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Российские путешественники назвали свои главные предпочтения при выборе тура

Исследование: 25% российских путешественников выбирают авторские туры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которыми ознакомились «Известия» 21 апреля.

При этом каждый пятый опрошенный хочет «сменить сезон» и отправиться из зимы в лето. Глэмпинги, экобазы и природные резиденции выбирают те, кому важно уединение и близость к природе (18%).

Каждый третий россиянин при выборе тура в первую очередь обращает внимание на безопасность направления, каждый десятый предпочитает нестандартные локации. Среди других критериев — наличие прямых рейсов (27%) и возможность работать во время поездки (25%). Интернет, кафе, жилье с комфортом интересуют каждого пятого.

Вместе с тем увеличилась популярность путешествий наземным транспортом из-за стремления туристов к более размеренному отдыху. Так, 16% респондентов сказали, что выберут место, до которого можно доехать поездом или автотранспортом. Еще 13% при планировании поездки оценивают экологию места. Столько же — возможности для шопинга.

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Каждый десятый бронирует тур в последний момент и не рассчитывает заранее. Некоторые российские туристы стали активнее экспериментировать. Каждый десятый меняет привычный способ передвижения, а 11% переключились на поездки за границу. Еще 8% респондентов пробуют путешествия в автодоме или ночуют у местных жителей через каучсерфинг.

«В последние годы туристическая отрасль меняется. Растет интерес к нишевым видам туризма, нестандартным размещениям, новым направлениям, как внутри России, так и заграничным. При этом туристы становятся требовательнее к безопасности, сервису, коммуникациям. Туристическим компаниям необходимо менять подход к работе, использовать цифровые инструменты для коммуникаций с клиентами», — отметила генеральный директор Calltouch Артур Саркисян.

Эксперты выяснили, что в последний год россияне активно открывают для себя новые направления, в том числе зарубежные. Так, интерес к Китаю проявили 31% респондентов. Внутри страны география расширяется: на Северный Кавказ собирается каждый пятый. Байкал и Поволжье интересуют по 17%, Приморье, Северо-Запад и Сахалин — 13%. Еще 11% планируют отпуск за Полярным кругом — в Мурманске и Карелии.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что самым востребованным у российских путешественников городом в мае стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Сочи, на третьем — Москва. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Зарубежный топ возглавил Стамбул, Минск, Токио.

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