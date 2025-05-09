Съемное житье: самыми активными туристами на майские стали москвичи

На нынешние майские праздники спрос жителей Москвы на поездки внутри страны вырос на треть год к году , сообщили аналитики. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В целом по России бронирование апартаментов и частных домов выросло на 18%. Средняя стоимость аренды жилья в целом по России на майские праздники составляет 5,4 тыс. рублей за сутки — цены выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 локаций для посуточного съема вошли Москва, Калининград, Сочи, Кисловодск и Волгоград. О том, почему многие россияне предпочитают аренду квартир гостиницам и какие в этом есть риски, — в материале «Известий».

Где бронируют апартаменты

На майские праздники россияне забронировали на 18% больше квартир и на 78% — загородных домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».

Наиболее популярный формат — однокомнатные квартиры и студии. В сегменте загородного жилья чаще всего бронируют дома и коттеджи. В среднем по России краткосрочная аренда квартиры на майские праздники обойдется в 4,1 тыс. рублей в сутки, загородного дома — в 9,1 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Спрос, по данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, оказался на 14% выше, чем в прошлом году. В лидерах по росту популярности оказались курорты Крыма, ставшие альтернативой пострадавшему Черноморскому побережью Кавказа. Продолжает расти вариативность поездок — россияне всё чаще выбирают менее распиаренные направления.

— Список лидеров по популярности посуточной аренды достаточно стабилен: в него традиционно входят города-миллионники, курортные города Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области, а также Тюмень и Владивосток, — указал он.

Одними из самых активных путешественников оказались москвичи — спрос жителей столицы вырос на 30% за год, сообщили «Известиям» в сервисах бронирований. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород, уточнили в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Оказались востребованы у москвичей также Сочи, Краснодар, Казань, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ярославль.

В среднем туристы совершают бронирования на трое суток и тратят на аренду 17,7 тыс. рублей.

— Самые востребованные форматы жилья — это студии и однокомнатные квартиры, — рассказал директор по маркетингу сервиса Айрат Мусин. — Заметно увеличилась доля бронирований домов на праздники, в частности, глэмпингов. Прирост составил около 35%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды жилья на майские праздники составила 7,3 тыс. рублей, в Казани — 6,9 тыс., в Нижнем Новгороде — 6,6 тыс., в Ярославле — 6,1 тыс., в Санкт-Петербурге — 5,6 тыс., в Волгограде — 4,9 тыс. В Калининграде стоимость выросла на 18% и составила 4,2 тыс. рублей. В Краснодаре прибавка в цене составила 22%, а в Сочи аналитики зафиксировали падение — на 19%.

— Жители Москвы стали больше путешествовать на автомобилях, поэтому они всё чаще ищут жилье с парковкой поблизости, — сказал Айрат Мусин. — Кроме того, москвичи стали искать более комфортабельное жилье с удобствами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Значительно выросла доля поисковых запросов с фильтрами: кондиционер, стиральная машинка, посудомойка.

— Также гости распробовали бесконтактное заселение и стали чаще искать именно такой вариант, так как в такую квартиру можно беспроблемно заселиться в любое время суток , — добавил он.

В чем риски аренды в отпуске

В основном отдыхающие арендуют жилье на двое суток, а заселяться планируют вчетвером. Бронирования семейных путешествий на майские праздники и лето выросли на треть относительно прошлого года, сообщили «Известиям» в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) и в сервисах бронирования. Об увеличении семейных бронирований на 30% относительно прошлого года сообщили в сервисах «Островок» и «Яндекс Путешествия».

Отелей, которые могут предложить семьям с детьми комфортные варианты размещения, в России критически не хватает, отметил вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян.

— Например, чтобы разместить родителей с двумя-тремя детьми в одной комнате, нужно долго искать варианты или договариваться об установке дополнительных кроватей, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это, по его словам, вынуждает многодетные семьи во время путешествий чаще снимать квартиры или апартаменты, а не гостиницы.

Рынок посуточной аренды сейчас переживает подъем, однако с ростом цен аренда становится менее доступной для тех, у кого ограничены финансовые возможности, отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— Однако существует проблема серого рынка, где налоговые обязательства не исполняются, а расчеты происходят через переводы на карты, — сказал он.

Риски посуточной аренды в рамках развития внутреннего туризма в различных регионах нашей страны существуют как для арендаторов, так и для собственников жилья, напомнила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Для владельцев недвижимости основной риск — недобросовестные арендаторы, — сказала она. — Имущество может быть испорчено, а взыскать компенсацию не всегда просто. Также есть риск незаконного использования жилья, например, проведения активных, шумных посиделок, что может привести к жалобам соседей и штрафам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем