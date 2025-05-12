Трансформеры атакуют: что нового придумали китайские производители
«Известия» посещали производство марки Changan в Чунцине менее двух лет назад. За это время интригующий автомобиль, в очертаниях которого угадывалось что-то похожее на Tesla Cybertruck, сбросил камуфляж. То же самое произошло и с брутальным внедорожником, причем обе новинки под новым брендом Deepal планируют поставлять на российский рынок. Марка Avatr пополнилась гибридными моделями. Корреспондент «Известий» вновь побывал на цифровом интеллектуальном заводе компании в КНР и изучил новинки Changan.
Паркуются сами
Визит в Чунцин проходил за несколько дней до Шанхайского автосалона, поэтому с некоторыми новинками мы познакомились до их официальной премьеры. Например, с новым седаном Avatr 06, самой доступной моделью марки — в Китае она стоит в пересчете на рубли 2–3 млн.
Седан Avatr 06 стал самой доступной моделью бренда
Седан Avatr 06 может быть как полностью электрическим, с одним (343 л. с.) или двумя моторами (598 л. с.), так и последовательным гибридом с одним электродвигателем и турбомотором 1,5 л, работающим в качестве генератора.
Кроссовер Avatr 07 — первая модель марки с гибридной версией
Avatr 06 появится в России в следующем году, а до него на наш рынок выведут еще две новых модели — большой электрический седан Avatr 12 и кроссовер 07, который предлагается как в электрическом, так и в гибридном исполнении. Инновационный Avatr 12 умеет самостоятельно парковаться и выезжать с парковки.
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Новый бренд для России
Кроме того, до конца года на наш рынок выведут новый бренд Deepal, в КНР известный как Shenlan. Этот молодой бренд, первая модель которого была представлена в 2022 году, довольно быстро стал популярен дома. Теперь он осваивает зарубежные рынки. На 2025 год запланировано продать полмиллиона машин, из них 100 тыс. за пределами КНР.
Deepal S07 — среднеразмерный кроссовер с габаритами 4750×1930×1625 мм при колесной базе 2900 мм
Первым на российский рынок выведут кроссовер Deepal S07, он уже проходит сертификацию. Над внешностью и интерьером машины трудились европейские дизайнеры в итальянском Турине, а в разработке участвовали Huawei и производитель аккумуляторов CATL. Получился стремительный автомобиль с минималистичным интерьером — приборной панели здесь нет, а ее роль выполняет проектор на лобовое стекло.
Внедорожник Deepal G 318 — еще одна модель для России
S07 доступен в электрическом и гибридном вариантах — в любом случае машина будет моноприводной. Для нашего рынка более перспективен гибрид, в Китае он предлагается с разными вариантами мощности электродвигателя (238 или 258 л.с.) и емкости батареи (19 или 31,7 кВт·ч). Атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 л (95 л. с.) выступает в качестве генератора.
Внедорожник-гибрид
Пятиметровый внедорожник Deepal G318 существует только в гибридном варианте с одним (252 л.с.) или двумя (430 л.с.) электромоторами. Бензиновый мотор заряжает батарею, увеличивая запас хода.
Deepal S09 — прямой конкурент гибридам Lixiang
G318 назван в честь китайской горной трассы. Это один из популярных в Китае брутальных внедорожников с обязательной распашной дверью и запаской на ней. Судя по всему, он должен неплохо «бегать» по бездорожью: пневмоподвеска позволяет увеличивать клиренс до 240 мм. Этот автомобиль также появится на российском рынке.
Changan CS75 Plus для России обзаведется традиционными дверными ручками
По гибридному флагману Deepal S09 решение еще не принято, хотя в России он потенциально может иметь успех. Полноразмерный шестиместный кроссовер — прямой конкурент Lixiang L9. Длина машины 5,2 м, а электромоторы развивают пиковую мощность почти в 500 л.с.
Премьера попроще
Впрочем, в российских планах Changan и более традиционные машины, как кроссовер CS75 Plus нового поколения. Он чуть крупнее машины третьего поколения, которая продается в России в настоящее время. В салоне появилась панель, в которую встроены три дисплея. Под капотом либо бензиновый мотор 1,5 л (192 л. с.), либо 2-литровый агрегат мощностью 233 л. с. Оба работают с 8-ступенчатым «автоматом». Для российского рынка обещают полный привод.
Китайский «Кибертрак»
Самая необычная новинка от Changan также появится в России под брендом Deepal. Это китайский «Кибертрак», в Китае он известен как Qiyuan E07, а на экспортные рынки пойдет под новым брендом Nevo. Машина длиной чуть более 5 м соединяет черты пикапа и внедорожника. Благодаря сдвигающейся на крышу панели багажный отсек превращается в открытый кузов с откидным бортом. От пассажирского салона кузов отделяет стеклянная перегородка, которую можно опустить. Проекцией на лобовое стекло вместо приборной панели уже сложно удивить, но дисплей вместо солнцезащитного козырька переднего пассажира — это что-то новое.
Nevo E07 отличается необычным силуэтом
Кроме того, E07 первым из моделей Changan получил новейшую интеллектуальную систему помощи водителю с 11 камерами, два лидарами и 12 ультразвуковыми датчиками.
Этот автомобиль оценят любители активного отдыха
Кроссовер предлагается как в электрическом, так и в гибридном исполнении, с одним или двумя тяговыми электромоторами. Причем если полноприводная «электричка» развивает топовую мощность в 598 л. с., то гибридный вариант — только 492 л. с. E07 основан на новой платформе SDA, передняя часть силового каркаса и пол выполнены как единые литые детали, что позволило сократить количество штампованных компонентов со 163 до двух. Это обеспечивает высокую прочность конструкции и снижает вес.
Вкалывают роботы
E07 вместе с Avatr 07 и Deepal S05 выпускают на новейшем цифровом интеллектуальном заводе в Чунцине. На постройку предприятия потребовалось менее года. Завод рассчитан выпуск на 280 тыс. машин в год и стольких же тяговых батарей «Золотая броня» — их сборка производится здесь же. Сварочный цех автоматизирован на 95% и работает со скоростью один кузов в минуту. Причем герметизацию и заделку швов выполняют специальные роботы-клеильщики. Качество нанесения клея проверяют онлайн с помощью камер.
E07 обещают привезти в Россию
В цеху конечной сборки людей больше — там работают более 500 сотрудников, почти 200 из них на главной сборочной линии. Автоматизация составляет 30%, роботы вклеивают стекла и панорамные крыши, прикручивают шины. Люди проводят финальный осмотр собранных машин, но тестирование бортовой сети, аудиосистемы, камер также полностью автоматизировано.
Даже такое высокоавтоматизированное производство не может обойтись без людских рук и глаз
Это первый завод в Китае с полным покрытием сетью 5G. Благодаря этому информация о производственных процессах передается в облако, где ее анализирует искусственный интеллект.