Минобороны РФ сообщило о более 9,3 тыс. нарушений ВСУ режима прекращения огня
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают боевые действия против российской армии, несмотря на объявление перемирия, в частности, было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений. Об этом 10 мая сообщили в Минобороны РФ.
«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что российская сторона продолжает соблюдать режим прекращения огня, войска остаются на занятых позициях.
В ведомстве добавили, что российские военнослужащие зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные действия киевского режима.
9 мая в Минобороны сообщили о 5 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. В ведомстве отметили, что было совершено 1455 обстрелов из ствольной артиллерии и 3502 удара при помощи беспилотников.
6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на российские территории с помощью беспилотников свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Он напомнил, что инициатива президента России о трехдневном перемирии на праздничные дни с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая актуальна.