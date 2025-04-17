СМИ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе в университете во Флориде

В результате стрельбы в университете Флориды пострадало по меньшей мере четыре человека, некоторые госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом 17 апреля проинформировал New York Post.

«По словам источников в правоохранительных органах и официальных лиц, подозреваемый задержан, а несколько человек госпитализированы», — говорится в публикации.

Система оповещения образовательного учреждения подала сигнал, предупреждающий о чрезвычайных ситуациях. Предупреждение прозвучало после того, как стало известно о вооруженном человеке, который появился недалеко от кампуса.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

«Мой офис реагирует на ситуацию со стрельбой в кампусе FSU, и мы будем предоставлять обновления по мере их поступления», — отметил генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер в социальной сети X.

По словам 20-летнего студента Джошуа Сирманс, студентов из библиотеки образовательного учреждения вывели правоохранительные органы. При этом они держали руки поднятыми над головами.

Ранее, 15 апреля, телеканал CBS News сообщил о вызове в среднюю школу Уилмер-Хатчинс в Техасе экстренных служб из-за звука выстрела. Согласно информации источников телеканала, FOX 4, по меньшей мере один 17-летний студент получил огнестрельное ранение в голень.