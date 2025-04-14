Фонетический фурор: кроссовер из вирусной рекламы прошел тест на дорогах Астрахани

Кроссовер Bestune T90 оказался самым обсуждаемым автомобилем Рунета в 2025 году, что стало неожиданностью даже для российского дистрибьютора компании FAW, — и причиной тому стала вовсе не внешность или ездовые повадки. Какой получилась новинка старейшего китайского автопроизводителя, корреспондент «Известий» разбирался на дорогах Астраханской области.

Трудности произношения

Слово Bestune внезапно превратилось в триггер. В посвященной кроссоверу T90 телевизионной рекламе диктор произнес его так, что в умах зрителей оно элегантно трансформировалось в нечто гораздо менее пристойное. Соцсети вспыхнули: кто-то смеялся, кто-то негодовал, кто-то искал записи в интернете, чтобы убедиться, что ему не показалось. Представители бренда разводили руками: мол, всё честно, без провокаций.

Габариты автомобиля: 4718×1880×1710 мм. Колесная база: 2772 мм. Дорожный просвет: 170 мм Фото: Bestune

Актер озвучки Петр Иващенко позже рассказал, что в студии всё звучало как положено, без намеков. Контроль качества тоже не заметил ничего подозрительного. Но с выходом рекламы в эфир оказалось, что из простеньких колонок телевизоров эта запись звучит не так, как из профессиональных студийных мониторов, из-за разницы в возможностях передачи частот.

Что ж, хайп удался. Имя марки стало узнаваемым настолько, что теперь «Бэстюн» — это уже бренд с характером. По словам диктора, заказчики ролика остались довольны. А произносится название автобренда Bestune, как «Бэстюн», и никак иначе.

Пересадка лица

Несмотря на статус флагмана, T90 не поражает габаритами: с длиной 4718 мм и колесной базой 2772 мм он сопоставим с Chery Tiggo 8 Pro Max и Changan CS75 Plus. Благодаря удачному распределению пространства и архитектуре кузова внутри достаточно места. Внешность T90 выдержана в новом фирменном стиле марки и перекликается с ранее обновленным лифтбеком B70. И если последнему такой стиль подарил интересное сходство с культовой в России японской моделью, то передняя часть кроссовера с «натянутым» на него «лицом» лифтбека выглядит перегруженно.

В цветовую палитру входят четыре оттенка: белый, серый, черный и серебристый Фото: Bestune

Спереди T90 выделяется безрамочной решеткой с хромированными элементами, узкими диодными ДХО и визуальной «монобровью» вдоль капота. Сбоку располагается изогнутая линия, которая по задумке дизайнеров напоминает лук с натянутой тетивой. Полетит ли стрела в сторону конкурентов?

Корма с крупной надписью Bestune и горизонтальными фонарями смотрится современно, но без агрессии. Цветовая палитра кузова пока скромная: белый, черный, серый и серебристый. Оттенки сливаются с неопределенными пейзажами — где-то между ноябрем и мартом. Возможно, позже привезут машины красного цвета, на ряде рынков они есть.

Посмотрите наверх

Салон Bestune T90 — диалог между минимализмом и экспериментами, иногда на повышенных тонах. Первая поездка превращается в квест в стиле «найди кнопку». Аварийка обнаруживается на потолке, электронный ручник прячется от водителя слева от руля. Хотя бы переключатели настроек зеркал заднего вида находятся в привычных местах у блока стеклоподъемников.

В салоне минимум кнопок. Интерьер может быть как черно-голубым... Фото: Bestune ...так и бордово-белым Фото: Bestune Кнопка аварийки находится на потолке Фото: Bestune Электронный стояночный тормоз обнаруживается слева от руля Фото: Bestune Руль удобный, диапазон регулировок достаточный, клавиши крупные. На «звездочку» можно назначить одну из нужных функций, например вывод картинки с камер Фото: Bestune Под экраном мультимедиа только одна физическая кнопка — для запуска мотора Фото: Bestune Кресло водителя в топовой комплектации имеет функцию памяти и регулируется в восьми направлениях, а пассажирское — в четырех Фото: Bestune Стиль стрелы с натянутой тетивой продолжается и в интерьере Фото: Bestune Селектор трансмиссии нефиксируемый, справа от него прорезиненная площадка для смартфона без функции беспроводной зарядки Фото: Bestune На втором ряду просторно, спинка центрального пассажира (в ней находится подлокотник) кажется жестковатой Фото: Bestune Шторка для багажного отсека предлагается только в качестве аксессуара. Объем отделения составляет 585 л Фото: Bestune Со сложенными спинками второго ряда объем багажника увеличивается до 1365 л Фото: Bestune

За подогревом кресел, настройкой двухзонного климат-контроля и прочими функциями придется обращаться к крупному центральному дисплею. Под ним отведено неожиданно много места под самую выразительную в интерьере клавишу, словно с нее отдается команда на пуск ракеты, — кнопку запуска двигателя. Справа от нефиксируемого селектора трансмиссии есть прорезиненная площадка для смартфона, которая, вот неожиданность, не имеет функции беспроводной зарядки ни в одной из комплектаций, что по современным меркам странно.

