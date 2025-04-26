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Купите бублики: популярный кроссовер получил «автомат»

Тест-драйв нового Jetour T2 Discovery
Фото: Jetour
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Кажется, внедорожный стайлинг Jetour T2 с его фейковыми проушинами из пластика был воспринят частью владельцев слишком серьезно. Виноваты и журналисты, едва ли не в каждом обзоре утверждавшие, что кроссовер всенепременно должен уметь подниматься на крутой и скользкий подъем. Иначе как объяснить, зачем помимо роботизированной трансмиссии T2 начали оснащать классическим «автоматом». «Известия» проехали на новой версии кроссовера по дорогам Красноярского края.

Почему люди боятся «роботов»

У семиcтупенчатого «робота» кроссовера Jetour T2 едва ли не лучшие на российском рынке настройки. У машин, что были проданы в России, эта трансмиссия работает без сюрпризов, по крайней мере пока. На первый взгляд одни плюсы, но есть один минус — «робот» перегревается на бездорожье, если долго буксуешь и двигаешься внатяг. Можно внезапно остаться без тяги, пока коробка не остынет и не придет в себя.

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Тест-драйв Jetour T2 в Чечне

Минус, прямо скажем, неочевидный, учитывая, как много машин на российском рынке оснащены «роботами» и сколько владельцев Jetour T2 выезжают на серьезное бездорожье. В Китае с асфальта съезжает еще меньше автовладельцев — там претензий к «роботам» не предъявляют и ценят этот тип трансмиссии за экономичность.

Jetour

Габариты Jetour T2: 4785×2006×1880 мм, колесная база — 2800 мм

Фото: Jetour

В нашей стране всё еще существует «робофобия», спровоцированная, кстати, продукцией концерна Volkswagen. Немцы проблему трансмиссий DSG решили, но осадок остался. И, кстати говоря, наряду с «роботами» продукцию VAG стали оснащать классическими «автоматами» Aisin.

Запаска на задней двери у версии Discovery полноразмерная и без чехла

Запаска на задней двери у версии Discovery — полноразмерная и без чехла

Фото: Jetour
Теперь для всех T2 доступен фаркоп для прицепа массой до 1600 кг

Теперь для всех T2 доступен фаркоп для прицепа массой до 1600 кг

Фото: Jetour
Размер колес — 20 дюймов

Размер колес — 20 дюймов

Фото: Jetour
Крыша в статике выдерживает нагрузку в 300 кг, в движении — до 100 кг

Крыша в статике выдерживает нагрузку в 300 кг, в движении — до 100 кг

Фото: Jetour
Подножки узковаты

Подножки узковаты

Фото: Jetour
Буксирные проушины в бампере — имитация

Буксирные проушины в бампере — имитация

Фото: Jetour
Заявленный объем багажника — 580 л и 1494 со сложенными спинками заднего дивана
Заявленный объем багажника — 580 л и 1494 л со сложенными спинками заднего дивана
Фото: Jetour

Теперь китайский производитель умело использует эту «робофобию» для обогащения: вот тебе машина с «роботом» по умолчанию. Хочешь классическую гидромеханическую трансмиссию — доплачивай. Сначала этот прием опробовали в России на кроссоверах Soueast, а теперь и на родственных «Джетурах».

Jetour

Дорожный просвет T2 — 220 мм, двигатель и дифференциал защищены стальной защитой

Фото: Jetour

Причем выпуск «автоматов» концерн Chery, которому принадлежат Jetour и Soueast, наладил самостоятельно. Как говорят, на базе японской коробки Aisin. В Японии же для этой трансмиссии покупают соленоиды, в Германии — фрикционы, всё остальное китайцы делают самостоятельно. У T2 на местном рынке была версия с этой коробкой изначально, а теперь она добралась и до нашей страны.

Хочет быть «Ленд Ровером»

Топовая комплектация, в которой и доступен новый «автомат» о восьми ступенях, называется Discovery — совсем нескромный намек, что T2 очень хочет стать эдаким китайским «Ленд Ровером». Разница в цене между топовой машиной с «роботом» и топовой с «автоматом» — 200 тыс. рублей. Доплата подразумевает не только тип трансмиссии, но и дополнительные опции. У задних сидений теперь подогреваются не только подушки, но и спинки, у водительского кресла появился массаж и бокс для вещей под подушкой.

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Пассажирское получило выдвижную подставку для ног — в дальней поездке можно отдыхать полулежа. Однако сильно ее не выдвинуть — мешает крышка перчаточного ящика, в которую упираются ступни. Это скорее атрибут флагманской версии, как и прозрачный «кристалл» на селекторе трансмиссии.

Jetour

Углы въезда и съезда — 28°. Глубина преодолеваемого брода — 700 мм

Фото: Jetour

Это не все нововведения. В багажнике появилась бытовая розетка на 220 V. Зеркало заднего вида теперь с автозатемнением. Климатическая система получила фильтр мелкодисперсных частиц РМ2.5.

