Трамп был проинформирован о стрельбе в университете во Флориде

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Университете штата Флорида. Об этом 17 апреля заявил телеканал CNN.

«Я был проинформирован об активной стрельбе в Университете штата Флорида в Таллахасси. Я думаю, что это активный стрелок, полностью осведомленный о том, где мы сейчас находимся. Обидно. Ужасно, ужасно, что происходят такие вещи, и мы позже об этом скажем», — приводит издание слова президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация «активно следит за ситуацией», сообщает CNN.

Всего в результате стрельбы в Университете Флориды пострадало по меньшей мере шесть человек, один находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что система оповещения университета подала сигнал, предупреждающий о чрезвычайных ситуациях после того, как стало известно о вооруженном человеке, который появился недалеко от кампуса. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).