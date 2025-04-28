Сборное дело: власти оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте назвали вторжение в Курскую область очередным провалом ВСУ
Мир
СМИ узнали о регистрации 177 случаев заражения оспой обезьян в Сьерра-Леоне
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Писториус заявил об отсутствии планов ФРГ выходить из конвенций по минам
Происшествия
В подмосковной Лобне самокатчик до смерти избил мужчину из-за замечания
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Спорт
Эшковал забил гол ударом через себя и помог «Акрону» сравнять счет с «Химками»
Мир
Чехия передала еще 400 тыс. артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
В Белоруссии сообщили о крупном лесном пожаре на границе с Украиной
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Общество
Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Происшествия
Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде

Сборное дело: власти оценили первые результаты от повышения налога на прибыль

Поступления в федеральный бюджет к концу апреля выросли на треть — удастся ли выполнить план на год
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стали известны первые результаты повышения налога на прибыль с 20 до 25%, которое начало действовать с этого года. К концу апреля доходы федерального бюджета по этой статье увеличились на треть — до 780 млрд рублей. Однако по итогам года показатели могут быть не такими позитивными, поскольку сама прибыль компаний рискует просесть в связи с высокими ставками. Потребуется ли дополнительно донастраивать налоговую систему или вводить разовые сборы — в материале «Известий».

Доходы бюджета от налога на прибыль в 2025 году

С 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь направляется сбор в размере 8% вместо 3% (17% идет в региональную казну).

В итоге в январе 2025-го в казну на федеральном уровне поступило с налога на прибыль почти 140 млрд рублей, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия». Это на 32% больше аналогичного показателя 2024-го, и такой рост — самый резкий с января 2022 года (+65,2%, собрано 65,3 млрд). Впрочем, тогда это можно было связать с восстановлением экономики после пандемии.

рост рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Данных за I квартал ФНС еще не приводила, но их раскрыл Минфин на своем ресурсе «Электронный бюджет». По данным портала, которые изучили «Известия», доходы федеральной казны от налога на прибыль к 17 апреля 2025-го выросли на 35%, до 780 млрд рублей.

Справка «Известий»

Авансовые платежи по налогу на прибыль компании вносятся в бюджет в течение года. Если выручка организации ниже 15 млн рублей в квартал — раз в три месяца, если выше — раз в 30 дней. Деньги нужно уплатить до 28-го числа следующего месяца. Показатели к концу апреля суммируют ежемесячные и ежеквартальные сборы и отражают ситуацию с наполнением казны по этой статье.

Основной причиной роста доходов бюджета по этой статье стало увеличение ставки налога на прибыль, считают и опрошенные «Известиями» эксперты. Как уточнил руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии РАНХиГС в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко, повысилась и процентная доля федерального бюджета, что в совокупности повлияло на объем поступлений в казну.

ФНС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ФНС в ответ на запрос «Известий» о росте поступлений сообщили, что он в основном обусловлен увеличением объема дивидендных выплат в адрес российских и иностранных акционеров.

— Также повлиял рост уплаты сбора с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Это обусловлено увеличением ключевой ставки Центрального банка и объема портфеля ценных бумаг, — сообщили в ФНС.

Мы идем взыскать: ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Есть ли риски новой волны ликвидаций компаний из-за высокой ключевой

«Известия» направили запрос в Минфин о причинах роста поступлений по налогу на прибыль и прогнозах по итогам года.

В январе показатель рос благодаря позитивной динамике по доходам предприятий, пояснил эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. По данным Росстата, в первый месяц 2025 года компании получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5,4 трлн рублей. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

1

Также рост поступлений на треть может объясняться тем, что в этом году появились новые плательщики налога на прибыль — речь идет про IT, разъяснил Дмитрий Десятниченко.

— Ставка налога, зачисляемая в региональный бюджет, у них по-прежнему нулевая, а в части поступлений в федеральный она повышена до 5%. Кроме того, сокращен перечень компаний, которые могут применять пониженные проценты, — отметил он.

Как рост налогов влияет на бизнес

Дальнейшие поступления в бюджет по налогу на прибыль будут зависеть от положения компаний, то есть от того, сколько им удастся заработать, пояснили эксперты. Пока ситуация не самая благоприятная: помимо изменений в налоговой системе ключевая ставка остается на уровне 21%, что делает стоимость заемного капитала слишком высокой, отметил Дмитрий Десятниченко.

— Уровень ставки оказывает колоссальное влияние на бизнес. Помимо очевидных проблем с привлечением капитала и инвестиций высокая ключевая напрямую затрагивает вопросы, связанные с начислением неустоек и пеней по гражданско-правовым и налоговым спорам, что также затрудняет ведение бизнеса, — отметил гендиректор юридической компании «Чистая среда», член совета МРО «Деловая Россия» Руслан Кулешов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По прогнозам Минэка, ВВП в этом году вырастет на 2,5%, тогда как в прошлом году он прибавил 4,3%. К тому же оценки ведомства на 2025-й значительно оптимистичнее ожиданий большинства аналитиков и Банка России.

— Есть ряд факторов, разнонаправленно влияющих на динамику прибыли. С одной стороны, программы господдержки и стимулирования роста объемов внутреннего производства будут по-прежнему положительно влиять на прибыльность компаний. Но с другой — высокая ключевая, работая в обратную сторону, станет способствовать снижению маржинальности многих видов бизнеса, — полагает Дмитрий Десятниченко.

Платежом закрасим: налоговики начнут взыскивать долги физлиц без суда
Порядок хотят применять, если нет возражений от налогоплательщика и требования службы бесспорны

В этом году поступления в федеральный бюджет по налогу на прибыль власти планируют увеличить вдвое — до 4,2 трлн. Как поясняли ранее «Известиям» в Минфине, план учитывает как раз не только увеличение налоговой ставки, но и рост прибыли организаций.

Поступления по этой статье в течение 2025-го вполне могут соответствовать прогнозам властей и даже превысить их, считает доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Министерство финансов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост поступлений по налогу на прибыль особенно важен в условиях дефицита федбюджета. В январе–феврале 2025 года он составил 2,7 трлн рублей (1,3% ВВП). По результатам первого полугодия недостача будет около 0,8–0,9% ВВП, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В пользу сокращения может сработать как раз рост налоговых поступлений от прогрессивной шкалы и повышения налога на прибыль, добавила она.

При этом Минфин ожидал, что по итогам 2025-го дефицит казны составит 1,2 трлн рублей. Но для выполнения этого сценария есть риски из-за снижения цен на нефть и, как следствие, сырьевых доходов — в итоге недостача может увеличиться втрое, писали ранее «Известия».

Тем не менее, как в очередной раз заявил в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов, до 2030 года базовые налоговые условия будут неизменными. Скорее всего, ставки действительно останутся такими же, ожидает Руслан Кулешов из «Деловой России», но более вероятен сценарий изменения параметров налогообложения в отношении полезных ископаемых и акцизных сборов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир