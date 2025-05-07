В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В аэропорту Кирова были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:30 мск введены в аэропорту Киров (Победилово)», — написал он в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что ограничительные меры носят временный характер.
Ранее тем же утром Кореняко сообщил о вводе ограничений в аэропорту Нефтекамска. Они также запрещают прием и выпуск рейсов и носят временный характер.