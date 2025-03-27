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По своим волнам: промышленности передадут частоты американского Globalstar

Зачем это нужно заводам и электростанциям и какие риски видят сотовые операторы
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Промышленные предприятия могут впервые получить частоты для строительства сотовых сетей 4G. Это позволит ускорить ввод роботов, беспилотников, станков, датчиков и т.д. Такое решение может быть принято на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Выделение специального диапазона стало возможно после ухода из России американского спутникового оператора Globalstar — его частоты и отдадут предприятиям.

Зачем нужны частоты 4G

В середине апреля ГКРЧ планирует выделить «неопределенному кругу лиц» диапазон частот 2483,5–2495 МГц для создания сотовых сетей 4G. Об этом говорится в материалах межведомственной комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Это необходимо для обеспечения производственной деятельности и технологических процессов, повышения их безопасности и эффективности цифровой трансформации различных отраслей экономики, отмечено в документах.

ГКРЧ может разрешить передачу частот на пять лет. Для предприятий, которые будут использовать этот диапазон, есть ограничения: если они будут создавать помехи системам беспроводного доступа в интернет или спутниковой связи, их работу придется ограничить или даже отключить.

Вопрос рассматривается по совместному заявлению Минэнерго, Минпромторга и «Росатома».

Спутниковая связь
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На частотах, которые могут быть выделены российской индустрии и энергетикам, до 2022 года в РФ работал американский оператор спутниковой связи Globalstar, отмечает один из специалистов по частотному планированию. Но в 2022 году компания прекратила деятельность в России, и эти частоты были возвращены государству, рассказывает он. И сейчас их получит промышленность — это первый прецедент такого рода, ведь раньше частоты для LTE выдавали только сотовым операторам, указывает собеседник «Известий». По его словам, права на строительство собственных сотовых сетей 4G представители промышленности и энергетики добивались более двух лет.

Для создания корпоративных сетей компании, в том числе в сфере ТЭК, были вынуждены обращаться к сотовым операторам. Если решение ГКРЧ будет принято, промышленность и ТЭК смогут строить свои LTE-сети без участия связистов, — утверждает он.

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По словам специалиста, такой подход даст возможность создавать производственные сети быстрее, меньше тратить на их эксплуатацию (ведь платить за нее компаниям связи больше не придется), а главное, инфраструктура будет безопаснее — она не будет соприкасаться с публичными сотовыми сетями. Это крайне важно, к примеру, для атомных объектов, считает он.

LTE
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Получение частот для промышленного LTE открывает огромные возможности перед предприятиями, уверены участники рынка. На них могут работать сложные системы управления, в частности, высокотехнологичными станками, автономным транспортом на предприятиях, осуществляться координация мобильных бригад и многое другое. Для развертывания таких систем индустрия пока вынуждена обращаться к сотовым операторам или пользоваться решениями с ограниченным радиусом действия, например Wi-Fi, указывает один из собеседников «Известий».

По словам источника на рынке сотовой связи, ширины частотной полосы (10 МГц) хватит для телеметрии и контроля за интеллектуальными системами управления умным предприятием. Но, к примеру, для интеллектуального видеонаблюдения (видеоаналитики) этого будет, скорее всего, недостаточно, сомневается он.

«Известия» направили запросы в Минцифры, курирующее деятельность ГКРЧ, Минпромторг, Минэнерго и «Росатом».

Сотовые сети для бизнеса

Многие промышленные компании заинтересованы в охвате производственных объектов частными сотовыми сетями LTE (Private LTE, pLTE), а большинство доходных сценариев использования сетей пятого поколения (5G) связаны исключительно с корпоративным применением, отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник.

У корпораций есть много различных резонов в развертывании частной сотовой сети, вместо того чтобы прибегать к услугам коммерческих операторов мобильной связи. Среди них быстрое сотовое покрытие производственных активов в удаленной местности, до которой коммерческие операторы не дошли: такие потребности имеют не только нефтяники, газовики и иные добычные предприятия, месторождения которых зачастую находятся в безлюдной местности, а то и вовсе на шельфе, но и сельхозпроизводители, — объясняет эксперт.

Многие корпорации заботятся об информационной безопасности и не хотят пользоваться публичными сотовыми сетями, добавляет он. Кто-то хочет полностью контролировать расходы на сотовую сеть, а не разбираться в ценообразовании операторов, для кого-то это даже вопрос престижа, утверждает Леонид Коник.

