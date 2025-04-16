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Десять автобрендов могут уйти из России из-за невостребованности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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До десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в 2025 году. Об этом 16 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных дилеров и аналитиков. В зоне риска, по их мнению, оказались марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

В ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) заявили, что количество китайских марок в «хлынувшем на рынок потоке оказалось выше его возможностей». Уход некоторых марок точно состоится из-за затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности.

В «Газпромбанк Автолизинге» подсчитали, что в I квартале текущего года закрылось 213 шоурумов китайских брендов, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее, при этом количество открытий сократилось вдвое (до 124 ед.). К примеру, у Bestune (FAW) сбытовая сеть сократилась на 26 шоурумов, а у Kaiyi — на 20. Причиной аналитики называют не самый ликвидный модельный ряд, невысокие доходы дилера на каждой сделке и низкие продажи в пересчете на салон.

Собеседники издания отмечают, что дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки. Сейчас они чаще принимают решение о расторжении франшиз, которые не демонстрируют экономической эффективности. Компании не спешат участвовать в тендерах на дилерство китайских марок и брать лишние машины на склад.

«Если судить по статистике продаж за I квартал 2025 года, то вопрос «Зачем вы здесь?» вызывают многие марки. Например, Forthing, VGV, MG, Oting, JMC, Livan, чьи продажи в месяц по стране не превышают несколько десятков автомобилей»,— указал гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

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Накануне сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды на машины 2024 года выпуска предлагают скидки в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

4 апреля стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.

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