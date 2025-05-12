Трансформеры атакуют: что нового придумали китайские производители

«Известия» посещали производство марки Changan в Чунцине менее двух лет назад. За это время интригующий автомобиль, в очертаниях которого угадывалось что-то похожее на Tesla Cybertruck, сбросил камуфляж. То же самое произошло и с брутальным внедорожником, причем обе новинки под новым брендом Deepal планируют поставлять на российский рынок. Марка Avatr пополнилась гибридными моделями. Корреспондент «Известий» вновь побывал на цифровом интеллектуальном заводе компании в КНР и изучил новинки Changan.

Паркуются сами

Визит в Чунцин проходил за несколько дней до Шанхайского автосалона, поэтому с некоторыми новинками мы познакомились до их официальной премьеры. Например, с новым седаном Avatr 06, самой доступной моделью марки — в Китае она стоит в пересчете на рубли 2–3 млн.

Седан Avatr 06 стал самой доступной моделью бренда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Седан Avatr 06 может быть как полностью электрическим, с одним (343 л. с.) или двумя моторами (598 л. с.), так и последовательным гибридом с одним электродвигателем и турбомотором 1,5 л, работающим в качестве генератора.

Кроссовер Avatr 07 — первая модель марки с гибридной версией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Avatr 06 появится в России в следующем году, а до него на наш рынок выведут еще две новых модели — большой электрический седан Avatr 12 и кроссовер 07, который предлагается как в электрическом, так и в гибридном исполнении. Инновационный Avatr 12 умеет самостоятельно парковаться и выезжать с парковки.

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Новый бренд для России

Кроме того, до конца года на наш рынок выведут новый бренд Deepal, в КНР известный как Shenlan. Этот молодой бренд, первая модель которого была представлена в 2022 году, довольно быстро стал популярен дома. Теперь он осваивает зарубежные рынки. На 2025 год запланировано продать полмиллиона машин, из них 100 тыс. за пределами КНР.

Deepal S07 — среднеразмерный кроссовер с габаритами 4750×1930×1625 мм при колесной базе 2900 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первым на российский рынок выведут кроссовер Deepal S07, он уже проходит сертификацию. Над внешностью и интерьером машины трудились европейские дизайнеры в итальянском Турине, а в разработке участвовали Huawei и производитель аккумуляторов CATL. Получился стремительный автомобиль с минималистичным интерьером — приборной панели здесь нет, а ее роль выполняет проектор на лобовое стекло.

Внедорожник Deepal G 318 — еще одна модель для России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

S07 доступен в электрическом и гибридном вариантах — в любом случае машина будет моноприводной. Для нашего рынка более перспективен гибрид, в Китае он предлагается с разными вариантами мощности электродвигателя (238 или 258 л.с.) и емкости батареи (19 или 31,7 кВт·ч). Атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 л (95 л. с.) выступает в качестве генератора.

Внедорожник-гибрид

Пятиметровый внедорожник Deepal G318 существует только в гибридном варианте с одним (252 л.с.) или двумя (430 л.с.) электромоторами. Бензиновый мотор заряжает батарею, увеличивая запас хода.

Deepal S09 — прямой конкурент гибридам Lixiang Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

G318 назван в честь китайской горной трассы. Это один из популярных в Китае брутальных внедорожников с обязательной распашной дверью и запаской на ней. Судя по всему, он должен неплохо «бегать» по бездорожью: пневмоподвеска позволяет увеличивать клиренс до 240 мм. Этот автомобиль также появится на российском рынке.

Changan CS75 Plus для России обзаведется традиционными дверными ручками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По гибридному флагману Deepal S09 решение еще не принято, хотя в России он потенциально может иметь успех. Полноразмерный шестиместный кроссовер — прямой конкурент Lixiang L9. Длина машины 5,2 м, а электромоторы развивают пиковую мощность почти в 500 л.с.

Премьера попроще

Впрочем, в российских планах Changan и более традиционные машины, как кроссовер CS75 Plus нового поколения. Он чуть крупнее машины третьего поколения, которая продается в России в настоящее время. В салоне появилась панель, в которую встроены три дисплея. Под капотом либо бензиновый мотор 1,5 л (192 л. с.), либо 2-литровый агрегат мощностью 233 л. с. Оба работают с 8-ступенчатым «автоматом». Для российского рынка обещают полный привод.

Китайский «Кибертрак»

Самая необычная новинка от Changan также появится в России под брендом Deepal. Это китайский «Кибертрак», в Китае он известен как Qiyuan E07, а на экспортные рынки пойдет под новым брендом Nevo. Машина длиной чуть более 5 м соединяет черты пикапа и внедорожника. Благодаря сдвигающейся на крышу панели багажный отсек превращается в открытый кузов с откидным бортом. От пассажирского салона кузов отделяет стеклянная перегородка, которую можно опустить. Проекцией на лобовое стекло вместо приборной панели уже сложно удивить, но дисплей вместо солнцезащитного козырька переднего пассажира — это что-то новое.

Nevo E07 отличается необычным силуэтом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, E07 первым из моделей Changan получил новейшую интеллектуальную систему помощи водителю с 11 камерами, два лидарами и 12 ультразвуковыми датчиками.

Этот автомобиль оценят любители активного отдыха Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроссовер предлагается как в электрическом, так и в гибридном исполнении, с одним или двумя тяговыми электромоторами. Причем если полноприводная «электричка» развивает топовую мощность в 598 л. с., то гибридный вариант — только 492 л. с. E07 основан на новой платформе SDA, передняя часть силового каркаса и пол выполнены как единые литые детали, что позволило сократить количество штампованных компонентов со 163 до двух. Это обеспечивает высокую прочность конструкции и снижает вес.

Вкалывают роботы

E07 вместе с Avatr 07 и Deepal S05 выпускают на новейшем цифровом интеллектуальном заводе в Чунцине. На постройку предприятия потребовалось менее года. Завод рассчитан выпуск на 280 тыс. машин в год и стольких же тяговых батарей «Золотая броня» — их сборка производится здесь же. Сварочный цех автоматизирован на 95% и работает со скоростью один кузов в минуту. Причем герметизацию и заделку швов выполняют специальные роботы-клеильщики. Качество нанесения клея проверяют онлайн с помощью камер.

E07 обещают привезти в Россию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В цеху конечной сборки людей больше — там работают более 500 сотрудников, почти 200 из них на главной сборочной линии. Автоматизация составляет 30%, роботы вклеивают стекла и панорамные крыши, прикручивают шины. Люди проводят финальный осмотр собранных машин, но тестирование бортовой сети, аудиосистемы, камер также полностью автоматизировано.

Даже такое высокоавтоматизированное производство не может обойтись без людских рук и глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это первый завод в Китае с полным покрытием сетью 5G. Благодаря этому информация о производственных процессах передается в облако, где ее анализирует искусственный интеллект.