Руль — регулируемый в двух плоскостях, что уже маленькая победа над консервативным подходом компании (у лифтбека B70 регулировки рулевого колеса по вылету нет). Кресла с приемлемой длиной подушек, но с бугорками в районе лопаток, которые постоянно напоминают, что идеальных анатомических решений не бывает. Зато общего пространства в достатке, в том числе и сзади, где спинка дивана регулируется по углу наклона. А передние кресла можно сложить практически горизонтально.

Некоторые данные с 8-дюймового экрана «приборки» считываются хорошо, местами шрифт мелковат Фото: Bestune Интерфейс мультимедиасистемы дружелюбный, перевод с огрехами, но смысл понятен Фото: Bestune Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и подключение устройств на «Андроиде» Фото: Bestune Поверх «Карплея» можно опустить «шторку», не выходя в основное меню. Удобно Фото: Bestune К картинке с внешних камер претензий нет Фото: Bestune

Отделка интерьера по большей части выполнена из жесткого пластика. Ниши в дверных картах и объемный отсек под центральной консолью ничем не обшиты, каждая брошенная туда мелочовка в поездке устраивает собственный музыкальный фестиваль. Звуки от гуляющих по багажнику чемоданов доносятся и сзади. Отчего-то шторку багажника всё больше автокомпаний полагают за необязательный аксессуар.

Вобла астраханская

Технически Т90 близок к лифтбеку B70, который построен на платформе FMA. «Тележка» слегка модифицирована, теперь с индексом A2. Во всех вариантах кроссовер переднеприводный, даже в Китае. У обеих моделей спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка.

Набор силовых установок тоже общий: 1,5 с семиступенчатым «роботом» BorgWarner и 2,0 с японским «автоматом» Aisin на восемь ступеней. Характеристики «полторашки» у обеих моделей одинаковые (160 л.с.; 258 Нм), а вот у более объемного агрегата отдачу для кроссовера увеличили до 245 л.с. и 380 Нм.

В моторную линейку входят два турбированных агрегата. Базовый мотор — 1,5 мощностью 160 л.с. (258 Нм) в связке с 7-ступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает 9,3 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч Фото: Bestune

На все заявленные силы самая мощная версия «Бэстюна», по ощущениям, действительно едет, демонстрируя слаженную работу мотора и коробки. Сомневаться в заявленных 7,6 секунды до «сотни» не приходится. В трассовом режиме этот мотор, конечно, побыстрее полуторалитрового агрегата, хотя в городских условиях при соблюдении ПДД особой разницы со 160 силами не чувствуется. И не смущает даже то, что роботизированная коробка работает не столь плавно. А уступает младший мотор старшему в ускорении до 100 км/ч лишь 1,6 секунды, да и заправлять его допускается более приятным кошельку АИ-92, в отличие от двухлитрового с «девяносто пятым».

На выбор три ездовых режима — «Эко», «Комфорт» и «Спорт». Пояснений требует лишь последний, хотя сюрпризов нет: электроника не спешит переключаться на повышенную передачу и делает педаль газа чуть живее. Столько же вариантов работы и у электроусилителя руля. «Легкий» ощущается как «в самый раз», остальные не прибавляют обратной связи и скорее созданы для тех, кто заскучал по упражнениям в зале.

За доплату доступен двухлитровый двигатель мощностью 245 л.с. (380 Нм) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Он позволяет ускоряться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды и разгоняться до 220 км/ч Фото: Bestune

Ездовой комфорт Bestune T90 радует как на асфальте, так и на грунтовках, которыми изобиловал наш маршрут в рыбном крае, где то и дело приходилось пользоваться паромными переправами. Управляется кроссовер почти столь же хорошо, как и лифтбек, а энергоемкая подвеска как у иной китайской модели из сегмента подороже — на трассе держится уверенно, крены в поворотах невелики, на проселке — стойко, сглаживая большинство неровностей. Шумоизоляция на высоте, хотя при активном нажатии на газ мотор старается быть главным солистом. А вот ветер с передних стоек на загородных скоростях — это, увы, уже бэк-вокал.

Сколько стоит

Комплектаций у Bestune T90 три. Начальная и средняя положены версии с полуторалитровым движком, они же плюс флагманская есть у модификации 2,0. Стартовую версию с менее мощным мотором оценили в 2,78 млн рублей, вторая обойдется на 260 тыс. рублей дороже. Базовый двухлитровый кроссовер стоит уже 3,43 млн рублей, промежуточное исполнение будет на 140 тыс. дороже. А флагманский вариант — уже 3,72 млн рублей. Разброс цен — почти миллион!

Во всех версиях кроссовер имеет диодную оптику, 8-дюймовый экран «приборки» и 12,6-дюймовый тачскрин, систему кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты, панорамную крышу, двухзонный климат, подогрев передних сидений и задние парктроники.

Цена версии с мотором 1,5 варьируется от 2,78 млн до 3,04 млн рублей. Кроссовер с двигателем 2,0 стоит от 3,43 млн до 3,72 млн рублей Фото: Bestune

За доплату машину оснастят расширенным пакетом ассистентов с мониторингом «слепых» зон и прочим, проекционным дисплеем, электроприводом переднего пассажирского сиденья. А в топовой версии установлено кресло с функцией памяти и увеличенным диапазоном регулировок, есть электропривод складывания зеркал и двери багажника, автопарковщик и передние парктроники.