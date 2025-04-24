Мы идем взыскать: ФНС собрала рекордную сумму с банкротов

Налоговая служба взыскала в бюджет рекордную сумму с компаний, которые проходят процедуру банкротства. Поступления по этой статье увеличились на четверть, до 252 млрд рублей, в 2024-м, следует из доклада ФНС (есть у «Известий»). Это максимальная цифра по крайней мере с 2015-го, а в этом году тенденция только усилится. В самой службе заявили, что основная причина — в усилении и повышении эффективности деятельности по взысканию долгов. Однако эксперты считают, что основная причина — в росте числа компаний-банкротов: из-за высоких ставок и ухода иностранцев. Что будет с несостоятельностью юрлиц в ближайшее время — в материале «Известий».

Банкротство бизнеса в России

Поступления в бюджет от процедур банкротств выросли на 26% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Они достигли 252 млрд рублей, следует из доклада «Итоги деятельности ФНС», который изучили «Известия». Это рекорд по крайней мере с 2015 года (более ранней статистики налоговая не приводит).

Основные доходы по этой статье приходятся на несостоятельные компании. Физлица, хоть и входят в эту статистику, но практически на нее не влияют, так как суммы там незначительны, пояснил управляющий партнер BBNP, член московской «Деловой России» Максим Барашев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Взыскание с банкротов происходит за счет формирования конкурсной массы: в нее входит и имущество компании или гражданина, которое затем продадут на торгах, и деньги, поступившие из-за оспаривания каких-либо сделок, пояснила адвокат, управляющий партнер АБ города Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Полученные деньги распределяются между кредиторами — это могут быть и, например, сотрудники фирмы, которым не платили зарплату, и банки, и, собственно, налоговая.

В ФНС пояснили «Известиям», что рост доходов бюджета от банкротств связан с увеличением поступлений от согласительных процедур (то есть по мировым соглашениям с должниками) на 43%, до 42 млрд рублей.

Также в налоговой объяснили динамику технологическими изменениями: стал работать Фонд содействия реструктуризации для разрешения наиболее сложных ситуаций. Кроме того, в деятельность службы начала внедряться система комплексного управления и администрирования долга (СКУАД).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Она выявляет риски в деятельности должника задолго до банкротства. Например, устанавливает факты вывода активов. Это помогает собрать доказательную базу для оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной ответственности (личной ответственности человека, который контролирует работу компании), — добавили в ФНС.

Там отметили: за прошедшие три года через взыскание с зависимых и контролирующих лиц погашено более 110 млрд рублей налоговых долгов.

Почему в России растет число банкротств

Но есть и другие причины — более значимые, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В первую очередь, количество корпоративных банкротств в России за три квартала 2024 года возросло на сопоставимую величину — на четверть, отметил юрист Александр Хаминский, ссылаясь на данные «Федресурса».

— При этом налоговые органы стали чаще инициировать разбирательства о несостоятельности компаний. ФНС выступила заявителем в 25% дел о банкротствах юрлиц против 13% за аналогичный период прошлого года, — привел цифры эксперт.

Чем больше доля уполномоченного органа в реестре требований кредиторов, тем выше шанс, что именно он первым получит расчеты в процедуре банкротства, отметила Елена Гладышева из «РИ-консалтинг».

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

Также значительный рост поступлений может быть связан с уходом зарубежных компаний из РФ, полагает Максим Барашев из «Деловой России».

— Многие иностранные дочерние структуры столкнулись с ограничениями по ликвидации: не все фирмы готовы были оперативно получить разрешения правительственной комиссии. Тем временем деятельность была приостановлена, а долги по налогам могли накапливаться. Многие зарубежные организации вынуждены были спустя несколько лет прибегнуть к процедуре банкротства, — сказал он.

Среди них, например, российские дочки Google, Oracle и General Motors. Всего же в 2024 году российские арбитражные суды ввели 72 процедуры банкротства в отношении иностранных компаний для защиты прав отечественных кредиторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Но и не все отечественные предприятия смогли адаптироваться к быстро меняющимся экономическим условиям, указала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. К этому относятся регулярно меняющиеся логистические пути, сложности с оплатой иностранным контрагентам, внесение изменений в нормативную базу, пояснила она.

Многие фирмы не справляются и с выплатами по кредитам. Например, в 2024-м арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Ральф Рингер» за долги свыше 20,7 млн рублей. Аналогичная участь постигла «Связной». Компания выступала ответчиком по 1,3 тыс. исков о взыскании долгов в целом на 18 млрд рублей.

Стоит ли ждать волны банкротств компаний в РФ

Несмотря на значительный прирост поступлений в бюджет от организаций-банкротов, говорить о масштабных рисках для экономики из-за несостоятельности компаний пока преждевременно, полагает эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. Более того, в ряде случаев это стоило бы рассматривать как очищение рынка от неэффективных или ангажированных структур, добавил он.

Однако рекордная ключевая ставка в 21%, которая держится уже больше полугода, может оказать давление на компании в будущем, создавая риски новых ликвидаций. Как ранее писали «Известия», в российских регионах начались банкротства застройщиков. Из-за жесткой денежно-кредитной политики этот сектор слишком сильно закредитован, при этом продажи падают, так как ипотека неподъемно дорогая. Для решения проблем власти даже говорили о необходимости введения моратория на банкротства застройщиков — с таким предложением выступала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным ЦМАКП, на компании, у которых есть проблемы с обслуживанием долга, приходится 30% рынка, тогда как в 2023-м цифра составляла 12%. Уже в середине 2025-го Россия может столкнуться с цепочкой банкротств фирм, полагают эксперты.

Пока вполне вероятны отдельные случаи проблем с платежами у средних и крупных компаний, опасается руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Однако говорить о массовости рано. По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Натальи Пырьевой, риски неплатежей и дефолтов растут: проблемы начнут проявляться ближе к концу II квартала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Однако очевидно, что снижать ключевую ставку Банк России будет лишь при замедлении темпов инфляции и достижении стабильности в экономике в целом. Другие причины, такие как рост банкротств, приниматься в счет не будут, — уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В этих условиях важно, чтобы предприятия получали поддержку от государства, заключил эксперт.