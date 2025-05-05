Охота на «Лисян»: у популярного гибрида из Китая появился конкурент

В России начинаются продажи премиальных автомобилей линейки Exlantix. Начнут с гибридного полноприводного кроссовера ET. Чтобы познакомиться с новинкой, корреспондент «Известий» отправился в Тверскую область и выяснил, чем отличается Exlantix от аналогичных гибридов из Китая.

Пластиковая скоба, пара винтов и несколько минут работы, осложняемой тем, что винты надо закручивать вслепую. Наконец, панель с физическими клавишами и ручками закреплена под центральным дисплеем, вставляем ее проводок в USB-разъем, находим в меню специальное приложение и управление климатом активировано. Забавно, что марка Exeed, в свое время подарившая московской консерватории позитив-орган, теперь дарит владельцам возможность «поиграть» на клавиатуре. Есть даже кнопка включения обогрева лобового стекла. Те, кто устал от сенсорного управления, воспримут эту опцию c позитивом.

Exlantix ET: когда появится в продаже

То, что модели Exlantix будут продаваться в России, было известно еще два года назад, когда машины продемонстрировали на Шанхайском автосалоне. С тех пор дату запуска неоднократно переносили. В апреле стартовали предзаказы на гибридный кроссовер ET, первые машины появились в шоурумах. За те два года, пока шли приготовления к дебюту в России, конкуренты из Lixiang продали более 30 тыс. автомобилей, причем не будучи представленными в нашей стране официально.

Габариты Exlantix ET: 4980×1975×1698 мм. Колесная база — 3000 мм Фото: Exeed

В неспешности, с которой действует концерн Chery, а именно ему принадлежит марка Exlantix, есть свои причины. Довольно быстро стало понятно, что на нашем рынке гибриды предпочтительнее электромобилей, поэтому нужно было дождаться появления гибридного ET, который был изначально представлен в электрическом варианте. Теперь его запускают в России до седана ES, который пока только электрический. Exlantix решили пока не разделять его с маркой Exeed, которая уже знакома россиянам. К тому же у нее появятся гибридные варианты существующих моделей.

Наконец, из-за повышения утильсбора поставки «Лисянов» по альтернативным каналам рухнули. Пока конкурент легализовывает свое присутствие в России, Exlantix сразу выходит с официальным сервисом, 8-летней гарантией, круглосуточной поддержкой. Плюс привилегии для владельцев, вроде бесплатных парковок на охраняемых паркингах в крупных городах.

Exlantix ET: что это за машина

Exlantix ET выполнен в том же форм-факторе, что и Lixiang L7, хотя немного компактнее при схожей колесной базе. За счет меньшей высоты силуэт новинки кажется более стремительным. Внешне машины похожи, но спутать их не позволяют крупные надписи Exlantix спереди и сзади. Во-вторых, решетка радиатора ET — тонкие вертикальные прорези в передней части машины. Такой, во всяком случае пока, нет ни у какого другого автомобиля. С чем сравнить это прорези? Первыми на ум приходят аналогии с жаберными щелями акулы или подбородком кинематографического злодея Таноса. Этот стилистический элемент выделяет Exlantix из множества безликих электромобилей, делает его «лицо» серьезным.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 с. Максимальная скорость — 195 км/ч Фото: Exeed

В остальном облик ET минималистичен — совсем чуть-чуть матового хрома, дверные ручки втянуты в кузов, а роль кнопки открывания багажника выполняет одна из букв названия Exlantix. «Птичка» на переднем крыле, в которой на китайском рынке размещены сенсоры полуавтономной системы вождения, закрыта безликой заглушкой в цвет кузова. На нашем рынке этой системы не будет, поэтому и лидара на крыше тоже нет. Странно, что дизайнеры не оставили «птичку» в виде декоративной детали.

Двери без рамок снабжены электроприводом, чтобы закрываются нажатием неприметной кнопки или на педаль тормоза. Впрочем, для разблокировки замков на всякий случай оставили физические рычажки, спрятанные в дверных карманах.

Exlantix ET: интерьер

Интерьер также минималистичен: руль, телевизор поменьше и телевизор побольше на симметричной панели, матовый хром. При этом сиденья обиты высокачественной натуральной кожей. Накладки с фактурой «под камень» — новое слово в украшении автомобильных интерьеров и на ощупь приятны. Физических кнопок и рычажков — самый допустимый минимум, кнопку аварийки вообще переместили на потолок. А то, что поначалу воспринимается как загадочные кнопки под дисплеем — это колбочки ароматизатора. В данный момент через воздуховоды струится аромат «Лучшие годы».

Интерьер также может быть кремово-белым Фото: Exeed

Почти всё управление функциями завязано на центральный дисплей — управление воздуховодами, открывание перчаточного ящика и лючка бензобака. Чтобы отрегулировать зеркала, надо выбрать нужный пункт в меню, а затем настраивать их с помощью роликов на спицах руля. Год назад, на презентации в Китае, я пожаловался инструкторам, что это сложно и не особо удобно.

