Тренд на офсет

В 2023 году столица запускает строительство объектов по семи новым офсетным контрактам. Речь идет о партнерстве, при котором город гарантированно приобретает произведенную продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики. Такое сотрудничество столица развивает с 2017-го. Этот инструмент актуален для крупных регионов, которые готовы просчитывать свои потребности и брать на себя финансовые обязательства на пять-десять лет вперед.

Выгодный офсет

С 2017 года городом подписано 12 офсетов, из них семь с начала 2023-го. По этим контрактам город получит лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь и системы для хранения документов в архивах. Совокупный объем инвестиций превысит 19 млрд рублей, а закупки — 95 млрд.

— В существующей экономической среде важнейшим инструментом поддержки для промышленных предприятий является гарантированный спрос. Обеспечить его сегодня можно путем заключения офсетного контракта. Подписывая его, мы решаем сразу несколько задач: город закупает ту продукцию, которая ему нужна, а инвестор создает новое производство и развивает научный потенциал. В итоге мы имеем новые современные рабочие места, новые разработки, инвестиции, налоги. Всё это крайне важно для экономики города в целом, — сказал «Известиям» руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Если говорить о лекарствах, то медучреждения города получат препараты более чем по 90 международным непатентованным наименованиям (уникальное название действующего вещества). Это противоопухолевые, кардиопротективные, гипогликемические, противоглаукомные, антибактериальные и другие лекарства. Общая сумма инвестиций в создание или модернизацию производств на территории столицы превысит 15 млрд рублей.

Плюс Москва заключила два офсета на поставку медицинских изделий для пациентов со стомой и абсорбирующего белья на сумму 1,5 млрд рублей. Еще один офсет обеспечит молочные кухни продуктами питания, сумма договора по нему — 2,1 млрд. Также Моск­ва подписала контракт на поставку систем хранения бумаг в архивах, здесь объем инвестиций — 200 млн рублей.

Ранее он подчеркивал, что подписанные контракты уже показали свою эффективность: правительство столицы экономит бюджетные средства. По сравнению с рыночными аналогами стоимость продукции в среднем снизилась на 21%.

В 2022 году федеральные власти внесли изменения в закон о контрактной системе закупок (44-ФЗ): снизили минимальный порог инвестиций в офсетные договоры в десять раз — до 100 млн рублей. Цель нововведений — снизить планку по офсетам, чтобы увеличить количество инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с городом, а также открыть доступ к госзакупкам среднему бизнесу.

Среди новшеств — заключение межрегиональных контрактов. Первый такой будет реализован с Самарской областью, где появится производство нитриловых перчаток. Закупать их будут два региона в течение десяти лет по фиксированной формуле цены, заявил в апреле мэр Москвы Сергей Собянин. Инвестор должен будет вложить не менее 100 млн рублей в современный завод.

В межрегиональных контрактах заинтересованы и другие регионы страны.

— Республика Саха (Якутия) как один из крупнейших регионов Дальнего Востока испытывает большую потребность в таких гарантированных формах сотрудничества, как офсетные контракты. Наши природные условия, стоимость строительства заводов, логистики способствуют тому, чтобы мы применяли чаще такие контракты. Это поддержало бы всех местных производителей и полностью переориентировало бы систему логистики. Сегодня в регионе такая форма сотрудничества используется не так активно, но есть ряд офсетов, которые заключены для поставок продуктов питания в образовательные учреждения. С такого формата мы начали взаимодействовать. Мы ценим тот вклад, который внесла Москва в развитие офсетных контрактов, и хотели бы в дальнейшем вместе развивать этот механизм у нас в регионе, — сказал заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков на ПМЭФ в ходе круглого стола «Межсубъектные офсетные контракты».

Свой интерес в партнерстве со столицей подтвердили в Липецкой и Тверской областях.

Первые запуски

Эффект от реализации таких контрактов уже заметен. Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 году с компанией BIOCAD, она расположила свое предприятие на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Начиная с 2021-го в медицинские учреждения города начались поставки лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

С 2022-го производители отгружают медизделия для пациентов со стомой плюс продукты для молочных кухонь. В этом году начались поставки противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков — их поставляет Московский эндокринный завод.

До конца 2023 года начнет функционировать еще один завод: предприятие будет отгружать абсорбирующее белье в рамках первого этапа реализации контракта.

— Контракт с Москвой позволит предприятию задействовать все ресурсы и загрузить планируемые мощности. Офсетный контракт для производителя является большим подспорьем, ощутимой помощью, он дает уверенность в завтрашнем дне за счет гарантий от государства, — заметила «Известиям» президент фармацевтической группы Bright Way Людмила Щербакова. — Офсетные контракты позволяют нам выстраивать долгосрочные отношения, создавать новые производства, рабочие места и обеспечивать себе рынок сбыта производимой продукции на годы вперед.

Как сказал «Известиям» директор по развитию компании «Гемамед» Константин Севрюгин, успешная реализация контракта позволяет не только гарантировать доступ к необходимым медицинским изделиям, но и эффективно развивать импортозамещающее производство на территории Москвы.

— Благодаря гарантированному спросу на выпускаемую продукцию наша компания имеет возможность сосредоточить свои усилия на развитии и расширении производства, а также на инвестициях в технологии, производственную и научную базу, разработку новых продуктов и создание рабочих мест. А статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает нам значительные налоговые и технологические преимущества, — подчеркнул эксперт. — Мы очень высоко ценим сотрудничество с городом, поскольку оно формирует как высокие требования, так и высокое доверие к нашей работе и производимой продукции. Наш опыт подтверждает: офсетные контракты на данный момент являются одной из самых эффективных форм государственно-частного партнерства.

Гарантированный спрос

Москва — лидер по количеству заключенных офсетных договоров в РФ, 12 контрактов столицы — максимальное их количество по всей стране, напомнил председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. То есть город занимает передовую позицию.

— При таких контрактах город инвестирует в производителя, у которого есть технологии и продукт, но нет средств для его изготовления. Более того, затем власти обеспечивают сбыт этой продукции, то есть гарантируют изготовителю, что самостоятельно купят его товар. Таким образом, речь идет о связанном кредитовании, — пояснил он.

Частная сторона получает гарантированный долгосрочный спрос на производимую продукцию (текущий механизм в России предполагает заключение контракта до десяти лет) и может стать единственным поставщиком в обход закупочных процедур, добавила «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

По ее мнению, офсетные договоры обладают сразу несколькими преимуществами: производство располагают на территории страны, автоматически происходит импортозамещение продукции. Как следствие, увеличивается налогооблагаемая база, снижаются цены на закупаемую продукцию, появляются новые рабочие места, добавила она.

По мнению Натальи Назаровой, этот инструмент будет только наращивать свои масштабы. Один из ключевых вопросов для предпринимателя — это сбыт продукции, а в случае с офсетным контрактом этот сбыт уже гарантирован, а значит, у бизнеса снижаются риски неэффективности инвестиций.

По офсетным договорам Москва получает лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, также один контракт действует в Московской области (лекарства) плюс в Башкирии (транспорт), добавили в Институте развития предпринимательства и экономики. В этих регионах, а также Санкт-Петербурге, Иркутской, Самарской, Свердловской и Тамбовской областях власти прорабатывают варианты заключения таких контрактов, добавили там. Пока общее количество этих контрактов не превышает 20.