Фонетический фурор: кроссовер из вирусной рекламы прошел тест на дорогах Астрахани
Кроссовер Bestune T90 оказался самым обсуждаемым автомобилем Рунета в 2025 году, что стало неожиданностью даже для российского дистрибьютора компании FAW, — и причиной тому стала вовсе не внешность или ездовые повадки. Какой получилась новинка старейшего китайского автопроизводителя, корреспондент «Известий» разбирался на дорогах Астраханской области.
Трудности произношения
Слово Bestune внезапно превратилось в триггер. В посвященной кроссоверу T90 телевизионной рекламе диктор произнес его так, что в умах зрителей оно элегантно трансформировалось в нечто гораздо менее пристойное. Соцсети вспыхнули: кто-то смеялся, кто-то негодовал, кто-то искал записи в интернете, чтобы убедиться, что ему не показалось. Представители бренда разводили руками: мол, всё честно, без провокаций.
Габариты автомобиля: 4718×1880×1710 мм. Колесная база: 2772 мм. Дорожный просвет: 170 мм
Актер озвучки Петр Иващенко позже рассказал, что в студии всё звучало как положено, без намеков. Контроль качества тоже не заметил ничего подозрительного. Но с выходом рекламы в эфир оказалось, что из простеньких колонок телевизоров эта запись звучит не так, как из профессиональных студийных мониторов, из-за разницы в возможностях передачи частот.
Что ж, хайп удался. Имя марки стало узнаваемым настолько, что теперь «Бэстюн» — это уже бренд с характером. По словам диктора, заказчики ролика остались довольны. А произносится название автобренда Bestune, как «Бэстюн», и никак иначе.
Пересадка лица
Несмотря на статус флагмана, T90 не поражает габаритами: с длиной 4718 мм и колесной базой 2772 мм он сопоставим с Chery Tiggo 8 Pro Max и Changan CS75 Plus. Благодаря удачному распределению пространства и архитектуре кузова внутри достаточно места. Внешность T90 выдержана в новом фирменном стиле марки и перекликается с ранее обновленным лифтбеком B70. И если последнему такой стиль подарил интересное сходство с культовой в России японской моделью, то передняя часть кроссовера с «натянутым» на него «лицом» лифтбека выглядит перегруженно.
В цветовую палитру входят четыре оттенка: белый, серый, черный и серебристый
Спереди T90 выделяется безрамочной решеткой с хромированными элементами, узкими диодными ДХО и визуальной «монобровью» вдоль капота. Сбоку располагается изогнутая линия, которая по задумке дизайнеров напоминает лук с натянутой тетивой. Полетит ли стрела в сторону конкурентов?
Корма с крупной надписью Bestune и горизонтальными фонарями смотрится современно, но без агрессии. Цветовая палитра кузова пока скромная: белый, черный, серый и серебристый. Оттенки сливаются с неопределенными пейзажами — где-то между ноябрем и мартом. Возможно, позже привезут машины красного цвета, на ряде рынков они есть.
Посмотрите наверх
Салон Bestune T90 — диалог между минимализмом и экспериментами, иногда на повышенных тонах. Первая поездка превращается в квест в стиле «найди кнопку». Аварийка обнаруживается на потолке, электронный ручник прячется от водителя слева от руля. Хотя бы переключатели настроек зеркал заднего вида находятся в привычных местах у блока стеклоподъемников.
В салоне минимум кнопок. Интерьер может быть как черно-голубым...
...так и бордово-белым
Кнопка аварийки находится на потолке
Электронный стояночный тормоз обнаруживается слева от руля
Руль удобный, диапазон регулировок достаточный, клавиши крупные. На «звездочку» можно назначить одну из нужных функций, например вывод картинки с камер
Под экраном мультимедиа только одна физическая кнопка — для запуска мотора
Кресло водителя в топовой комплектации имеет функцию памяти и регулируется в восьми направлениях, а пассажирское — в четырех
Стиль стрелы с натянутой тетивой продолжается и в интерьере
Селектор трансмиссии нефиксируемый, справа от него прорезиненная площадка для смартфона без функции беспроводной зарядки
На втором ряду просторно, спинка центрального пассажира (в ней находится подлокотник) кажется жестковатой
Шторка для багажного отсека предлагается только в качестве аксессуара. Объем отделения составляет 585 л
За подогревом кресел, настройкой двухзонного климат-контроля и прочими функциями придется обращаться к крупному центральному дисплею. Под ним отведено неожиданно много места под самую выразительную в интерьере клавишу, словно с нее отдается команда на пуск ракеты, — кнопку запуска двигателя. Справа от нефиксируемого селектора трансмиссии есть прорезиненная площадка для смартфона, которая, вот неожиданность, не имеет функции беспроводной зарядки ни в одной из комплектаций, что по современным меркам странно.
