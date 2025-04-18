Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в университете Флориды
В результате стрельбы на территории университета Флориды в США были убиты два человека, еще пятеро пострадали. Об этом 17 апреля сообщает CNN.
«Мы всем сердцем сочувствуем нашим студентам и жертвам этой ужасной трагедии. Я должен сказать, что наши правоохранительные органы, наши сотрудники полиции FSU — настоящие герои в этом отношении», — заявил президент высшего учебного заведения Ричард Маккалоу.
Уточняется, что совершивший нападение стрелок тоже был госпитализирован. Подозреваемый был опознан как 20-летний Феникс Икнер. Он был сыном заместителя шерифа округа Леон.
Ранее сообщалось, что система оповещения университета подала сигнал, предупреждающий о чрезвычайных ситуациях после того, как стало известно о вооруженном человеке, который появился недалеко от кампуса. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).
В тот же день президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в университете во Флориде. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация «активно следит за ситуацией».