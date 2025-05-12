Двигатель прогрессии: ФНС впервые раскрыла доходы от пятиступенчатой шкалы

Налоговая впервые раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ. В I квартале 2025 года в федеральный бюджет поступило почти 38 млрд рублей, следует из данных ФНС («Известия» их изучили). Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда действовала лишь одна градация «налога на богатых». С каждым следующим месяцем поступления по этой статье будут нарастать в геометрической прогрессии, так как все больше людей перейдут порог «повышенных» доходов. Почему налоговые поступления становятся гораздо важнее для казны в условиях снижения цен на нефть — в материале «Известий».

Сколько собрали НДФЛ с богатых в России в 2025 году

После введения в этом году пятиступенчатой шкалы НДФЛ в России активно растут поступления по этой статье в федеральный бюджет. Туда идут все сборы по ставкам выше 13% (оставшееся перечисляется в региональные и муниципальные бюджеты). В первые три месяца 2025-го на федеральном уровне собрали 37,8 млрд рублей, следует из статистики ФНС («Известия» ее проанализировали).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года — тогда «налога на богатых» собрали на 27 млрд. Однако и прогрессивная шкала в тот момент была другой. В 2021–2024-м ступени было всего две: 13% и 15%. Повышенный уровень распространялся на тех, кто зарабатывал свыше 5 млн рублей в год — в таком случае 13% из этой суммы шли в регионы, а надбавка в 2 п.п. — в общую казну.

С 2025 года система налогообложения физлиц усложнилась. Шкала НДФЛ стала пятиступенчатой — для получающих доход свыше 2,4 млн в год ставка налога составила:

— 15% — для заработка от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц);

— 18% — от 5 млн до 20 млн в год (от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц);

— 20% — от 20 млн до 50 млн в год (от 1,67 млн до 4,17 млн в месяц);

— 22% — от 50 млн в год (свыше 4,17 млн в месяц).

Такие ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу. Например, россиянин, зарабатывающий от 250 тыс. в месяц, уплачивает всего 1 тыс. сверх того, что пришлось бы перечислить при прежних 13% (или на 12 тыс. больше за год с поступлений в 3 млн). Как отмечали в Минфине, повышенная шкала коснется не более 3% населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пока поступления «налога на богатых» очень малы по сравнению с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты (туда идут сборы по базовой ставке в 13%). За I квартал всего было 1,6 трлн рублей, следует из данных ФНС. Для сравнения: в прошлом году за январь – март собрали 1,4 трлн налогов с доходов физлиц.

Дело в том, что повышенные проценты появляются, только когда общая сумма поступлений в этом году уже достигла порога (например, 2,4 млн рублей). То есть первые месяцы года человек будет платить только привычные 13%, а далее — уже более крупную сумму. Таким образом, доходы федбюджета в 38 млрд за квартал — это поступления от самых обеспеченных россиян. ФНС не раскрывает, какие суммы приходятся на каждую из пяти ступеней шкалы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ФНС, рост поступлений в федбюджет обусловлен не только введением новой прогрессивной шкалы налогообложения, но и увеличением зарплат. В налоговой службе, ссылаясь на данные Росстата, добавили: фонд заработной платы за январь – февраль 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

— I квартал нельзя рассматривать как полноценный маркер оценки налоговых доходов, формирующихся за счет прогрессивного налогообложения. Это связано с тем, что дальше появятся новые налогоплательщики, а также одни налогоплательщики будут переходить из одной шкалы налогообложения к другой, — отметил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Засько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он уточнил: прогрессия будет нарастать буквально с каждым месяцем, а вместе с ней — размер доходов федерального бюджета. Кроме того, будут и естественные скачки, которые связаны с сезонными доходами, а также с периодами выплат дивидендов — как правило, это два квартала после подведения финансовых итогов прошлого года, то есть с апреля по сентябрь, обратил внимание Вадим Засько.

Основной период прироста налоговых доходов по прогрессивному налогообложению придется на IV квартал, в том числе и в силу определенной традиции выплат повышенных премий в конце года, уточнил эксперт. «Известия» направили запрос в налоговую службу и Минфин и попросили оценить поступления.

Смогут ли повышения поступлений по НДФЛ снизить дефицит бюджета

Дополнительные поступления от повышенных ставок НДФЛ положительно отразятся на сбалансированности федерального бюджета. Нефтегазовые доходы становится все сложнее спрогнозировать, так как цены на углеводороды остро реагируют на рыночную конъюнктуру, а сборы с экспортеров зависят от курса рубля. В частности, с начала 2025-го нефть подешевела на четверть — к 7 мая российская марка Urals торговалась около $50 за баррель. При этом курс рубля окреп — к маю он колеблется в районе 80–85 руб./$. Всё это привело к тому, что Минфин значительно снизил прогнозы по сырьевым доходам на 2025 год — с почти 11 трлн рублей до 8,3 трлн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время налоговые доходы, в частности от физлиц, более предсказуемые и устойчивые. В том числе поэтому власти в прошлом году масштабно пересмотрели и донастроили подходы к налогообложению.

Согласно финплану на 2025 год, поступления в федбюджет по НДФЛ закладываются в размере 810,5 млрд рублей — это почти на 140% больше показателя прошлого года, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФНС. Там уточнили: при сохранении темпов роста фонда заработной платы указанные параметры федерального бюджета будут исполнены в полном объеме. Редакция также направила запрос в Минфин.

Такой прирост связан с тем, что оплата труда активно повышается на фоне дефицита кадров, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По оценкам ЦБ, в этом году зарплаты в номинальном выражении вырастут на 12,5%. Соответственно, увеличится число более богатых россиян, которые подпадают под новую шкалу НДФЛ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако вряд ли это поможет значительно снизить дефицит бюджета, считает Наталья Мильчакова. В обновленном прогнозе Минфина на 2025 год прогноз по недостаче увеличили сразу втрое — с 1,2 трлн до 3,8 трлн рублей. Это значит, что даже планируемого увеличения доходов от НДФЛ может не хватить для того, чтобы покрыть все выпадающие нефтегазовые поступления и вывести бюджет «в ноль».

Вместе с тем прогрессивная шкала налогообложения имеет и недостатки — она толкает высокооплачиваемые слои населения придумывать различные уловки для ухода от налогов, считает директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина. Она напомнила: в начале века шкалу сделали плоской именно для того, чтобы люди не уходили «в тень». 2025 год покажет, насколько успешно властям удастся администрировать налоги в новых условиях.