Создатели сериала «СМЕРШ 3» раскроют малоизвестные факты о работе разведки ВОВ

В третьем сезоне сериала «СМЕРШ 3», премьера которого состоится в четверг, 8 мая, на РЕН ТВ, зрители узнают малоизвестные факты о Великой Отечественной войне (ВОВ) и героической работе разведчиков этого времени. Подробности сообщил корреспондент «Известий».

Добавленный сценаристами художественный вымысел подчеркнул невероятную историю шпионского противостояния и реальный подвиг, который совершила контрразведка СССР, сорвав планы врага по убийству главы страны Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова, командующего военными действиями.

Сегодня о том, как контрразведчики СМЕРШа в ходе освобождения Риги в 1944 году захватили картотеку агентуры вермахта, рассказывают на выставках. Тогда группа во главе с капитаном Михаилом Поспеловым добыла ценные документы, которые позволили разоблачить сотни шпионов врага.

«Продержались более шести часов в окруженном здании. Шесть человек вели бой против как минимум двух рот противника: 200 человек против шести», — сообщил историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

У немецкого противника всегда находились запасные варианты: двойные агенты и диверсанты, готовые подключиться в любой момент, отметил корреспондент Роман Польшаков. Однако лучшим контрразведчикам СМЕРШа — Лаврову и Семенову, которые знают несколько иностранных языков, имеют блестящий ум и первоклассную боевую подготовку, — удалось противостоят лучшим разведчикам Третьего рейха.

7 мая «Известия» отмечали, что сериал «СМЕРШ 3» раскрывает тайные детали операций советской контрразведки в годы ВОВ. Лучшие контрразведчики противостоят опасному врагу — коварным немецким спецслужбам. В годы войны контрразведчики СМЕРШа провели сотни успешных операций, в том числе сорвали покушение на первых лиц государств.