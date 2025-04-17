Exlantix раскрыл цену нового кроссовера ET в России

Новый гибридный кроссовер Exlantix ET будет стоить в России в диапазоне от 6,7 млн до 7 млн рублей. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили в российском представительстве марки. Точная дата старта продаж пока не называется, выход на рынок запланирован на апрель.

Exlantix ET оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 197 л.с. на передней оси и 265 л.с. на задней. С нуля до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. Запас хода при старте с полностью заряженной батареей и полным баком составляет 1180 км.

В список оснащения модели ET среди прочего входят подогрев рулевого колеса, сидений и зеркал, функция массажа. Система автоматической парковки поддерживает 18 различных сценариев. Модель получила русифицированную мультимедиа-систему на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, голосовое управление с регулировкой трехзонного климат-контроля с функциями ионизации и ароматизации воздуха.

Кроссовер оборудован аудиосистемой с 23 динамиками и сабвуфером, градиентная подсветка на 256 цветов синхронизируется с музыкой. Угол наклона спинок заднего ряда составляет 39 градусов. Водителю и пассажиру переднего ряда доступны два модуля беспроводной зарядки с функцией охлаждения мощностью 50 Вт.

Представители Exlantix ранее рассказывали «Известиям», что второй моделью марки на рынке станет электрический седан ET, который имеет двухмоторную полноприводную систему (480 л.с.; 660 Нм), позволяющую ускоряться до «сотни» за 3,7 с.

Ранее в этот день сообщалось, что бренд Oting расширит линейку моделей автомобилей, представленных на российском рынке. В IV квартале этого года в нашей стране появятся два новых пикапа, которые сейчас проходят сертификацию, а в следующем — на рынок выйдет полноразмерный внедорожник Oting, созданный на платформе Nissan Patrol нового поколения.