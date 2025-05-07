Историк назвал символичным планируемый показ фильма «Красный шелк» в Китае

Будущий показ российско-китайского фильма «Красный шелк» в Китае в годовщину победы страны над милитаристской Японией — глубоко символичный знак. Таким мнением 7 мая поделился с «Известиями» историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«То, что этот фильм получил прокатное удостоверение в Китае — а в Китае сфера кинопроката под жестким государственным контролем, — показывает, что процесс [взаимодействия России и КНР] обоюдный и ч что не только мы интересуемся Китаем, но и многомиллионный Китай интересуется Россией», — пояснил он.

Макушкин добавил, что у двух стран есть множество тем для совместных творческих проектов — помощь китайцев в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), а также их участие в революционных событиях в России.

«Оба наших народа подверглись агрессии, оба наших народа подвергаются агрессивным действиям того, что мы называем «коллективный Запад» до сих пор. Наши страны прошли очень долгий исторический путь, выстроили систему отношений», — отметил историк.

Эксперт подчеркнул, что в российских проектах граждан Китая представляют с уважением.

«У нас нет вражды в этом плане, мы никого не стремимся унижать, у нас нет карикатурного взгляда», — заключил Макушкин.

Ранее в этот день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду в фильме очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

14 апреля министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что «Красный шелк» стал самым успешным детективом в российском прокате: картина собрала почти 700 млн рублей. По словам министра, сейчас уже готовится сиквел успешной ленты — «Черный шелк».