Зеркала регулируются роликами на спицах руля. Приборная панель представляет собой дисплей без козырька Фото: Exeed На консоли между передними сиденьями установлены две беспроводные зарядки. Декоративные вставки — из необычного и приятного на ощупь материала Фото: Exeed Направление воздушных потоков регулируется только через тачскрин Фото: Exeed Все сиденья снабжены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. У водительского кресла можно отрегулировать длину подушки, а пассажирское кресло оснащено выдвижной оттоманкой Фото: Exeed Задний ряд просторный, есть отдельный блок управления климат-контролем и магниты на спинках передних сидений для фиксации гаджетов. Шторки на окнах отсутствуют, так как двери безрамочные. Фото: Exeed

Китайские товарищи затруднений не поняли. Всё, говорят, просто, отдай команду голосом и на дисплее появится нужна вкладка. Вот только китайский язык машина распознает без проблем, а русский — не всегда, особенно сложные команды. Поэтому на российском рынке предлагают дополнительную клавиатуру с физическими кнопками.

Если в отношении кнопок компания придерживается минимализма, то в отношении опций —максимализма. Все кресла снабжены электрическими регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем, включая задние. У водительского можно изменить длину подушки, а переднее пассажирское снабжено выдвижной отоманкой и раскладывается в шезлонг.

Даже странно, что в подполье нет дополнительных раскладных кресел — Exlantix ET строго пятиместный.

Exlantix ET: характеристики

ET, как и Lixiang, принадлежит к так называемым последовательным гибридам, сейчас их часто называют электромобилями с увеличенным запасом хода (EREV). Это означает, что колеса вращают два электромотора, а двигатель внутреннего сгорания подзаряжает батарею. На чистой электротяге Exlantix ET, как обещает производитель, может проехать 200 км, а благодаря подзарядке от бензинового мотора объемом 1,5 л — почти 1200 км. Как говорят представители марки, для того, чтобы вернуть 3,6 кВт в батарею, нужно потратить литр топлива. Тесты на Байкале показали, что 800 км кроссовер гарантированно проедет.

Заявленный запас хода — 1180 км (по циклу WLTC). Заявленный расход — 6,7 л и 20 кВтч на 100 км. Батарею емкостью 40 кВтч можно зарядить с 20 до 80% за 17,5 мин Фото: Exeed

Два электромотора в сумме выдают 469 л. с. и 634 Нм, поэтому разгоняется ET не быстро, а очень быстро. Заявленный разгон с места до 100 км/ч, пока батарея заряжена — 4,8 сек., если в ней ос

Кнопка открывания багажной двери замаскирована под букву I в названии машины Фото: Exeed Фары полностью светодиодные Фото: Exeed Размер шин — 255/50R20. И спереди, и сзади установлены вентилируемые диски Фото: Exeed Объем багажника — 546/1835 литров Фото: Exeed

тается менее 20% — 5,6 с. Жаль, что машины были без номеров и короткий маршрут в окрестностях Завидово не позволил разогнаться. Кое-что по итогам короткого теста можно отметить. Машина очень тихая, в том числе благодаря двойным стеклам, причем и спереди, и сзади. Есть ощутимая разница между ездовыми режимами не только в реакциях на педаль акселератора, но и в подвеске — в комфортном автомобиль едет мягко, в спортивном электронноуправляемые амортизаторы заметно зажимаются, снижая крены. Рекуперация мощная, при этом тормоза на вид серьезные — шестипоршневые, с большими вентилируемыми дисками.

Exlantix ET: адаптирован ли он для России

Самый внедорожный режим в силу трудностей перевода назван «Эвакуация джипа». Впрочем, еще неизвестно, кто кого будет эвакуировать. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс до 227 мм. Для преодоления внедорожных тероподов инструкторы рекомендуют режим «Песок». Гибрид легко преодолевает ролики, имитирующие скользкий подъем, но «качели», на которые надо заехать так, чтобы машина опустилась мягко и медленно, с первого раза не дались. Виной тому слишком задемпфированный в этом режиме акселератор и, судя по всему, задержка с картинкой с камер кругового обзора.

Благодаря пневмоподвеске клиренс можно увеличивать до 227 мм. Максимальная высота действует до скорости 40 км/ч Фото: Exeed

Впрочем, для Exlantix ET важнее не внедорожные трассы, а способность без проблем переносить суровые российские зимы. В компании говорят, что при разработке гибрида учли наши условия. Элементы подвески и почти все кузовные панели выполнены из алюминия, багажная дверь вообще пластиковая, а хромированных деталей, которые могут потерять блеск от реагентов, вообще минимум. Автомобиль идет сразу с полным зимним пакетом, включая обогрев лобового стекла, подогрев форсунок стеклоомывателей и руля.

Даже зарядный разъем CCS считают для России плюсом, мол, на ЭЗС с китайским разъемом GB/T больше очереди.

Exlantix ET: сколько стоит

По идее, такой вдумчивый подход и нужен для продвижения премиум-гибридов с их сложной электроникой. Вроде бы в шоурумы «официалов» должны потянуться владельцы «серых» машин, уставшие от отсутствия внятного сервиса, кривой русификации и долгих сроков ожидания запчастей.