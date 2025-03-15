Абхазию сняли с паузы: у российских туристов вырос спрос на отдых в республике

Спрос на поездки в Абхазию начал расти, ожидается, что в ближайшие недели он еще увеличится. 14 марта МИД России отменил рекомендации воздержаться от поездок в эту страну. Вслед за ним свои ограничения сняло Минэкономразвития, в том числе касающиеся продажи туров в Абхазию. Введены они были еще в ноябре прошлого года. Но, учитывая нюансы законодательства, туры в страну продавались, россияне посещали Абхазию. Поток упал, но сейчас возобновляется. О том, какие курорты и отели выбирают наши туристы, на какие новинки стоит обратить внимание, что в Абхазии с безналичной оплатой и полетят ли прямые рейсы в Сухум, читайте в материале «Известий».

Пик продаж ожидается в апреле

В МИДе сообщили, что с учетом стабилизации ситуации в Абхазии россияне, желающие посетить республику, могут начинать подготовку к поездке. Кроме того, в министерстве напомнили о реконструкции аэропорта и первом тестовом рейсе из Москвы в Сухум. Возобновление прямого авиасообщения ожидается уже к началу лета.

Даже до отмены рекомендаций операторы могли продавать туры в Абхазию. Обычно туристы бронируют в республике только размещение, без дороги . А это, согласно законодательству, не является турпродуктом и формально под ограничения не попадало. Да и рекомендации обоих министерств не посещать страну вовсе не означали запрета. Однако, конечно, и политические волнения, и позиция российских ведомств на спрос повлияли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Абхазия была, можно сказать, на паузе. Выжидательная позиция туристов проявилась совершенно отчетливо, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. — За зимние месяцы спрос упал примерно на 15% к прошлому году. А после [президентских] выборов начались звонки, запросы. Я думаю, что за пару недель мы компенсируем это падение Абхазии».

Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей оценила зимнее сокращение спроса в 20%. « Второй тур выборов прошел без волнений, и уже вторую неделю подряд мы фиксируем рост. Количество заявок увеличилось минимум в 2,5 раза. Наверное, в таком же темпе и дальше пойдут бронирования», — отметила она.

В туроператоре «Алеан» сообщили, что сейчас продано примерно 30% туров в Абхазию на лето. В компании подтвердили, что в этом году спрос по направлению активизировался позже, чем в прошлом: активнее бронировать путевки начали в марте, после второго тура выборов в республике. Пик продаж ожидается в апреле.

Полетим ли в Сухум

Точной информации о запуске прямых рейсов из России в Абхазию пока нет. Ожидается, что прямое сообщение появится из Москвы, возможно, из Татарстана , так как именно там базируется авиакомпания «ЮВТ Аэро», совершившая тестовый полет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Министерство энергетики и транспорта Абхазии сообщало, что работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом. Кроме того, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил готовность региона к сотрудничеству в этом направлении.

Правда, по мнению экспертов, вряд ли аэропорт Сухума в этом году сыграет важную роль в турпотоке в Абхазию . «Во-первых, он еще не работает, надо дождаться, когда откроется. Сейчас продано где-то 30–35% туров в Абхазию, к маю будет 50%. То есть каждая неделя задержки — это минус от предполагаемого турпотока», — пояснил Сергей Ромашкин.

Туристы, которые планируют посетить Абхазию, бронируют перелеты до Адлера. «Там география полетов, если не ошибаюсь, 85–90 городов, сотни рейсов в день. То есть аэропорту Сухума мало выйти на рынок своевременно, нужно и побороться с очень мощным конкурентом, — пояснил эксперт. — Я полагаю, что это всё-таки история 2026 года, потому что они запаздывают с выходом на рынок и с продажами авиабилетов. Делать это нужно было уже сейчас».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Есть и еще одна проблема. Как сообщают СМИ, грузинские авиавласти намерены добиваться запрета Международной организации гражданской авиации (IСAO) на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухум, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание bm.ge.

Плюс 15% к турпотоку

Но, если рейсы состоятся, туристов, безусловно, привлечет возможность прилететь напрямую в Абхазию. В «Интуристе» отметили, что в связи с запуском аэропорта Сухума ожидается увеличение спроса и прирост турпотока в Абхазию на 15–20%. Более активным спросом будут пользоваться такие курорты, как сама столица и ее районы, а также Новый Афон и Гудаута, отдаленные от российско-абхазской наземной границы.

