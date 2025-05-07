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Китаевед указал на важность отражения истории Компартии КНР в «Красном шелке»

Санакоев: отражение истории Компартии КНР в «Красном шелке» важно для Китая
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Фото: «НМГ Кинопрокат»
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Совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» играет особую историческую роль для КНР, заявил 7 мая заместитель председателя общества российско-китайской дружбы (ОРКД), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.

Выход фильма «Красный шелк» в прокат в КНР пройдет в особую дату — в год празднования 80-летия освобождения Китая от японских милитаристов, отметил эксперт. Он добавил, что лидеры России и КНР ранее обсудили юбилей и договорились о президентских визитах.

«Председатель Китая [Си] Цзиньпин будет главным гостем России 9 Мая на Красной площади, а 3 сентября главным гостем для Китая будет именно президент России Владимир Путин на площади Тяньаньмэнь, где будут отмечаться вот, собственно, эти события победы уже над японскими захватчиками», — сказал Санакоев.

По его словам, показ «Красного шелка» в такой торжественный момент привлечет внимание китайской аудитории, подчеркнет значение национальной истории и общих побед.

Зампредседателя ОРКД подчеркнул, что «Красный шелк» рассказывает о событиях 1927 года, когда состоялся единственный съезд Коммунистической партии Китая за рубежом — в СССР. Сюжет кинокартины повествует о том, что партия Гоминьдан активно препятствовала китайским коммунистам, не давая им возможности отправиться на этот съезд.

Начало показов совместного российско-китайского проекта в КНР запланировано на сентябрь 2025 года. «Красный шелк» был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав Национальной Медиа Группы (НМГ).

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Историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин 7 мая заявил «Известиям», что будущий показ российско-китайского фильма «Красный шелк» в Китае в годовщину победы страны над милитаристской Японией — глубоко символичный знак. У двух стран есть много тем для совместных творческих проектов: помощь китайцев в годы Великой Отечественной войны, а также их участие в революционных событиях в России.

Ранее в этот день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

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