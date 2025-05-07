Шпион, выйди вон: РЕН ТВ покажет третий сезон сериала «СМЕРШ»

К 80-летию Великой Победы РЕН ТВ подготовил сюрприз для зрителей. 8 мая на телеканале выходит сериал «СМЕРШ 3» — продолжение популярного исторического боевика о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. О том, как снимали кино о героизме советских людей, — в материале «Известий».

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

О чем третий сезон сериала «СМЕРШ»

1944 год. Война близится к финалу. Но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволили бы гитлеровским войскам нанести поражение Советской армии. В центре сюжета — два капитана контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам!») Константин Лавров и Павел Семенов . Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные и опасные задачи командования, чтобы сорвать планы немцев за линией фронта и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала. Новый сезон обещает еще больше экшен-сцен.

— Наш фильм отличается от других тем, что это исторический экшен, — говорит режиссер Михаил Кабанов. — Сюжет будет развиваться динамично. Про Великую Отечественную войну надо снимать как можно больше. Потому что в любом случае молодежь тоже должна смотреть такое кино. Так как они выросли на другой скорости, им и зрелище интересно более энергичное. Поэтому сюжет в картине должен разворачиваться динамично.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Актер Владислав Котлярский, сыгравший в сериале капитана госбезопасности Павла Семенова, обещает, что в «СМЕРШ 3» будет всё: погони, стрельба, приключения. Прадед актера был военным летчиком, командиром эскадрильи. В день рождения своей дочери — бабушки Владислава — он улетел на задание и больше не вернулся. Пропал без вести. О военных летчиках в «СМЕРШ 3» тоже есть история. Появится у героя Владислава Котлярского в продолжении и любовная линия.

— Она проходит легким фоном, но тем не менее по-хорошему очеловечивает моего персонажа, — говорит Владислав Котлярский. — Он не винтик, который борется со всемирным злом, а еще и человек. Это очень ценно в любом фильме. Наше кино про людей.

Как снимали «СМЕРШ 3»

Напарник Семенова — капитан Константин Лавров (персонаж Игоря Петренко) — в контрразведку пришел, зная несколько иностранных языков. Он человек хорошо образованный, малоэмоциональный, сдержанный. На службе Лавров чувствует себя на своем месте . Офицер физически крепок, поэтому и артисту пришлось продемонстрировать свою подготовку — бегать с полным боекомплектом, уходить от погони, бороться с противником врукопашную.

— Иногда кажется, что стало тяжело, но вспомнишь ребят, которые находятся в зоне СВО, как выдерживают все тяготы, и тут же осознаешь, что наши нагрузки несопоставимы с их, — говорит Игорь Петренко. — Тут же всю усталость как рукой снимает. Взял автомат, побежал — и не жужжи, как говорится. Нам хотелось, чтобы ребята, находящиеся сейчас на острие атаки, посмотрев «СМЕРШ», немного отвлеклись, развлеклись, а может, даже чем-то вдохновились.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

От действий контрразведчиков по сюжету зависит и успех операции «Багратион». На то, чтобы предотвратить действия диверсионной группы и не дать сорвать наступление, у Лаврова и Семенова считаные часы.

— Специально для съемок фильма изготовили карту СССР. Специалисты по реквизиту бумажную основу наклеили на марлю, как это делали во время войны. Стрелками и пунктиром красным карандашом нанесли этапы стратегической наступательной Белорусской операции, более известной под кодовым названием «Багратион». Она проходила летом 1944 года и закончилась успешно, — рассказал Игорь Петренко.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ ​

Художники, декораторы воссоздавали в кадре эпоху в мельчайших подробностях. В сериале снимали раритетную технику. Например, ГАЗ-М1. Это первый автомобиль, собранный специально для контрразведки. В народе его ласково называли «эмка». У него мощный двигатель, позволяющий соперничать с иномарками, на которых передвигались иностранные дипломаты. Часть проекта снимали в старинном поезде. Аутентичные декорации, старые бараки и деревянные дома искали в провинции. На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» снимали бой разведчиц с фашистами. Анастасия Микульчина воплотила на экране командира партизанского отряда Янку. На войне героиня потеряла мужа и сына, поэтому забыла, что она женщина, взяла оружие и пошла защищать Родину.

— Вот такой парадокс — женщина-командир, — улыбается актриса. — Война не выбирает пол. Она, как стихийное бедствие, захватывает всех без разбора: мужчин, женщин, стариков, детей. На войне плохо всем . К сожалению, порой такие трагические события заставляют человека сделать правильный выбор и переосмыслить свои поступки.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Враг — умный, хитрый, сильный. Юрий Анпилогов в «СМЕРШ 3» играет полковника абвера Отто Бергера.

— Мой персонаж — серый кардинал этой истории, — рассказал Юрий Анпилогов. — Он, как гроссмейстер, разыгрывает шахматную партию. Два предыдущих сезона «СМЕРШ» имели огромный зрительский успех. Поэтому мы пытаемся повторить и закрепить его.

Роль бывшего коменданта Новороссийска Генриха Миллера исполнил актер Сергей Комаров. Не сумев выполнить задачу, поставленную руководством, и потеряв полковничью должность, его герой хочет реабилитироваться и вернуть свое положение в рейхе.

— Миллер одержим этой страстью, — говорит Сергей Комаров. — Он проходит через все испытания, будучи раненым. Но старается выполнить поставленную перед самим собой задачу. А фашистский рейх использует его в своих целях. А еще у него есть основная цель — найти и наказать Лаврова.

Фото: Пресс-служба РЕН ТВ