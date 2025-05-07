В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Нижнекамск», — написал он в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что меры носят временный характер.
Ранее тем же утром ограничения были введены в аэропорту Казани и столичном Шереметьево. В последнем ограничительные меры были отменены спустя час.