нефтяники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российские компании из множества отраслей на протяжении последних пяти лет активно разворачивают частные сотовые сети. По данным ComNews Research, к началу 2025 года в России насчитывалось 97 коммерческих внедрений и пилотных проектов Private LTE/5G (в том числе 35 сетей — коммерческих). Больше всех частных сетей в РФ развернули компании из горнодобывающего сектора: 20 коммерческих и 13 пилотных, на втором месте — участники рынка транспорта и логистики (восемь коммерческих и 11 пилотных сетей), а на третьем — предприятия нефтегазовой и нефтехимической промышленности (два коммерческих и 13 пилотных сетей). Подавляющее большинство сотовых сетей для промышленности России созданы на инфраструктуре операторов мобильной связи.

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Многие страны мира уже выделили специальные частотные диапазоны для частных сетей мобильной связи, и получить их могут только промышленные компании — сотовым операторам эти частоты недоступны. Первой в мире это сделала Германия, подобных примеров много и в Европе, и за ее пределами, утверждает Леонид Коник. Сотовые операторы во всем мире не в восторге от идеи частных беспроводных сетей, ведь, разворачивая сеть pLTE/p5G, корпорация перестает платить им за услуги, а чем крупнее корпорация, тем больше она может приносить прибыль оператору мобильной связи, продолжает он.

Выделение частот непосредственно предприятиям может привести к негативным последствиям как для операторов, так и для самих предприятий, опасаются в «ВымпелКоме». В компании говорят об увеличении стоимости проектов по цифровизации промышленных компаний, ухудшении пользовательского опыта абонентов мобильной связи на территории предприятий, повышении рисков сбоев критической инфраструктуры.

Мировая практика показала, что оптимальной моделью для развертывания частных сетей стала сервисная, когда операторы связи разворачивают свою телеком-инфраструктуру на своих частотах на предприятии заказчика и обеспечивают соответствующую эксплуатацию сетей, — отметили в «ВымпелКоме».

Телефон в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Частотный диапазон, предлагаемый для выделения ГКРЧ, критически близко расположен к полосам частот сотовой связи, предупреждают в «МегаФоне».

Мы надеемся, что жесткие ограничения, налагаемые на характеристики технологических сетей LTE, позволят обеспечить их совместное функционирование с существующими сетями мобильной связи. Тем не менее полностью исключить возможность появления помех в работе мобильных операторов пока не представляется возможным, — опасаются в компании.

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Операторы накопили наибольший опыт в проектировании, создании и эксплуатации выделенных сетей LTE, это их профильная деятельность, отметили в МТС. Согласно исследованию ComNews, на долю оператора пришлась почти половина всех корпоративных внедрений, добавили там.

В предлагаемом решении видится противоречие, поскольку выделение планируется не в отношении «неопределенного» круга лиц, а в отношении определенного — энергетики, атомщики и промышленники, рассуждает источник на телеком-рынке. Непрофильным компаниям будет затруднительно создавать выделенные сети собственными силами без должной экспертизы и профильных IT- и телеком-специалистов, считает он. Строительство выделенных сетей с нуля, особенно в данном диапазоне, — затратное мероприятие, учитывая и регуляторное требование использовать в технологических сетях отечественное оборудование.

Вышка сотовой связи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, гендиректор TelecmDaily Денис Кусков считает, что выделение частот промышленности позволит самостоятельность развивать свои информационные системы — то или иное предприятие, имея собственную частную сеть, не будет зависеть от возможностей коммерческого оператора. Повышается и уровень безопасности — передавать информацию в собственной замкнутой системе гораздо надежнее, чем в сети сторонней организации, заключил эксперт.

Надежная связь на производстве отвечает общей тенденции к цифровизации бизнеса: она позволяет предприятиям повышать эффективность, быстрее выполнять те или иные операции, снижать издержки (например, вовремя фиксировать сбои оборудования, утечки и тому подобное), перечисляет директор Института исследований интернета Карен Казарян. Кроме того, дистанционный контроль за персоналом позволяет поднять дисциплину и производительность труда и одновременно делает производство безопаснее, отмечает эксперт.

Для тех, кто находится рядом с опасными производствами, это также означает повышение уровня безопасности и сокращение экологических рисков, резюмировал Карен Казарян.

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