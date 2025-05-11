Захарова призвала дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах

Необходимо дождаться ответа Украины на предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле. Об этом 11 мая сообщила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены», — сказала она.

11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Позже подполковник армии США в отставке и политолог Эрл Расмуссен назвал предложение Путина о возобновлении переговоров сильным, открытым и конструктивным шагом. Расмуссен считает, что Украина не согласится и в этот раз на условия президента России, потому что в Киеве не хотят долгосрочного мира, они намерены выделить себе время для перевооружения и перегруппировки войск.