В «Мультитур» возможный рост оценили в 10–15% с увеличением спроса на ту часть Абхазии возле Сухума, которую обычно туристы выбирали в последнюю очередь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В компании «Алеан» подчеркнули, что спрос будет зависеть от пропускной способности авиагавани, числа городов вылета, регулярности рейсов, цен. «Также нужно принимать во внимание, что, например, популярная у туристов Гагра ближе к границе с Россией, чем к Сухуму, и добираться до курорта российским туристам может быть удобнее от аэропорта Адлера, — отметили эксперты. — А тем, кто останавливается в отеле в Сухуме или Новом Афоне, наоборот, может быть удобен абхазский аэропорт».

Всё включено и даже чача

Сейчас, добавили в компании, наибольшим спросом на лето пользуются отели Гагры, Пицунды, Гудауты. В «Интуристе» отметили, что россиян интересуют отели среднего сегмента и выше с бассейнами и развитой инфраструктурой.

Активнее всего, и это подтверждают практически все эксперты, бронируют гостиницы, работающие по системам «полный пансион» и «всё включено». Каких-то серьезных отличий местного all inclusive от предлагаемого, например, в Анапе, нет, говорят представители турбизнеса . «Отличается только подлинным кавказским гостеприимством, наличием блюд местной кухни, абхазского вина и чачи», — добавили в пресс-службе оператора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Объектов, работающих с таким типом питания, становится всё больше.

«Так, в предстоящем высоком сезоне на формат all inclusive перейдут такие крупные и востребованные отели, как «Нарт» 4* и «Изумруд», — рассказали в компании «Алеан».

Также, по словам представителей компании, пользуются спросом туры в отели «Апсны» 3*(всё включено), Wellness Park Hotel Gagra (всё включено), «Самшитовая роща» (полный пансион), «Сосновая роща» (полный пансион), Amza Park Hotel (полный пансион), «Жоэквара» (полный пансион), «Кавказ Парк Отель» (полный пансион).

Но ожидаются и новые хиты. По словам Евгении Кизей, в Новом Афоне лишь второй год работает Manresa Resort Hotel, а постоянные клиенты уже есть. Некоторые туристы, отдыхавшие там прошлым летом, едут повторно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Отель «Черноморец» в Гудауте, знаменитый еще с советских времен, открывается после полной реновации, — рассказали в «Интуристе». — Первая линия, открытый бассейн, оборудованный пляж, комфортные номера, зеленая территория и самый центр курорта».

В компании добавили, что в последние годы в Абхазии появляется всё больше и новых частных комфортабельных отелей, Возможно, попасть в топовые брендовые отели ближе к сезону станет уже сложно, а новые гостиницы будут готовы к встрече туристов.

Сколько стоят туры и как платить на месте

Несмотря на зимнее падение спроса, цены на отдых в Абхазии особо не снижались, рост, по различным оценкам, составил от 8–9 до 20% к стоимости в прошлом году. Сергей Ромашкин уточнил, что в среднем отдых в отеле обойдется в 3900 рублей на человека в сутки. Из питания — завтраки.

В «Алеан» привели такую градацию: проживание в отеле с завтраками на семь ночей во второй половине июня на двоих обойдется в среднем в 45 тыс. рублей, полный пансион — в 60 тыс., «всё включено» — в 80 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы сэкономить, покупать туры нужно было еще «вчера». Евгения Кизей рассказала, что в середине февраля некоторые отели начали присылать новые цены со скидками и действовали они до начала марта. Больше, по словам экспертов, акций не предвидится. Но, в любом случае, цены в Абхазии примерно на 20% ниже, чем в Сочи, и даже уступают анапским.

На этой неделе СМИ начали писать о проблемах с банковскими картами у российских туристов в Абхазии. По словам экспертов, особых сложностей нет, но стоит иметь «пластик» российской платежной системы.

«В Абхазии принимают карты «Мир», а Visa и MasterCard не работают», — пояснили в «Алеане».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Безналичная оплата доступна не везде, но, как добавили в «Интуристе», практически у всех абхазов есть карты российских банков. Оплатить товары или услуги переводом по номеру телефона не представляется проблематичным. А в крупных торговых точках принимаются карты платежной системы «Мир».