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Вооруженный топором мужчина напал на студентов Варшавского университета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Вооруженный топором мужчина совершил нападение на студентов на территории Варшавского университета, в результате происшествия погиб человек, еще один серьезно пострадал. Об этом 7 мая сообщили в полиции Варшавы.

«На территорию кампуса Варшавского университета ворвался мужчина с топором и напал на находившихся там людей. Это был 22-летний гражданин Польши», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что один человек был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Инцидент произошел, по предварительным данным, около 18:40 по местному времени (19:40 мск). Нападавший задержан. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Телеканал CNN 17 апреля сообщил, что в результате стрельбы на территории Университета Флориды в США были убиты два человека, еще пятеро пострадали. Совершивший нападение тоже был госпитализирован. Подозреваемый был опознан как 20-летний Феникс Икнер. Он был сыном заместителя шерифа округа Леон.

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