Россияне стали чаще предпочитать самостоятельные путешествия

Более половины опрошенных россиян (55%) заявили, что предпочитают полностью самостоятельное планирование путешествия. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», с которыми ознакомились «Известия» 27 марта.

При этом 23% ответивших доверяют планирование туристическим компаниям. Еще 19% опрошенных полагаются на помощь друзей или близких, а 3% используют информацию из блогов и специализированных приложений.

При выборе самостоятельного планирования путешествий респонденты указали несколько ключевых факторов. Для половины (51%) наиболее важной оказалась гибкость, позволяющая персонализировать поездку под свои интересы. Надежность выбрали 30% соотечественников, в то время как экономия средств была приоритетна для 9%, а экономия времени — для 8%.

«Расширение возможностей самостоятельного планирования формирует нового, более искушенного путешественника. Люди становятся более информированными, активно ищут уникальный опыт и готовы инвестировать время в организацию своего отдыха. Рост самостоятельных путешественников стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства и услуг, а также повышает конкуренцию между различными провайдерами туристических услуг», — отметил директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак.

Ранее, 23 февраля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.