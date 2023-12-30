У самого синего моря: чем порадует Абхазия в межсезонье

Последние годы у туристов из России стабильно растет интерес к отдыху в Абхазии. Это связано с расположением страны в одном из самых красивых уголков Причерноморья, относительно удобной логистикой, простотой пересечения границы, высокой концентрацией исторических, культурных и природных достопримечательностей, вкусной едой и комфортными ценами. Летом в Абхазии туристов, пожалуй, не меньше, чем в Большом Сочи. Однако многие опытные путешественники предпочитают приезжать сюда в межсезонье, полагая, что это лучшее время для знакомства со страной. Абхазия компактна, дороги свободны. Поэтому посмотреть можно немало, даже если впереди всего лишь пара-тройка выходных. Подробности — в материале «Известий».

В переходе на зимнее время

Из аэропорта Адлера до абхазской границы ехать 15 минут. Если на пропускном пункте нет очередей (по выходным даже в межсезонье здесь иногда случаются пробки), то проход занимает еще примерно столько же. В целом процедура довольно формальная — тут посмотрят паспорт, там попросят открыть багажник. Въезжаешь в Абхазию и попадаешь будто бы в другой мир.

В Большом Сочи уже давно нет никакого межсезонья — это в полном смысле слова круглогодичный курорт. Здесь же контраст между «летом» и «зимой» очень заметен. С отступлением тепла пляжи и здравницы в Гагры, Пицунде и Сухуме стремительно пустеют. Гости разъезжаются, бурная курортная жизнь резко сбавляет обороты и входит в какой-то иной, совершенно особый ритм — с неспешными беседами за чашкой густого кофе в кафе на безлюдной набережной, с размеренной, слегка ленивой торговлей на маленьких рынках, где на лотках щедро навалены мандарины, высятся горкой ароматные сыры и теснятся пластиковые бутыли с загадочным «домашним» вином. Тут на лавочке под могучим эвкалиптом играют в домино серьезные мужчины, там прямо с пляжа закидывают удочки стар и млад.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Это время, когда никто никуда не спешит. Разве что водители рефлекторно норовят тебя обогнать — даже по встречке, отбитой двойной сплошной, даже на слепом повороте, — чтобы потом уныло тащиться в общем потоке на две машины впереди. В этих маневрах нет никакой логики, они — такая же неотъемлемая часть местного колорита, как вездесущая оранжевая хурма на голых ветках да гордо парящие в небе орлы.

Мы отправились в Абхазию вместе с «Терра Экспедиция», которая специализируется на автомобильных путешествиях в формате «всё включено» и организует разной сложности туры на внедорожниках в России и сопредельных странах. В ближайших планах числятся Карелия, Беломорье, Кабардино-Балкария, Алания и Белоруссия. Для участников абхазской экспедиции, помимо прочего, это была отличная возможность протестировать премиальный китайский внедорожник Tank.

Кавказская Ницца и ее окрестности

Если двигаться от границы вдоль моря по Сухумскому шоссе, то первый крупный курорт на пути — Гагры. Глядя на его парки и санатории, всё еще роскошные, хоть и потрепанные изрядно в ходе грузино-абхазской войны 1992–1993 годов, трудно поверить, что еще во второй половине XIX века здесь были опасные для жизни малярийные болота, на которых никто не селился. Всё изменилось благодаря воле герцога Александра Ольденбургского (правнука императора Павла I по отцовской линии), сумевшего в полной мере оценить курортный потенциал этих мест. Уже к началу ХХ столетия здесь появились эвкалиптовые рощи, был разбит великолепный приморский парк с экзотическими растениями, специально выписанными из других стран, оборудована набережная, возведены дворцы и лечебницы, проведены электрическое освещение, телеграф и водопровод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

На всемирной выставке в Париже герцог приобрел здание железнодорожного вокзала, привез его в Гагры, установил на набережной и открыл в нем ресторан «Гагрипш». В последующие десятилетия слава этого заведения распространилась по всей стране. В разные годы здесь обедали члены царской семьи и высшие советские руководители, знаменитые спортсмены, прославленные ученые и представители творческой интеллигенции. Фасад здания украшен огромными механическими часами, которые по сей день заводят вручную.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

На высоком склоне, обращенном к морю, герцог выстроил собственный дворец в стиле модерн. В советское время в нем был санаторий. В годы грузино-абхазской войны здание изрядно пострадало — как и многие другие строения в городе — и сегодня пустует. Еще недавно туда можно было попасть, но теперь проход закрыт, так что любоваться им получится только на расстоянии. Зато и парк, и набережная, увенчанная знаменитой колоннадой, открыты для всех желающих.

