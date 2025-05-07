Воздушные ограничения для рейсов ввели в аэропортах Иваново и Ярославля

Воздушные ограничения на посадку и вылет самолетов ввели в аэропортах Иваново и Ярославля. Об этом 7 мая рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново <…> и Ярославль», — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в аэропортах временно не принимают и не отправляют воздушные суда.

В этот же день были введены ограничения полетов в аэропорту Кирова. Позже сообщалось об их снятии. Ограничения действовали с 08:30 мск.