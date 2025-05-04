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Рыночные сцены: китайские машины дорожают медленнее других

Стоимость новых и подержанных автомобилей в 2025 году может вырасти на 10-15%
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Легковые автомобили китайских брендов — единственные на российском рынке, цены на которые растут наименьшими темпами, рассказали «Известиям» дилеры и страховщики. Стоимость новых машин из КНР стабильна, а на подержанные и вовсе снижается. Первые дилерам приходится продавать с большими скидками, из-за того что на складах у них скопилось много машин, а вторые не входят в топ-10 желаемых россиянами авто с пробегом, отмечают аналитики. О том, как меняются цены на б/у и новые машины, — в материале «Известий».

Каковы цены на подержанные машины

Медленнее всего на вторичном рынке автомобилей дорожают легковые машины брендов из КНР, сообщили «Известиям» в страховых компаниях и дилерских центрах. В среднем по всем маркам с января 2024 года по март 2025-го цены на б/у машины подросли на 4,7% и только «китайцы» с пробегом отметились снижением стоимости — на 7,5%, следует из данных группы «Ренессанс Страхование».

Основная масса китайских подержанных машин — это те, средний возраст которых составляет до двух лет, уточнил директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Китайская машина
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Такие машины заполонили рынок, из-за этого наблюдается самая значительная потеря в стоимости. Она обусловлена конкуренцией данного сегмента с новыми автомобилями производителей КНР, — добавил он.

Кроме того, транспортные средства китайских производителей с пробегом существенно теряют в цене вследствие падения спроса и окончания гарантии завода, отметил директор домена «Каско» «Ингосстраха» Артема Яковлев.

Инфраструктура обслуживания подобных машин еще не до конца сложилась, ряд представителей китайского автопрома испытывают проблемы с надежностью отдельных узлов и агрегатов, — пояснил эксперт. — Покупатели более склонны к приобретению транспортных средств с пробегом производителей других стран, для большинства из которых, несмотря на ограничения, есть и запасные детали, и специалисты, способные предоставить квалифицированное обслуживание.

автомобили с пробегом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным «Авито Авто», средняя цена машины с пробегом в России в I квартале 2025 года составила 845 тыс. рублей, оставшись на уровне того же периода 2024-го. Среди марок заметно доступнее стали корейские бренды: Hyundai потерял по сравнению с прошлым годом 8% от стоимости, Kia — 7,1%.

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Среди популярных на вторичном рынке моделей наиболее заметно снизилась стоимость Hyundai Solaris, Toyota Camry и LADA Kalina, а также Ford Focus и LADA Granta. «Китайцы» не вошли в топ-10 авто с пробегом.

Хендай Солярис

Автомобиль Hyundai Solaris на парковке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сильнее других подросли цены на подержанные машины из США и Германии, добавили в «Ренессансе». Особенно подорожали немецкие машины — на 12,4%. В топ-5 по динамике увеличения стоимости на российском вторичном рынке также вошли автомобили из Швеции, Японии и Великобритании. Например, цена Mercedes-Benz Е выросла на полмиллиона — до 4,7 млн рублей.

Стоимость подержанных отечественных автомобилей почти не изменились — рост их стоимости составил менее процента (0,8%). Также относительную стабильность продемонстрировали цены на корейские машины — их стоимость возросла на 1,3%.

Москвич 3

Автомобили «Москвич 3»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Пик роста цен на поддержанные транспортные средства, по словам старшего управляющего продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павла Яковлева, был пройден еще в прошлом году. Тогда б/у машины дорожали вслед за новыми.

Рынок новых автомобилей

Спрос на новые автомобили в этом году снижается, отметили эксперты. Их розничная цена растет, но дилеры из числа марок, которые официально работают в России, сейчас предлагают привлекательные условия на остатки 2024-го, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

Также дают скидки при условии покупки в кредит и применения программы трейд-ин, — указали там. — Это временный период, пока на складах остаются машины предыдущего года производства.

Кредит машина

Работа дилерского центра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Снижение потребительской активности приводит к неминуемому снижению стоимости автомобилей с пробегом и увеличению дисконтирования от розничной стоимости, подтвердил Андрей Гришаков.

— На данный момент не прогнозируется рост активности потребителей до осени, в связи с этим стоимость основных сегментов рынка будут снижаться, — сказал он.

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Так, средняя цена новой машины в I квартале 2025-го, по данным «Авито Авто», практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 млн рублей. Среди марок наиболее заметно подешевел отечественный «Москвич» (–14,7%). На втором месте — китайский бренд Omoda (–4%).

Omoda

Автомобили Omoda

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Несмотря на снижение продаж в апреле 2025 года, в России вырос спрос на междугородние автовозы — на 11%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». На этом фоне число исполнителей, предлагающих перевозку машин между городами, относительно апреля 2024-го увеличилось более чем вдвое — на 153%.

— Всё больше россиян пользуются услугой перегона автомобилей в пределах города — особенно при покупке машины на вторичном рынке или при отсутствии времени на самостоятельную поездку. Спрос на городские перегоны вырос на 84% по сравнению с апрелем прошлого года и на 44% за месяц. Услуга становится всё более востребованной в мегаполисах и крупных региональных центрах. Средняя стоимость перевозки машины по городу начинается от 5–10 тыс. рублей, — добавили там.

Почему дешевеют «китайцы»

Часть дилеров, которые продают китайские машины, забила автомобилями склады, в том числе до повышения утильсбора осенью и с Нового года, поэтому сейчас они пытаются их распродать по старым ценам, рассказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

— Но дилеры столкнулись с нехваткой спроса, — сказал эксперт. — Отчасти снижение интереса практически на четверть объясняется оптимистичным настроением потребителей относительно возвращения западных брендов. Однако в этом году это маловероятно. А поскольку прибывают новые машины, то распродавать старые приходится в ущерб прибыли.

Haval

Китайские автомобили марок Haval и Changan

Фото: РИА Новости/Имя Фамилия Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Невысокая стоимость свежих моделей, по словам эксперта, объясняется укреплением рубля не только относительно доллара, но и других мировых валют.

— В этой ситуации помогает российскому потребителю политика Народного банка Китая, который в условиях заградительных пошлин, которые определили друг другу КНР и США, опустил курс национальной валюты, чтобы отчасти нивелировать эффект от торговой войны, — указал Алексей Иванов.

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Кроме того, часть китайских брендов может уйти с российского рынка из-за проигранной своим же соотечественникам конкуренции.

— Продажи низкие, склады забиты, дилерские центры фактически простаивают и не окупают себя, — добавил он. — В противоположность этим трендам действуют и факторы роста цен. В частности, инфляция.

В 2025 году с высокой долей вероятности можно ожидать дальнейшего повышения стоимости как новых, так и подержанных машин, полагают эксперты. Это связано с планами по повышению утильсбора и ужесточению контроля за правилами ввоза авто по параллельному импорту, в частности с использованием льготных схем.

онлайн машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Не прогнозируем существенного падения цен. Стоит ориентироваться на влияние изменения правил растаможки, вводимых с 1 мая, так как для ряда транспортных средств это будет означать дополнительный увеличение стоимости, — сказал Артем Яковлев из «Ингосстраха».

По оценкам экспертов, рост стоимости машин в 2025 году может составить до 10–15%.

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