Бренд Oting сообщил о расширении модельного ряда в России

Бренд Oting расширит линейку моделей автомобилей, представленных на российском рынке. Об этом говорится в сообщении компании, поступившим в «Известия» 17 апреля.

В IV квартале этого года в нашей стране появятся два новых пикапа, которые сейчас проходят сертификацию, а в следующем — на рынок выйдет полноразмерный внедорожник Oting, созданный на платформе Nissan Patrol нового поколения.

Фото: Oting

Обновленный пикап Oting RICH 7 будет предложен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 228 л.с. или со 166-сильным турбодизелем такого же объема. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-ступенчатым автоматом. Будут представлены модификации как с задним, так и с полным приводом.

В конце года в дилерских центрах марки появится гибридный пикап Oting Z9, оснащенный 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и электродвигателем мощностью 212 л.с. Максимальный запас хода этого автомобиля составляет 1,1 тыс. км.

В 2026 году на российский рынок выйдет полноразмерный внедорожник Oting, созданный на платформе Nissan Patrol нового поколения. Производство этого автомобиля будет налажено на заводе Zhengzhou Nissan. Модель займет место в сегменте крупноразмерных SUV и станет единственным японским внедорожником в этом классе, официально представленным в России.

«Пикапы становятся всё более востребованными в России. Так, этот сегмент за 2024 год вырос на 65%. Мы понимаем, что для многих россиян важно иметь автомобиль, который как справится с бездорожьем и перевозкой грузов, так и будет комфортным в повседневной эксплуатации», — подчеркнул Цзи Цзыюань, глава филиала Sinomach Auto в России.

Накануне стало известно, что в I квартале 2025 года в России было продано 5276 новых пикапов, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сегмент пикапов выглядит увереннее на фоне всего рынка новых автомобилей, который за первые три месяца снизился на 25%.