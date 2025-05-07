Шпион, выйди вон: РЕН ТВ покажет третий сезон сериала «СМЕРШ»
К 80-летию Великой Победы РЕН ТВ подготовил сюрприз для зрителей. 8 мая на телеканале выходит сериал «СМЕРШ 3» — продолжение популярного исторического боевика о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. О том, как снимали кино о героизме советских людей, — в материале «Известий».
В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.
О чем третий сезон сериала «СМЕРШ»
1944 год. Война близится к финалу. Но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволили бы гитлеровским войскам нанести поражение Советской армии. В центре сюжета — два капитана контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам!») Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные и опасные задачи командования, чтобы сорвать планы немцев за линией фронта и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала. Новый сезон обещает еще больше экшен-сцен.
— Наш фильм отличается от других тем, что это исторический экшен, — говорит режиссер Михаил Кабанов. — Сюжет будет развиваться динамично. Про Великую Отечественную войну надо снимать как можно больше. Потому что в любом случае молодежь тоже должна смотреть такое кино. Так как они выросли на другой скорости, им и зрелище интересно более энергичное. Поэтому сюжет в картине должен разворачиваться динамично.
Актер Владислав Котлярский, сыгравший в сериале капитана госбезопасности Павла Семенова, обещает, что в «СМЕРШ 3» будет всё: погони, стрельба, приключения. Прадед актера был военным летчиком, командиром эскадрильи. В день рождения своей дочери — бабушки Владислава — он улетел на задание и больше не вернулся. Пропал без вести. О военных летчиках в «СМЕРШ 3» тоже есть история. Появится у героя Владислава Котлярского в продолжении и любовная линия.
— Она проходит легким фоном, но тем не менее по-хорошему очеловечивает моего персонажа, — говорит Владислав Котлярский. — Он не винтик, который борется со всемирным злом, а еще и человек. Это очень ценно в любом фильме. Наше кино про людей.
Как снимали «СМЕРШ 3»
Напарник Семенова — капитан Константин Лавров (персонаж Игоря Петренко) — в контрразведку пришел, зная несколько иностранных языков. Он человек хорошо образованный, малоэмоциональный, сдержанный. На службе Лавров чувствует себя на своем месте. Офицер физически крепок, поэтому и артисту пришлось продемонстрировать свою подготовку — бегать с полным боекомплектом, уходить от погони, бороться с противником врукопашную.
— Иногда кажется, что стало тяжело, но вспомнишь ребят, которые находятся в зоне СВО, как выдерживают все тяготы, и тут же осознаешь, что наши нагрузки несопоставимы с их, — говорит Игорь Петренко. — Тут же всю усталость как рукой снимает. Взял автомат, побежал — и не жужжи, как говорится. Нам хотелось, чтобы ребята, находящиеся сейчас на острие атаки, посмотрев «СМЕРШ», немного отвлеклись, развлеклись, а может, даже чем-то вдохновились.
От действий контрразведчиков по сюжету зависит и успех операции «Багратион». На то, чтобы предотвратить действия диверсионной группы и не дать сорвать наступление, у Лаврова и Семенова считаные часы.
— Специально для съемок фильма изготовили карту СССР. Специалисты по реквизиту бумажную основу наклеили на марлю, как это делали во время войны. Стрелками и пунктиром красным карандашом нанесли этапы стратегической наступательной Белорусской операции, более известной под кодовым названием «Багратион». Она проходила летом 1944 года и закончилась успешно, — рассказал Игорь Петренко.
Художники, декораторы воссоздавали в кадре эпоху в мельчайших подробностях. В сериале снимали раритетную технику. Например, ГАЗ-М1. Это первый автомобиль, собранный специально для контрразведки. В народе его ласково называли «эмка». У него мощный двигатель, позволяющий соперничать с иномарками, на которых передвигались иностранные дипломаты. Часть проекта снимали в старинном поезде. Аутентичные декорации, старые бараки и деревянные дома искали в провинции. На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» снимали бой разведчиц с фашистами. Анастасия Микульчина воплотила на экране командира партизанского отряда Янку. На войне героиня потеряла мужа и сына, поэтому забыла, что она женщина, взяла оружие и пошла защищать Родину.
— Вот такой парадокс — женщина-командир, — улыбается актриса. — Война не выбирает пол. Она, как стихийное бедствие, захватывает всех без разбора: мужчин, женщин, стариков, детей. На войне плохо всем. К сожалению, порой такие трагические события заставляют человека сделать правильный выбор и переосмыслить свои поступки.
Враг — умный, хитрый, сильный. Юрий Анпилогов в «СМЕРШ 3» играет полковника абвера Отто Бергера.
— Мой персонаж — серый кардинал этой истории, — рассказал Юрий Анпилогов. — Он, как гроссмейстер, разыгрывает шахматную партию. Два предыдущих сезона «СМЕРШ» имели огромный зрительский успех. Поэтому мы пытаемся повторить и закрепить его.
Роль бывшего коменданта Новороссийска Генриха Миллера исполнил актер Сергей Комаров. Не сумев выполнить задачу, поставленную руководством, и потеряв полковничью должность, его герой хочет реабилитироваться и вернуть свое положение в рейхе.
— Миллер одержим этой страстью, — говорит Сергей Комаров. — Он проходит через все испытания, будучи раненым. Но старается выполнить поставленную перед самим собой задачу. А фашистский рейх использует его в своих целях. А еще у него есть основная цель — найти и наказать Лаврова.
«СМЕРШ 3» состоит из двух новелл — «Объект 196» (пять серий) и «Секретный истребитель» (четыре серии). Каждая основывается на реальных событиях времен Великой Отечественной войны. Первая посвящена попыткам врага обезглавить советское командование. Под угрозой сам маршал Георгий Константинович Жуков. Во второй перед героями стоит новое сложное задание — захватить экспериментальный реактивный истребитель Messerschmitt Me.262, размещенный на временном полевом аэродроме противника в Белоруссии. Создатели сериала признаются, что историй у них хватит и на четвертый сезон. А третий зрители РЕН ТВ могут посмотреть уже 8 мая начиная с 14:30.