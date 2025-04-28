Сборное дело: власти оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

Стали известны первые результаты повышения налога на прибыль с 20 до 25%, которое начало действовать с этого года. К концу апреля доходы федерального бюджета по этой статье увеличились на треть — до 780 млрд рублей. Однако по итогам года показатели могут быть не такими позитивными, поскольку сама прибыль компаний рискует просесть в связи с высокими ставками. Потребуется ли дополнительно донастраивать налоговую систему или вводить разовые сборы — в материале «Известий».

Доходы бюджета от налога на прибыль в 2025 году

С 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь направляется сбор в размере 8% вместо 3% (17% идет в региональную казну).

В итоге в январе 2025-го в казну на федеральном уровне поступило с налога на прибыль почти 140 млрд рублей, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Это на 32% больше аналогичного показателя 2024-го, и такой рост — самый резкий с января 2022 года (+65,2%, собрано 65,3 млрд). Впрочем, тогда это можно было связать с восстановлением экономики после пандемии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Данных за I квартал ФНС еще не приводила, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе «Электронный бюджет». По данным портала, которые изучили «Известия», доходы федеральной казны от налога на прибыль к 17 апреля 2025-го выросли на 35%, до 780 млрд рублей.

Справка «Известий» Авансовые платежи по налогу на прибыль компании вносятся в бюджет в течение года. Если выручка организации ниже 15 млн рублей в квартал — раз в три месяца, если выше — раз в 30 дней. Деньги нужно уплатить до 28-го числа следующего месяца. Показатели к концу апреля суммируют ежемесячные и ежеквартальные сборы и отражают ситуацию с наполнением казны по этой статье.

Основной причиной роста доходов бюджета по этой статье стало увеличение ставки налога на прибыль, считают и опрошенные «Известиями» эксперты. Как уточнил руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии РАНХиГС в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко, повысилась и процентная доля федерального бюджета, что в совокупности повлияло на объем поступлений в казну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ФНС в ответ на запрос «Известий» о росте поступлений сообщили, что он в основном обусловлен увеличением объема дивидендных выплат в адрес российских и иностранных акционеров.

— Также повлиял рост уплаты сбора с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Это обусловлено увеличением ключевой ставки Центрального банка и объема портфеля ценных бумаг, — сообщили в ФНС.

«Известия» направили запрос в Минфин о причинах роста поступлений по налогу на прибыль и прогнозах по итогам года.

В январе показатель рос благодаря позитивной динамике по доходам предприятий, пояснил эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. По данным Росстата, в первый месяц 2025 года компании получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5,4 трлн рублей. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Также рост поступлений на треть может объясняться тем, что в этом году появились новые плательщики налога на прибыль — речь идет про IT, разъяснил Дмитрий Десятниченко.

— Ставка налога, зачисляемая в региональный бюджет, у них по-прежнему нулевая, а в части поступлений в федеральный она повышена до 5%. Кроме того, сокращен перечень компаний, которые могут применять пониженные проценты, — отметил он.

Как рост налогов влияет на бизнес

Дальнейшие поступления в бюджет по налогу на прибыль будут зависеть от положения компаний, то есть от того, сколько им удастся заработать, пояснили эксперты. Пока ситуация не самая благоприятная: помимо изменений в налоговой системе ключевая ставка остается на уровне 21%, что делает стоимость заемного капитала слишком высокой, отметил Дмитрий Десятниченко.

— Уровень ставки оказывает колоссальное влияние на бизнес. Помимо очевидных проблем с привлечением капитала и инвестиций высокая ключевая напрямую затрагивает вопросы, связанные с начислением неустоек и пеней по гражданско-правовым и налоговым спорам, что также затрудняет ведение бизнеса, — отметил гендиректор юридической компании «Чистая среда», член совета МРО «Деловая Россия» Руслан Кулешов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По прогнозам Минэка, ВВП в этом году вырастет на 2,5%, тогда как в прошлом году он прибавил 4,3%. К тому же оценки ведомства на 2025-й значительно оптимистичнее ожиданий большинства аналитиков и Банка России.

— Есть ряд факторов, разнонаправленно влияющих на динамику прибыли. С одной стороны, программы господдержки и стимулирования роста объемов внутреннего производства будут по-прежнему положительно влиять на прибыльность компаний. Но с другой — высокая ключевая, работая в обратную сторону, станет способствовать снижению маржинальности многих видов бизнеса, — полагает Дмитрий Десятниченко.

В этом году поступления в федеральный бюджет по налогу на прибыль власти планируют увеличить вдвое — до 4,2 трлн. Как поясняли ранее «Известиям» в Минфине, план учитывает как раз не только увеличение налоговой ставки, но и рост прибыли организаций.

Поступления по этой статье в течение 2025-го вполне могут соответствовать прогнозам властей и даже превысить их, считает доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост поступлений по налогу на прибыль особенно важен в условиях дефицита федбюджета. В январе–феврале 2025 года он составил 2,7 трлн рублей (1,3% ВВП). По результатам первого полугодия недостача будет около 0,8–0,9% ВВП, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В пользу сокращения может сработать как раз рост налоговых поступлений от прогрессивной шкалы и повышения налога на прибыль, добавила она.

При этом Минфин ожидал, что по итогам 2025-го дефицит казны составит 1,2 трлн рублей. Но для выполнения этого сценария есть риски из-за снижения цен на нефть и, как следствие, сырьевых доходов — в итоге недостача может увеличиться втрое, писали ранее «Известия».

Тем не менее, как в очередной раз заявил в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов, до 2030 года базовые налоговые условия будут неизменными. Скорее всего, ставки действительно останутся такими же, ожидает Руслан Кулешов из «Деловой России», но более вероятен сценарий изменения параметров налогообложения в отношении полезных ископаемых и акцизных сборов.