На заметку. Недалеко от дворца герцога Ольденбургского сохранилась другая известная городская «заброшка» — бывшая дача видного абхазского революционера и государственного деятеля Нестора Лакобы. Замечательный трехэтажный особняк даже в своем нынешнем, не самом презентабельном виде производит большое впечатление. И в отличие от герцогского дворца доступен для осмотра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

В городе непременно стоит задержаться. Здесь найдутся и приличные рестораны, и неплохие отели, порой переделанные из советских здравниц, чтобы с комфортом переночевать под шум прибоя, распахнув окна в вечнозеленый тропический сад.

Кроме того, в окрестностях Гагры есть несколько интересных локаций, идеальных для посещения в межсезонье, потому что в другое время там слишком многолюдно. Прежде всего, это любимая дача Сталина на Холодной речке — место настолько же притягательное, насколько и зловеще-пугающее. Аккуратное, выдержанное в классических пропорциях темно-зеленое здание будто утоплено в скале — для этого зекам пришлось вручную срезать изрядный кусок. В свое время его не было видно ни с суши, ни с моря из соображений секретности. Сегодня растительность расчистили, так что туристы могут с высоты любоваться изящной прибрежной линией. Вождь народов бывал здесь чаще, чем где-либо еще из многочисленных южных госдач. Внутри сохранился оригинальный интерьер, особый запах деревянных стен в каждой комнате, аутентичная мебель и зеркала с оптическим обманом. А еще в доме много спален — даже самые доверенные лица не знали наверняка, в которой из них Иосиф Виссарионович проведет следующую ночь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

Еще один заслуживающий внимания памятник — Цандрипшская базилика, выстроенная в VI–VII веках. Она считается одним из самых ранних и наиболее значительных христианских памятников на территории Абхазии.

Наконец, непременно стоит воспользоваться моментом, свернуть с шоссе в сторону озера Рица и добраться до Гегского водопада. Того самого, возле которого в известном советском фильме Шерлок Холмс насмерть бился с профессором Мориарти. Могучий поток воды вырывается из карстового разлома в середине скалы и падает вниз с 70-метровой высоты. Это абсолютно завораживающее зрелище, любоваться которым можно часами. Однако вначале потребуется преодолеть довольно непростой участок горной дороги, доступный лишь надежному внедорожнику. Tank — с полным приводом и на пониженной передаче — хорошо справился с этой задачей. Строго говоря, для участников проектов «Терра Экспедиция» такие участки — обязательная часть программы. Так что под контролем грамотных инструкторов можно неплохо прокачать навыки экстремального вождения и вообще получить существенно иной водительский опыт, который наверняка пригодится в жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

Истории на колесах

В паре десятков километров южнее Гагры расположена Пицунда — родина уникальной реликтовой длиннохвойной сосны и удивительных пляжей, может быть, лучших во всей Абхазии. Сам городок невелик, а значительную его часть занимают санатории. В межсезонье на улицах пустынно. Зато можно обстоятельно изучить остатки древней крепости Питиунт с фрагментами римских казарм, бань и погребов, крепостными стенами византийской поры и замечательным храмовым комплексом IX–X веков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

А еще в Пицунде то здесь, то там попадаются самобытные автобусные остановки — павильоны самых причудливых расцветок и форм (например, в виде петушка, волны, ракушки или осьминога). Все они созданы по эскизам Зураба Церетели и до сих пор поражают воображение, даже несмотря на свое не очень хорошее состояние.

На заметку. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в покорении бездорожья, помимо горных маршрутов, можно смело порекомендовать широкие и совершенно безлюдные в это время года пляжи между Гагры и Пицундой. В нескольких местах обманчиво доступные галечно-песчаные барханы пересекают небольшие реки, через которые также придется перебираться. Такие поездки совсем не так просты, как кажется. Одним словом, отличная возможность проверить на прочность и себя, и свой автомобиль.

