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Абхазию сняли с паузы: у российских туристов вырос спрос на отдых в республике

МИД и Минэк отменили рекомендации не посещать ее и не продавать туда туры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Спрос на поездки в Абхазию начал расти, ожидается, что в ближайшие недели он еще увеличится. 14 марта МИД России отменил рекомендации воздержаться от поездок в эту страну. Вслед за ним свои ограничения сняло Минэкономразвития, в том числе касающиеся продажи туров в Абхазию. Введены они были еще в ноябре прошлого года. Но, учитывая нюансы законодательства, туры в страну продавались, россияне посещали Абхазию. Поток упал, но сейчас возобновляется. О том, какие курорты и отели выбирают наши туристы, на какие новинки стоит обратить внимание, что в Абхазии с безналичной оплатой и полетят ли прямые рейсы в Сухум, читайте в материале «Известий».

Пик продаж ожидается в апреле

В МИДе сообщили, что с учетом стабилизации ситуации в Абхазии россияне, желающие посетить республику, могут начинать подготовку к поездке. Кроме того, в министерстве напомнили о реконструкции аэропорта и первом тестовом рейсе из Москвы в Сухум. Возобновление прямого авиасообщения ожидается уже к началу лета.

Даже до отмены рекомендаций операторы могли продавать туры в Абхазию. Обычно туристы бронируют в республике только размещение, без дороги. А это, согласно законодательству, не является турпродуктом и формально под ограничения не попадало. Да и рекомендации обоих министерств не посещать страну вовсе не означали запрета. Однако, конечно, и политические волнения, и позиция российских ведомств на спрос повлияли.

Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Абхазия была, можно сказать, на паузе. Выжидательная позиция туристов проявилась совершенно отчетливо, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. — За зимние месяцы спрос упал примерно на 15% к прошлому году. А после [президентских] выборов начались звонки, запросы. Я думаю, что за пару недель мы компенсируем это падение Абхазии».

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Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей оценила зимнее сокращение спроса в 20%. «Второй тур выборов прошел без волнений, и уже вторую неделю подряд мы фиксируем рост. Количество заявок увеличилось минимум в 2,5 раза. Наверное, в таком же темпе и дальше пойдут бронирования», — отметила она.

В туроператоре «Алеан» сообщили, что сейчас продано примерно 30% туров в Абхазию на лето. В компании подтвердили, что в этом году спрос по направлению активизировался позже, чем в прошлом: активнее бронировать путевки начали в марте, после второго тура выборов в республике. Пик продаж ожидается в апреле.

Полетим ли в Сухум

Точной информации о запуске прямых рейсов из России в Абхазию пока нет. Ожидается, что прямое сообщение появится из Москвы, возможно, из Татарстана, так как именно там базируется авиакомпания «ЮВТ Аэро», совершившая тестовый полет.

Самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Министерство энергетики и транспорта Абхазии сообщало, что работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом. Кроме того, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил готовность региона к сотрудничеству в этом направлении.

Правда, по мнению экспертов, вряд ли аэропорт Сухума в этом году сыграет важную роль в турпотоке в Абхазию. «Во-первых, он еще не работает, надо дождаться, когда откроется. Сейчас продано где-то 30–35% туров в Абхазию, к маю будет 50%. То есть каждая неделя задержки — это минус от предполагаемого турпотока», — пояснил Сергей Ромашкин.

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Туристы, которые планируют посетить Абхазию, бронируют перелеты до Адлера. «Там география полетов, если не ошибаюсь, 85–90 городов, сотни рейсов в день. То есть аэропорту Сухума мало выйти на рынок своевременно, нужно и побороться с очень мощным конкурентом, — пояснил эксперт. — Я полагаю, что это всё-таки история 2026 года, потому что они запаздывают с выходом на рынок и с продажами авиабилетов. Делать это нужно было уже сейчас».

Бронирование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Есть и еще одна проблема. Как сообщают СМИ, грузинские авиавласти намерены добиваться запрета Международной организации гражданской авиации (IСAO) на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухум, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание bm.ge.

Плюс 15% к турпотоку

Но, если рейсы состоятся, туристов, безусловно, привлечет возможность прилететь напрямую в Абхазию. В «Интуристе» отметили, что в связи с запуском аэропорта Сухума ожидается увеличение спроса и прирост турпотока в Абхазию на 15–20%. Более активным спросом будут пользоваться такие курорты, как сама столица и ее районы, а также Новый Афон и Гудаута, отдаленные от российско-абхазской наземной границы.

