Большая рыба: как изменился китайский лифтбек

Старейшая китайская автомобильная компания FAW привезла в Россию рестайлинговый лифтбек Bestune B70. Обновленная модель в одних аспектах стала лучше, однако некоторым важным вещам специалисты компании словно забыли уделить внимание. Каким получился еще один заменитель популярной некогда в таксопарках класса комфорт Toyota Camry, разбирался корреспондент «Известий».

Нет плохой рекламы

В начале 2025 года бренд Bestune оказался на слуху даже у тех, кто вообще не интересуется автомобильными новинками. Случилось это после появления в телеэфире пафосного рекламного ролика, в котором диктор произносит название марки так, что некоторые расслышали в нем нецензурную брань.

Габариты Bestune B70 — 4855×1840×1455 мм. Колесная база — 2800 мм Фото: Bestune

В то же время конкретно модель B70 пока не так известна. Она если и встречается на дорогах двух столиц, то чаще всего с «шашечками» на борту, хотя продается в России еще с 2023 года. Этот лифтбек и крупный, и вместительный, и кажется солиднее и дороже, чем есть на самом деле. Впрочем, особой популярности на нашем рынке он не снискал. Приобретать автомобиль без важных зимних опций и русификации, да еще с дорожным просветом, словно у спорткара, оказались готовы немногие.

С рестайлингом у Bestune B70 изменился дизайн передней части Фото: Bestune На корме стиль фонарей стал лаконичнее Фото: Bestune Диски — 18- или 19-дюймовые в зависимости от комплектации Фото: Bestune Панорамная крыша с люком идет во всех комплектациях Автор: Bestune Дорестайлинговый B70 рекламировался в Китае со скрытыми дверными ручками, с ними модель в продажу не пошла. Обновленной модели они тоже не достались Фото: Bestune Внешняя кнопка открытия багажника отсутствует Фото: Bestune Багажный отсек крупный, внутри предусмотрены только один плафон освещения и один крючок Фото: Bestune Объем багажника составляет 440 л. Его параметры — 110 см в длину и 100 см в ширину Фото: Bestune

Позже компания FAW решила выделить линейку моделей Bestune в отдельный бренд, чтобы, вероятно, дистанцировать внимание покупателей легковушек от ассоциаций с грузовым наследием китайского производителя. В конце 2024-го она объявила о масштабных планах на российский рынок и удивила тем, что «поставила» на лифтбек: модель B70 не только получила рестайлинг, но и прошла дорогостоящую сертификацию.

Подтяжка лица

Обновленный Bestune B70 внешне сильнее стал похож на Toyota Camry. Посвежевший лифтбек внешне можно узнать по изменившемуся дизайну передка. Элегантная черная решетка радиатора с каплевидным узором сменилась на безрамочную с горизонтальными ламелями, над которыми теперь располагается модная светодиодная полоса. Интересная трехлучевая головная оптика уступила место узким блокам, стиль фонарей поменялся аналогично фарам. Маркетологи утверждают, что теперь в анфас автомобиль выглядит «более целостным».

Если сложить второй ряд сидений, объем багажника достигает 930 л Фото: Bestune

Что точно порадует водителей и пассажиров B70 и заставит завидовать владельцев седанов-конкурентов, так это багажник. Все преимущества кузова лифтбек на месте — крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом, что облегчает размещение чемоданов и колясок. Объем отсека составляет 440 л и достигает 930 л при сложенном втором ряде сидений. Другое дело, что пользоваться глубоким багажником было бы удобнее, появись в нем больше крючков и ламп, чем по одной штуке. Сетки отсутствуют, поэтому при желании организовать пространство аккуратно придется искать подходящие аксессуары.

Во всех комплектациях установлена сплошная панель с 7-дюймовой «приборкой» и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа Фото: Bestune Картинка на «приборке» сконфигурирована так, что обод руля перекрывает вынесенный максимально вправо спидометр Фото: Bestune Предусмотрены «горячие» сенсорные клавиши, регулировки температуры климат-контроля нет Фото: Bestune В максимальной комплектации есть беспроводная зарядка для гаджетов Фото: Bestune К управлению адаптивным круиз-контролем придется приноровиться — оно вынесено на незаметный рычажок слева от руля Фото: Bestune Климат-контроль однозонный, а температура регулируется только с центрального монит Фото: Bestune Система кругового обзора — очень полезная вещь, особенно если картинка с камер четкая Фото: Bestune Кнопка включения системы кругового обзора пропала с центрального тоннеля, где прежде была кстати Фото: Bestune Электрорегулировка сиденья есть только у водителя. Из зимних опций — лишь подогрев передних кресел Фото: Bestune

С рестайлингом внешней кнопки открывания багажника не появилось. Другими словами, чтобы добраться до отсека, пассажирам всегда требуется просить водителя. А в начальных комплектациях нет даже электропривода, поэтому клиентам такси еще и придется пачкать руки, если шофер не сподобится помочь.

