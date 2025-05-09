В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание областного правительства

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в Белгороде здание областного правительства. Об этом сообщил 9 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что все оперативные службы работают на месте. Также он добавил, что праздничные мероприятия проводятся по плану и с учетом принятых мер максимальной безопасности.

7 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что беспилотник ВСУ упал в Александровском районе региона. Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.