Руль — регулируемый в двух плоскостях, что уже маленькая победа над консервативным подходом компании (у лифтбека B70 регулировки рулевого колеса по вылету нет). Кресла с приемлемой длиной подушек, но с бугорками в районе лопаток, которые постоянно напоминают, что идеальных анатомических решений не бывает. Зато общего пространства в достатке, в том числе и сзади, где спинка дивана регулируется по углу наклона. А передние кресла можно сложить практически горизонтально.
Некоторые данные с 8-дюймового экрана «приборки» считываются хорошо, местами шрифт мелковат
Интерфейс мультимедиасистемы дружелюбный, перевод с огрехами, но смысл понятен
Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и подключение устройств на «Андроиде»
Поверх «Карплея» можно опустить «шторку», не выходя в основное меню. Удобно
К картинке с внешних камер претензий нет
Отделка интерьера по большей части выполнена из жесткого пластика. Ниши в дверных картах и объемный отсек под центральной консолью ничем не обшиты, каждая брошенная туда мелочовка в поездке устраивает собственный музыкальный фестиваль. Звуки от гуляющих по багажнику чемоданов доносятся и сзади. Отчего-то шторку багажника всё больше автокомпаний полагают за необязательный аксессуар.
Вобла астраханская
Технически Т90 близок к лифтбеку B70, который построен на платформе FMA. «Тележка» слегка модифицирована, теперь с индексом A2. Во всех вариантах кроссовер переднеприводный, даже в Китае. У обеих моделей спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка.
Набор силовых установок тоже общий: 1,5 с семиступенчатым «роботом» BorgWarner и 2,0 с японским «автоматом» Aisin на восемь ступеней. Характеристики «полторашки» у обеих моделей одинаковые (160 л.с.; 258 Нм), а вот у более объемного агрегата отдачу для кроссовера увеличили до 245 л.с. и 380 Нм.
В моторную линейку входят два турбированных агрегата. Базовый мотор — 1,5 мощностью 160 л.с. (258 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает 9,3 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч
На все заявленные силы самая мощная версия «Бэстюна», по ощущениям, действительно едет, демонстрируя слаженную работу мотора и коробки. Сомневаться в заявленных 7,6 секунды до «сотни» не приходится. В трассовом режиме этот мотор, конечно, побыстрее полуторалитрового агрегата, хотя в городских условиях при соблюдении ПДД особой разницы со 160 силами не чувствуется. И не смущает даже то, что роботизированная коробка работает не столь плавно. А уступает младший мотор старшему в ускорении до 100 км/ч лишь 1,6 секунды, да и заправлять его допускается более приятным кошельку АИ-92, в отличие от двухлитрового с «девяносто пятым».
На выбор три ездовых режима — «Эко», «Комфорт» и «Спорт». Пояснений требует лишь последний, хотя сюрпризов нет: электроника не спешит переключаться на повышенную передачу и делает педаль газа чуть живее. Столько же вариантов работы и у электроусилителя руля. «Легкий» ощущается как «в самый раз», остальные не прибавляют обратной связи и скорее созданы для тех, кто заскучал по упражнениям в зале.
За доплату доступен двухлитровый двигатель мощностью 245 л.с. (380 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Он позволяет ускоряться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды и разгоняться до 220 км/ч
Ездовой комфорт Bestune T90 радует как на асфальте, так и на грунтовках, которыми изобиловал наш маршрут в рыбном крае, где то и дело приходилось пользоваться паромными переправами. Управляется кроссовер почти столь же хорошо, как и лифтбек, а энергоемкая подвеска как у иной китайской модели из сегмента подороже — на трассе держится уверенно, крены в поворотах невелики, на проселке — стойко, сглаживая большинство неровностей. Шумоизоляция на высоте, хотя при активном нажатии на газ мотор старается быть главным солистом. А вот ветер с передних стоек на загородных скоростях — это, увы, уже бэк-вокал.
Сколько стоит
Комплектаций у Bestune T90 три. Начальная и средняя положены версии с полуторалитровым движком, они же плюс флагманская есть у модификации 2,0. Стартовую версию с менее мощным мотором оценили в 2,78 млн рублей, вторая обойдется на 260 тыс. рублей дороже. Базовый двухлитровый кроссовер стоит уже 3,43 млн рублей, промежуточное исполнение будет на 140 тыс. дороже. А флагманский вариант — уже 3,72 млн рублей. Разброс цен — почти миллион!
Во всех версиях кроссовер имеет диодную оптику, 8-дюймовый экран «приборки» и 12,6-дюймовый тачскрин, систему кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты, панорамную крышу, двухзонный климат, подогрев передних сидений и задние парктроники.
Цена версии с мотором 1,5 варьируется от 2,78 млн до 3,04 млн рублей. Кроссовер с двигателем 2,0 стоит от 3,43 млн до 3,72 млн рублей
За доплату машину оснастят расширенным пакетом ассистентов с мониторингом «слепых» зон и прочим, проекционным дисплеем, электроприводом переднего пассажирского сиденья. А в топовой версии установлено кресло с функцией памяти и увеличенным диапазоном регулировок, есть электропривод складывания зеркал и двери багажника, автопарковщик и передние парктроники.