«Хорошо, но»

В салоне у B70 незначительно переделали дизайн передней панели. Самым заметным изменением стало появление подиума с беспроводной зарядкой для смартфонов, который теперь вместе с горячими клавишами располагается на месте удобной панели управления климатической установкой. Удивляет, что в автомобиле, который претендует на принадлежность к D-классу, она по-прежнему однозонная даже в топ-версии. Странно и то, что никакого «зимнего» пакета не предусмотрено, имеется лишь подогрев передних кресел.

Второй ряд просторен, на диване может разместиться три пассажира. Предусмотрены два дефлектора и 12-вольтовая розетка с разъемом USB под ними Фото: Bestune

Управление климатом отныне вшито только в центральный экран, что не добавляет удобства. Чтобы настроить температуру, если пользоваться Apple CarPlay и Android Auto (у прошлого B70 их не было), приходится совершать сложные и долгие манипуляции в меню. Будет здорово, если в следующих итерациях лифтбека FAW применит ставшее популярным решение с выносом селектора КП на рулевую колонку, что позволило бы изменить конфигурацию и освободить место под дополнительные переключатели с настройками «печки».

Цифровая приборная панель и мультимедийная система с рестайлингом получили полную русификацию, но, как часто случается с китайскими машинами, не без странностей: при включении обогрева лобового стекла автомобиль сообщает о переходе в «режим обезжиривания». Со столь низкой посадкой и длинным капотом отдельная кнопка включения системы кругового обзора была бы кстати, а ее лифтбек почему-то лишился.

В моторную линейку входят два турбированных агрегата: полуторалитровый (160 л.с., 258 Нм) и двухлитровый (217 л.с., 340 Нм) Фото: Bestune

Спасибо Bestune B70 за достаточную по длине подушку переднего сиденья, удобную для рослых водителей. Аналогичные по «анатомии» кресла были и в дорестайлинговой версии, а регулировки руля по вылету, на отсутствие которого сетовали многие водители таких автомобилей, так и не появилось. Поясничного подпора также нет. Качество материалов отделки достойное, хотя есть вопросы к сборке — у одного из двух лифтбеков на нашем тесте при движении ощутимо вибрировала рамка зеркала заднего вида.

Задние пассажиры хоть и не получили теплых сидений, зато им должно быть комфортно благодаря большому пространству в ногах. Над головой, несмотря на скошенную крышу, места тоже достаточно. Широкий диван позволит устроиться сразу троим.

Скоростной «Бэстюн»

Технически автомобиль остался прежним, в линейку турбированных силовых установок входят полуторалитровый мотор (160 л.с., 258 Нм) и двухлитровый 217-сильный с максимальной тягой 340 Нм. Первый связан с семиступенчатым «роботом», второй работает с шестиступенчатым «автоматом» японской фирмы Aisin.

С мотором 1,5 разгон до «сотни» занимает 9,3 секунды, лифтбек с двухлитровым двигателем выполняет это упражнение за 7,8 секунды Фото: Bestune

В том диапазоне скоростей, на которых удалось поездить на дорогах в окрестностях Сочи, обе силовые установки проявили себя здорово. Управлять автомобилем приятно. Тяги «младшего» мотора достаточно и в городе, и на трассе, хотя 217-сильный агрегат, который в ускорении до «сотни» позволяет выйти из восьми секунд, дарит больше динамики и эмоций, особенно на горных серпантинах. В обоих случаях трансмиссия хорошо настроена с двигателями — если изредка «пинаются» и торопятся с переключением, то совсем не критично.

Выбора ездовых режимов у B70 нет, только спортивный режим работы трансмиссии. Поэтому если потребуется экономичный стиль езды, водителю придется подстраиваться самому.

Bestune B70 представлен в трех комплектациях и стоит от 2,5 млн до 3,25 млн рублей Фото: Bestune

Нынешняя зима в Центральной России идеально подходит B70 с его небольшим клиренсом в 110 мм, однако может доставить проблем в неочищенных от снега дворах. «Плотная» подвеска не допускает продольной раскачки и легко и плавно проходит небольшие асфальтовые неровности. С более серьезными дорожными неурядицами, которые не заметил бы иной кроссовер, ей справляться тяжелее. В начальной комплектации, которая наверняка и пойдет в таксопарки, сзади установлена торсионная балка, в остальных случаях подвеска независимая многорычажная.

Сколько стоит

На российском рынке Bestune B70 представлен в трех комплектациях и стоит от 2,5 млн до 3,25 млн рублей. Из полезных опций, которые отсутствуют в самой доступной версии, — система кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», передние парктроники и электропривод багажника.

Беспроводная зарядка и ряд ассистентов, включая мониторинг слепых зон и помощник при смене полосы, доступны только в самой дорогой комплектации. Адаптивный круиз-контроль с ассистентом удержания в полосе и всеми камерами появляются уже в средней версии. Такая модификация с базовым мотором обойдется в 2,7 млн рублей, а с более мощным агрегатом — в 3,1 млн рублей.