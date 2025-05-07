На РЕН ТВ раскрыли новые детали сюжета сериала «СМЕРШ 3»
Премьера остросюжетного сериала «СМЕРШ 3» выйдет завтра, 8 мая, на РЕН ТВ. Сериал раскрывает тайные детали операций советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
Фильм насыщен динамичными сценами, а клубок шпионских интриг распутается только к финалу. Лучшие контрразведчики противостоят опасному врагу — коварным немецким спецслужбам.
В годы войны контрразведчики СМЕРШ провели сотни успешных операций, в том числе сорвали покушение на первых лиц государств. Этот эпизод тоже есть в сериале.
Ранее, 6 мая, актриса Лянка Грыу, сыгравшая роль немки Марики Вернер, рассказала, как советские контрразведчики совершили немыслимые подвиги в годы Великой Отечественной войны.