Кремль объявит состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Кремль объявит о том, кто будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле со стороны РФ позже. Об этом 11 мая сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также подтвердил, что РФ готова к переговорам в установленную президентом РФ Владимиром Путиным дату, 15 мая. Полный состав представительства РФ также объявят позже.
«Об этом будет объявлено», — заявил Ушаков корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.
Кроме того, помощник президента уточнил, что на данный момент Россия ожидает ответ от украинской стороны на вопрос о проведении переговоров.
Путин 11 мая в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.