Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
В I квартале 2025 года в России было реализовано 5276 новых пикапов, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент пикапов выглядит увереннее на фоне всего рынка, который за первые три месяца снизился на 25%, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 16 апреля.
За отчетный период самым популярным у россиян брендом в сегменте пикапов стал JAC, на который пришлось около четверти (24%) от общего объема. За три месяца было продано 1269 новых пикапов (+60% год к году). При этом год назад JAC в этом рейтинге был только третьим, отметили эксперты.
На втором месте идет Great Wall (805 единиц; −58%), в тройку лидеров вошел отечественный бренд Sollers (690 единиц; +92%). Пятерку дополнили УАЗ (681 единица; −32%) и Foton (569 единиц; рост в 6,2 раза).
Среди моделей самыми популярными у россиян пикапами оказались JAC T9, Sollers ST6, УАЗ «Пикап», Foton Tunland и Great Wall Poer.
Ранее в этот день сообщалось, что самым востребованным в России автомобилем с пробегом среди премиум-марок стал кроссовер BMW X5. Самой популярной маркой в сегменте также стала BMW, за нею идет Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Land Rover (5,6%).
Также в этот день стало известно, что, как заявили дилеры и аналитики, до 10 китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году. В зоне риска, по их мнению, оказались марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.