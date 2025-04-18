Названы самые популярные у россиян города для путешествий в мае
Самым востребованным у российских путешественников городом в мае стал Санкт-Петербург, следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля. На Северную столицу приходится 19,7% отельных заказов.
На втором месте оказался Сочи, где в мае будут отдыхать 11,9% туристов. На третьем — Москва с долей 11,8%. В список мест, где россияне планируют отдыхать в конце весны, также вошли Казань (на нее приходится 5,4% бронирований), Калининград (3,5%), Нижний Новгород (3,3%), Ярославль (1,7%), Екатеринбург (1,6%), Краснодар (1,5%) и Зеленоградск (1,4%).
Зарубежный топ возглавил Стамбул с долей отельных заказов 7,7%. На второй строчке оказался Минск (5,1%). Третье место занял Токио, где будут отдыхать 3,6% путешественников. Кроме того, в рейтинг востребованных майских направлений вошли Дубай (доля — 2,9%), Шанхай (2,8%), Париж (2,7%), Рим (2,6%), Ереван (2,5%), Пекин (2,2%) и Сеул (2,0%).
Ранее, 27 марта, сообщалось, что более половины опрошенных россиян (55%) предпочитают самостоятельное планирование путешествия. При этом 23% респондентов доверяют планирование туристическим компаниям. Еще 19% полагаются на помощь друзей или близких, а 3% используют информацию из блогов и специализированных приложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».