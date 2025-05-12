В Мневниковской пойме появится современный район для жизни и работы

Современный район для комфортной жизни и работы создается в Мневниковской пойме. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Рядом с жилыми домами возведем социальные объекты, откроем деловой и спортивный кластеры. Сделаем удобные дороги и благоустроим территорию», — приводит слова чиновника «Москва 24».

По его словам, с 2020 года под строительство 1,8 млн кв. м недвижимости выделили более 73 га территории в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

Уже построен образовательный комплекс на 925 мест, завершается строительство детского сада на 200 воспитанников. Кроме того, планируется возвести еще ряд подобных объектов на 2,6 тыс. мест.

Помимо этого, многофункциональный комплекс площадью 30 тыс. кв. м на участке в 0,67 га появится в рамках формирования делового кластера. Кроме уже открытого Ледового дворца, построят Международную хоккейную академию Александра Овечкина и теннисный центр.

Также ведутся работы над транспортной доступностью территории. Уже построено и реконструировано 8,3 км дорог, впереди строительство еще 8,7 км, уточняет сайт kp.ru. Территорию также благоустроят до конца 2025 года: будет высажено 1,7 тыс. деревьев и около 20 тыс. кустарников, будет обустроено 11,2 га газона, сообщает агентство городских новостей «Москва».

6 мая сообщалось, что новый мост-парус появится в створе Новозаводской улицы в столице. Он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой, уточняет РИАМО.

3 марта стало известно, что в Мневниковской пойме построят новое здание Московского цирка, сообщает 360.ru. На ресурсе «Активный гражданин» прошло голосование «Каким будет московский цирк». Участниками опроса стали более 250 тыс. человек.