В 30 км от Пицунды неподалеку от поселка Мюссера находится одна из самых известных исторических церквей на территории Абхазии. Это храм Амбара, сооруженный в VIII или IX веке. Он обладает уникальной конструкцией, в которой сочетаются элементы традиционной базилики и трехнефной церкви с изолированными боковыми нефами. Здание, сложенное из крупных каменных блоков, было разрушено в годы турецкого владычества и с тех пор стоит в руинах, однако на удивление хорошо сохранилось и всё еще завораживает своим мистическим величием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

Вверх и вниз

Следующая важная точка на коротком «выходном» маршруте — Новый Афон. Маленький и уютный городок на южных склонах Главного Кавказского хребта ведет свою историю с III века. В древности это было крупное торговое поселение и важный стратегический пункт в Восточном Причерноморье. Сегодня об этом напоминает величественная Анакопийская крепость, главенствующая над городом и, кажется, ни разу не покоренная. Для осмотра доступны башня и фрагменты крепостных стен, а также колодец, в котором никогда не иссякает вода, и небольшая часовенка Иверской иконы Божией Матери, возведенная незадолго до революции. На посещение вместе с пешим подъемом и спуском следует запланировать около полутора часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

Однако обычно туристов куда больше привлекают две другие, более комфортные для визита достопримечательности — Новоафонский монастырь и Новоафонские пещеры. Монастырь основан в 1875 году русскими монахами — выходцами из Старого Афона. Он посвящен Симону Кананиту, одному из 12 апостолов Христа, который, по преданию, принес слово Божие на землю Абхазии. Строительство обители велось тяжело и завершилось только в начале минувшего столетия. Но с тех пор и по сей день она сохраняет за собой статус важнейшего духовного центра на всем христианском Кавказе. Территория действующего монастыря лишь частично доступна для осмотра, но главный храм открыт всем желающим, коих приезжает сюда немало — помолиться, да и просто насладиться особой атмосферой этого места.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

На заметку. Совсем рядом с обителью есть несколько других интересных рукотворных достопримечательностей. Например, искусственный водопад с небольшой, еще дореволюционной электростанцией, а также железнодорожная станция Псырцха в виде изящного павильона — одна из самых красивых на всем Кавказе.

Пещеры, точнее, целая подземная галерея, скрываются в толще Иверской горы, той самой, на вершине которой стоит Анакопийская церковь. Этот уникальный памятник природы был открыт в 1961 году абхазским художником Гиви Смыром. Спустя полтора десятка лет сюда попали первые туристы, и с тех пор турпоток не иссякает.

Новоафонская пещера имеет карстовое происхождение и состоит из девяти залов. Для осмотра доступны шесть, а оставшиеся три оставлены для научного исследования. Здесь есть всё, чего ждешь от подобного рода подземных дворцов: величественные размеры, причудливые геологические образования, таинственные озера. Туристическая тропа занимает чуть меньше 1,5 км, путешествие сопровождается подробным рассказом об истории и геологии пещеры. Экскурсия длится около полутора часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Суворин

Увидеть Сухум

После насыщенного впечатлениями дня можно остаться на ночевку в Новом Афоне. Но если будут силы, стоит потратить еще полчаса и добраться до Сухума. Столица республики долгое время не могла отойти от последствий войны и лишь недавно стала отстраиваться заново. Но за последние годы город заметно преобразился. Здесь хорошие пляжи и неплохая инфраструктура, много зелени, парков и скверов, есть где погулять и что посмотреть.

Фото: Getty Images/Vladimir Zapletin

Знакомство стоит начать с набережной Диоскуров, где еще сохранились остатки античного поселения, именуемого в просторечье Черноморской Атлантидой, ведь большая часть древнего города покоится сегодня на морском дне. Затем по набережной Махаджиров в тени могучих эвкалиптов дойти до Сухумского морского порта, выпить чашку кофе в знаменитой «Брехаловке» и обсудить последние новости с местными завсегдатаями. Далее добраться до проспекта Леона и оценить размеры сухумского дольмена возрастом более 5 тыс. лет. И, наконец, взглянуть на город с высоты горы Самата. Словом, подышать Сухумом, рассмотреть его с разных сторон и поймать себя на мысли, что сюда непременно стоит вернуться еще раз. Лучше всего — на несколько дней, чтобы нашлось время на визит в Сухумский государственный музей, в Национальную картинную галерею, в Ботанический сад и в Драмтеатр имени Самсона Чанба. И на осмотр окрестностей, где тоже найдется немало интересного.

На заметку. На обратном пути непременно стоит сделать остановку в Новом Афоне, у безымянной хачапурной на улице Лакоба, возле Приморского парка. Ее легко опознать по характерному мозаичному панно на стене. Здесь уже на протяжении нескольких десятков лет готовят совершенно фантастические «лодочки», известные далеко за пределами городка и даже Абхазии.

Фото: Getty Images/uskarp

На выезде из страны, непосредственно перед пунктом пропуска, есть магазин беспошлинной торговли. Ассортимент вполне ординарный, а вот цены действительно «дьютифришные», с ощутимым дисконтом. Редкий случай, когда магазин полностью оправдывает свое название.