В «Мультитур» возможный рост оценили в 10–15% с увеличением спроса на ту часть Абхазии возле Сухума, которую обычно туристы выбирали в последнюю очередь.

набережная
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В компании «Алеан» подчеркнули, что спрос будет зависеть от пропускной способности авиагавани, числа городов вылета, регулярности рейсов, цен. «Также нужно принимать во внимание, что, например, популярная у туристов Гагра ближе к границе с Россией, чем к Сухуму, и добираться до курорта российским туристам может быть удобнее от аэропорта Адлера, — отметили эксперты. — А тем, кто останавливается в отеле в Сухуме или Новом Афоне, наоборот, может быть удобен абхазский аэропорт».

Всё включено и даже чача

Сейчас, добавили в компании, наибольшим спросом на лето пользуются отели Гагры, Пицунды, Гудауты. В «Интуристе» отметили, что россиян интересуют отели среднего сегмента и выше с бассейнами и развитой инфраструктурой.

Активнее всего, и это подтверждают практически все эксперты, бронируют гостиницы, работающие по системам «полный пансион» и «всё включено». Каких-то серьезных отличий местного all inclusive от предлагаемого, например, в Анапе, нет, говорят представители турбизнеса. «Отличается только подлинным кавказским гостеприимством, наличием блюд местной кухни, абхазского вина и чачи», — добавили в пресс-службе оператора.

гостиница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Объектов, работающих с таким типом питания, становится всё больше.

«Так, в предстоящем высоком сезоне на формат all inclusive перейдут такие крупные и востребованные отели, как «Нарт» 4* и «Изумруд», — рассказали в компании «Алеан».

Также, по словам представителей компании, пользуются спросом туры в отели «Апсны» 3*(всё включено), Wellness Park Hotel Gagra (всё включено), «Самшитовая роща» (полный пансион), «Сосновая роща» (полный пансион), Amza Park Hotel (полный пансион), «Жоэквара» (полный пансион), «Кавказ Парк Отель» (полный пансион).

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Но ожидаются и новые хиты. По словам Евгении Кизей, в Новом Афоне лишь второй год работает Manresa Resort Hotel, а постоянные клиенты уже есть. Некоторые туристы, отдыхавшие там прошлым летом, едут повторно.

Новый Афон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Отель «Черноморец» в Гудауте, знаменитый еще с советских времен, открывается после полной реновации, — рассказали в «Интуристе». — Первая линия, открытый бассейн, оборудованный пляж, комфортные номера, зеленая территория и самый центр курорта».

В компании добавили, что в последние годы в Абхазии появляется всё больше и новых частных комфортабельных отелей, Возможно, попасть в топовые брендовые отели ближе к сезону станет уже сложно, а новые гостиницы будут готовы к встрече туристов.

Сколько стоят туры и как платить на месте

Несмотря на зимнее падение спроса, цены на отдых в Абхазии особо не снижались, рост, по различным оценкам, составил от 8–9 до 20% к стоимости в прошлом году. Сергей Ромашкин уточнил, что в среднем отдых в отеле обойдется в 3900 рублей на человека в сутки. Из питания — завтраки.

В «Алеан» привели такую градацию: проживание в отеле с завтраками на семь ночей во второй половине июня на двоих обойдется в среднем в 45 тыс. рублей, полный пансион — в 60 тыс., «всё включено» — в 80 тыс. рублей.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы сэкономить, покупать туры нужно было еще «вчера». Евгения Кизей рассказала, что в середине февраля некоторые отели начали присылать новые цены со скидками и действовали они до начала марта. Больше, по словам экспертов, акций не предвидится. Но, в любом случае, цены в Абхазии примерно на 20% ниже, чем в Сочи, и даже уступают анапским.

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На этой неделе СМИ начали писать о проблемах с банковскими картами у российских туристов в Абхазии. По словам экспертов, особых сложностей нет, но стоит иметь «пластик» российской платежной системы.

«В Абхазии принимают карты «Мир», а Visa и MasterCard не работают», — пояснили в «Алеане».

Оплата картой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Безналичная оплата доступна не везде, но, как добавили в «Интуристе», практически у всех абхазов есть карты российских банков. Оплатить товары или услуги переводом по номеру телефона не представляется проблематичным. А в крупных торговых точках принимаются карты платежной системы «Мир».

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