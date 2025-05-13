Россияне стали тратить больше денег на путешествия

Россияне стали на 10% больше путешествовать. Траты на авиабилеты выросли на 30%, на поезд — на 3%, а на отели — на 11%. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 13 мая. Эксперты проанализировали траты по картам с 1 января по 30 апреля 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

Средний чек на авиабилеты вырос на 14% и составляет 25 080 рублей, а на поезд — на 9%, до 4251 рубля. Средний чек на проживании в отелях увеличился на 11%, до 4070 рублей.

Одновременно выросли расходы и на экскурсионные программы. Туристы на 13% больше потратили на такой вид досуга, средний чек увеличился на 10% и составил 744 рубля.

«Благосостояние россиян растет, что позволяет им больше путешествовать. Это помогает открывать для себя новые места и узнавать историю родной страны. Кроме того, в поездках можно попробовать региональную кухню, отдохнуть от обыденности и получить новые впечатления», — отметили эксперты банка.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.