Политолог назвал сильным шагом Путина предложение Киеву о прямых переговорах

Президент России Владимир Путин сделал очень сильный, открытый и конструктивный шаг, предложив Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Об этом 11 мая рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».

«Путин говорит: «Давайте без игр — сразу к сути, к реальным переговорам». Но Запад, похоже, этого не хочет — им нужно затягивать конфликт. Это очень сильный, открытый и конструктивный шаг со стороны президента Путина», — сказал он.

Расмуссен считает, что Украина не согласиться и в этот раз на условия Путина, потому что в Киеве не хотят долгосрочного мира, они намерены выделить себе время для перевооружения и перегруппировки войск, как это было до этого. Он также уверен, что Вооруженных силы Украины (ВСУ) снова нарушат перемирие, как делали это раньше, и реальные переговоры опять не начнутся.

«Будут тянуть время. И, скорее всего, воспользуются моментом, чтобы ввести французские и британские войска под видом «миротворцев», то есть напрямую ввести войска НАТО в Украину. Хотя все мы понимаем, что натовцы там уже есть — их системы вооружения просто не работают без прямого участия альянса», — заключил он.

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая заявил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Он подчеркнул, что возможное перемирие не должно стать прологом к продолжению конфликта после довооружения и доукомплектования ВСУ и «лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов».