сотовыми сетями, добавляет он. Кто-то хочет полностью контролировать расходы на сотовую сеть, а не разбираться в ценообразовании операторов, для кого-то это даже вопрос престижа, утверждает Леонид Коник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российские компании из множества отраслей на протяжении последних пяти лет активно разворачивают частные сотовые сети. По данным ComNews Research, к началу 2025 года в России насчитывалось 97 коммерческих внедрений и пилотных проектов Private LTE/5G (в том числе 35 сетей — коммерческих). Больше всех частных сетей в РФ развернули компании из горнодобывающего сектора : 20 коммерческих и 13 пилотных, на втором месте — участники рынка транспорта и логистики (восемь коммерческих и 11 пилотных сетей), а на третьем — предприятия нефтегазовой и нефтехимической промышленности (два коммерческих и 13 пилотных сетей). Подавляющее большинство сотовых сетей для промышленности России созданы на инфраструктуре операторов мобильной связи.

Многие страны мира уже выделили специальные частотные диапазоны для частных сетей мобильной связи, и получить их могут только промышленные компании — сотовым операторам эти частоты недоступны. Первой в мире это сделала Германия, подобных примеров много и в Европе, и за ее пределами, утверждает Леонид Коник. Сотовые операторы во всем мире не в восторге от идеи частных беспроводных сетей, ведь, разворачивая сеть pLTE/p5G, корпорация перестает платить им за услуги, а чем крупнее корпорация, тем больше она может приносить прибыль оператору мобильной связи, продолжает он.

Выделение частот непосредственно предприятиям может привести к негативным последствиям как для операторов, так и для самих предприятий, опасаются в «ВымпелКоме». В компании говорят об увеличении стоимости проектов по цифровизации промышленных компаний, ухудшении пользовательского опыта абонентов мобильной связи на территории предприятий, повышении рисков сбоев критической инфраструктуры.

— Мировая практика показала, что оптимальной моделью для развертывания частных сетей стала сервисная, когда операторы связи разворачивают свою телеком-инфраструктуру на своих частотах на предприятии заказчика и обеспечивают соответствующую эксплуатацию сетей , — отметили в «ВымпелКоме».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Частотный диапазон, предлагаемый для выделения ГКРЧ, критически близко расположен к полосам частот сотовой связи, предупреждают в «МегаФоне».

— Мы надеемся, что жесткие ограничения, налагаемые на характеристики технологических сетей LTE, позволят обеспечить их совместное функционирование с существующими сетями мобильной связи. Тем не менее полностью исключить возможность появления помех в работе мобильных операторов пока не представляется возможным , — опасаются в компании.

Операторы накопили наибольший опыт в проектировании, создании и эксплуатации выделенных сетей LTE, это их профильная деятельность, отметили в МТС. Согласно исследованию ComNews, на долю оператора пришлась почти половина всех корпоративных внедрений, добавили там.

В предлагаемом решении видится противоречие, поскольку выделение планируется не в отношении «неопределенного» круга лиц, а в отношении определенного — энергетики, атомщики и промышленники, рассуждает источник на телеком-рынке. Непрофильным компаниям будет затруднительно создавать выделенные сети собственными силами без должной экспертизы и профильных IT- и телеком-специалистов , считает он. Строительство выделенных сетей с нуля, особенно в данном диапазоне, — затратное мероприятие, учитывая и регуляторное требование использовать в технологических сетях отечественное оборудование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, гендиректор TelecmDaily Денис Кусков считает, что выделение частот промышленности позволит самостоятельность развивать свои информационные системы — то или иное предприятие, имея собственную частную сеть, не будет зависеть от возможностей коммерческого оператора. Повышается и уровень безопасности — передавать информацию в собственной замкнутой системе гораздо надежнее, чем в сети сторонней организации, заключил эксперт.

Надежная связь на производстве отвечает общей тенденции к цифровизации бизнеса: она позволяет предприятиям повышать эффективность, быстрее выполнять те или иные операции, снижать издержк и (например, вовремя фиксировать сбои оборудования, утечки и тому подобное), перечисляет директор Института исследований интернета Карен Казарян. Кроме того, дистанционный контроль за персоналом позволяет поднять дисциплину и производительность труда и одновременно делает производство безопаснее, отмечает эксперт.

Для тех, кто находится рядом с опасными производствами, это также означает повышение уровня безопасности и сокращение экологических рисков, резюмировал Карен Казарян.