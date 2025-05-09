Минобороны РФ сообщило о более 5 тыс. нарушений ВСУ режима прекращения огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают боевые действия против российской армии, несмотря на объявление перемирия, в частности, было зафиксировано более 5 тыс. нарушений. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны РФ.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что российская сторона продолжает соблюдать режим прекращения огня.

«С нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — заявили в ведомстве.

При этом в Минобороны отметили, что Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные действия киевского режима.

Ранее в этот день украинский дрон атаковал в Белгороде здание областного правительства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на российские территории с помощью беспилотников свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Он напомнил, что инициатива президента России о трехдневном перемирии на праздничные дни с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая актуальна.