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Генпродюсер «Красного шелка» назвал объединяющий зрителей из России и КНР фактор

Генпродюсер «Красного шелка» Быркин: зрителей РФ и КНР объединяют ценности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Зрителей России и Китая объединяют традиционные ценности, которым следуют оба народа. Таким убеждением с «Известиями» 7 мая поделился генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

«Объединяют нас традиционные ценности, которым следуем и мы, и они. Китайский зритель немного более сентиментален, чем российский. Наш зритель более искушен в каких-то исторических вещах, связанных с Россией, а они [китайцы], естественно, в связанных с Китаем. Устремление в светлое — это вот нас связывает», — объяснил он.

По словам Быркина, выход фильма «Красный шелк» — важное событие, особенно в годы совместной культуры РФ и КНР. Он отметил, что историческое кино любят все: и русские, и китайцы.

«Мы всегда любим обращаться к истории. На китайские вкусы, конечно, мы ориентировались, поэтому мы считаемся в Китае как национальный фильм. В России это российский национальный фильм, в Китае — китайский. <...> В России удалось. Будем надеяться, что удастся это и в Китае», — заявил генпродюсер.

Быркин подчеркнул, что выход «Красного шелка» был бы невозможен без участия Национальной Медиа Группы (НМГ).

«Данный фильм был бы невозможен без Национальной Медиа Группы, потому что они именно поверили в кино. Одними из первых», — заключил он.

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Заместитель председателя общества российско-китайской дружбы (ОРКД), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев 7 мая сообщил, что «Красный шелк» играет особую историческую роль для КНР. По его словам, показ фильма привлечет внимание китайской аудитории, подчеркнет значение национальной истории и общих побед РФ и Китая.

Ранее в этот день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

«Красный шелк» выйдет в китайский кинопрокат в сентябре 2025 года. Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

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