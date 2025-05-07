Губернатор Авдеев сообщил о падении БПЛА во Владимирской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в Александровском районе Владимирской области. Об этом 7 мая сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Пострадавших нет. Частично пострадал забор из сетки-рабицы и поленница», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей проявлять бдительность.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 6 мая уничтожено 57 украинских БПЛА. По данным ведомства, 31 дрон был сбит над территорией Брянской области, 14 беспилотников — над Курской областью, семь — над Орловской областью.