Водительское кресло снабжено функией массажа. Подогревается только подушка
Водительское кресло снабжено функцией массажа. Подогревается только подушка
Фото: Jetour
«Авиационные» подголовники есть у всех пассажиров
«Авиационные» подголовники есть у всех пассажиров
Фото: Jetour
Селектор трансмиссии у версии Discovery увенчан кристаллом
Селектор трансмиссии у версии Discovery увенчан кристаллом
Фото: Jetour
Двухзонный климат-контроль оснащен более продвинутым фильтром
Двухзонный климат-контроль оснащен более продвинутым фильтром
Фото: Jetour
Физических кнопок минимум, граненая шайба позволяет выбирать различные режимы движения. Интеллектуальный режим X активируется нажатием на шайбу
Физических кнопок минимум, граненая шайба позволяет выбирать различные режимы движения. Интеллектуальный режим X активируется нажатием на шайбу
Фото: Jetour
Переднее пассажирское сиденье снабдили выдвижной отоманкой
Переднее пассажирское сиденье снабдили выдвижной оттоманкой
Фото: Jetour
У заднего дивана теперь греются спинки
У заднего дивана теперь греются спинки
Фото: Jetour
В багажнике теперь есть розетка 220V
В багажнике теперь есть розетка 220V
Фото: Jetour

Вместо квадратного бокса с докаткой на багажную дверь повесили более привычную полноразмерную запаску. В запаску вмонтирована камера заднего вида, и прежде чем снять колесо, ее придется отсоединить. В любом случае процесс замены колеса стал проще. Раньше, чтобы достать докатку, надо было разбирать кофр, так же с демонтажом камеры, откручивать болты, сдергивать его с креплений. А потом думать, куда девать пробитое колесо.

Jetour

Интерьер версии Discovery может быть коричневым или черным с красными элементами

Фото: Jetour

Наконец, все машины оснащаются сертифицированным фаркопом и способны буксировать прицеп массой до 1,6 т.

Что лучше: «робот» или «автомат»?

Если посмотреть на цифры, то разница между «роботом» и «автоматом» крохотная, машина с гидромеханической трансмиссией медленнее в разгоне до «сотни» всего на две десятых секунды и прожорливее на 0,4 л в смешанном цикле. Максимальная скорость и вовсе одинаковая. На самом деле разница больше и ощущается уже в городе. «Автомат» работает плавно, позволяя без толчков ползти в пробке.

Но в рваном режиме движения заметна его неторопливость — на нажатия акселератора он реагирует с задержками. У более резкого «робота» здесь очевидное преимущество. Как и при обгонах на трассе — на машине с «автоматом» нужно учитывать паузы в реакциях трансмиссии, спортрежим не сильно меняет ситуацию.

Jetour

С места до «сотни» T2 с 2-литровым мотором (245 л.с. и 375 Нм) разгоняется за 8,9 секунды. Заявленная максимальная скорость — 190 км/ч

Фото: Jetour

Примерно такие же настройки коробки были и у кроссоверов Soueast, кроме того, T2 с гидромеханической трансмиссией потяжелел и весит более 2 т.

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Тест-драйв Jetour Dashing AWD

Стоит съехать с асфальта, ситуация меняется в пользу «автомата» — в лесных колеях чувствуешь себя увереннее. Подъем по подтаявшей колее на холм дается машине легко и непринужденно, не пришлось включать какие-то особенные режимы полного привода. T2, остановившись на подъеме, легко стартует снова. Дело в том, что передаточное отношение у «автомата» больше, чем у «робота», кроме того, «бублик», то есть гидротрансформатор, повышает крутящий момент при старте. Уверенный старт достигается и благодаря работе системы полного привода: судя по схеме на приборке, она блокирует не только муфту в приводе задних колес, но и межколесную блокировку.

Jetour

Заявленный городской расход кроссовера с «автоматом» — 12,3 л бензина на 100 км. Заявленный расход — 8,2 л, а в смешанном цикле — 9,7 л

Фото: Jetour

Внедорожные приключения не так губительно отражаются на ресурсе «автомата», как на ресурсе «робота», при этом расход топлива у новой версии Discovery на бездорожье заметно вырастает. Интересно, что интервал замены масла «автомату» прописан чаще, чем роботизированной коробке: не каждые 60 тыс. км, а каждые 50 тыс.

Ностальгия и цена

Судя по всему, установка новой трансмиссии сказалась и на ходовых качествах машины — гребенку T2 стал проходить чуть жестче. В то же время подвеска T2 по-прежнему одна из самых комфортных на плохой дороге.

При этом озадачили скрипы в этой самой подвеске и сверчки по кузову при пробеге шесть с небольшим тысяч километров. Впрочем, организаторы решили гнать машины до Красноярска своим ходом, и это не было легкой прогулкой.

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Jetour T2 Discovery должен понравиться тем, кто с ностальгией рассказывает о старых добрых временах. Странностей вроде головоломного кофра запаски стало меньше, а простых и проверенных решений больше. Еще бы квадратный руль заменить на круглый, кнопок физических добавить — и готова мечта рыболова-охотника. Доплата за «автомат» не кажется внушительной, учитывая, что топ-версию догрузили опциями. В то же время речь идет о рекомендованном ценнике почти в 4,5 млн рублей. Плюсы есть и у машин с «роботами», и это не только цена.

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