Качели с колесами: продажи машин в апреле упали еще на четверть

В минувшем месяце российский авторынок показал разнонаправленную динамику. Относительно марта продажи новых автомобилей заметно выросли, но при этом в сравнении с апрелем прошлого года отмечается существенное падение спроса на машины. Вместе с тем отмечается увеличение доли моделей новых брендов. Дилеры и эксперты называют ситуацию на рынке сложной, а более или менее стабильный рост спроса на новые машины ожидают не раньше второй половины года. Подробности — в материале «Известий».

Вверх и вниз

По итогам прошлого месяца в России было продано 102 107 новых автомобилей, что на 28% выше показателей марта. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Это лучший результат с начала года, однако он все же на 25,5% хуже результатов апреля 2024 года. Всего с января по апрель включительно в РФ было продано 349 тыс. новых машин, что на 27% ниже, чем в аналогичный период прошлого года .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Падение происходит на фоне снижения средневзвешенной цены нового автомобиля, отмечают специалисты. Как заявил в ходе онлайн-конференции «Автостат Оперативка» генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 8% и в настоящий момент составляет 3,11 млн рублей.

— Это не значит, что машины стали дешевле: изменилась структура продаж. Покупатели стали приобретать более дешевые модели. Кроме того, снизилась доля дорогих моделей, поставляемых по альтернативному импорту. Именно это и привело с снижению средневзвешенной цены нового автомобиля, — пояснил Сергей Целиков.

Еще одна тенденция, которую отмечают эксперты, связана с увеличением в структуре продаж доли машин новых или «реанимированных» брендов. Речь идет о таких марках, как Belgee, Solaris, «Москвич», Evolute, Knewstar, Xcite, «АмберАвто», а также пикапах Sollers. По словам Сергея Целикова, в апреле на них пришлось 8,8% всех проданных автомобилей, что является лучшим показателем за всё время наблюдений. Выход на рынок моделей бренда Tenet еще больше увеличит этот показатель, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также, по данным «Автостата», в апреле до 5% выросла доля моделей, работающих на альтернативных источниках энергии. На электрокары из них приходится 0,8%, подзаряжаемые гибриды занимают 2,4%. Оставшиеся 1,8% — это гибридные модели, не предусматривающие возможность зарядки от внешнего источника питания.

Кроме того, на рынке постепенно сокращаются запасы «прошлогодних» машин. Если в феврале доля моделей 2025 года выпуска составляла всего 8%, то по итогам апреля, по данным Сергея Целикова, она увеличилась до 34%.

Лидеры и аутсайдеры

Звание лидера на российском авторынке в апреле с уверенным отрывом сохранила за собой марка Lada. За прошлый месяц было продано 28 486 машин, собранных в Тольятти и Ижевске, что составляет почти 28% рынка. На второй строчке — бренд Haval, машины которого в апреле разошлись тиражом 12 925 экземпляров. На третьей месте находится Chery с результатом 10 855 штук. Далее следуют марки Geely (6664 авто) и Changan (4 621 экз.). 3902 проданных в апреле автомобиля позволили белорусскому бренду Belgee занять шестую позицию. За ним расположились марки Jetour (3165 машин), Exeed (2881 штук) и Omoda (2619 авто). На последней строчке оказался бренд Solaris, продавший 2298 машин: в прошлом месяце автопроизводитель из Питера впервые попал в десятку наиболее популярных автомобильных марок.

Семь из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику, отмечают в «Автостате». Наиболее серьезное падание зафиксировано у Omoda, Changan и Geely — более чем на 40% по сравнению с апрелем прошлого года. В плюсе оказались три марки — Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза), что во многом объяснятся эффектом низкой базы в прошлом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом падение продаж у Geely в значительной степени обусловлено ростом продаж моделей Belgee и Knewstar (в их основе лежат автомобили Geely. — «Известия»), поясняет Сергей Целиков. Однако если даже сложить суммарно все три бренда, то всё равно снижение продаж марки Geely по сравнению с прошлым годом составляет около 30%, подчеркивает он.

В «личном зачете» в апреле лидерство по-прежнему сохраняется за «Грантой» — 12 970 проданных машин на прошлый месяц. «Серебро» у Lada Vesta (7099 автомобилей). Китайский кроссовер Haval Jolion, разошелся тиражом 5522 экземпляра, что обеспечило этой модели третье место. Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (4129 штук) и две «Нивы», Travel (3127 экз.) и Legend (2941 авто). В десятку наиболее популярных моделей также вошли Geely Monjaro (2710 авто), Belgee X50 (2705 машин), Haval M6 (2607 штук) и Lada Largus (2259 экз.).

В зоне турбулентности

Весной традиционно отмечается повышение интереса покупателей к автомобилям, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому в росте продаж новых авто в апреле по сравнению с мартом на 28% он не видит ничего необычного. Хуже то, что этот рост фактически «размазался» сразу на два месяца, отмечает он.

— С учетом того, что в марте продажи машин практически не увеличились, получается, что нынешние 28% — это прирост и за март и за апрель. Это дает основания полагать, что и в дальнейшем рассчитывать на существенный рост продаж новых автомобилей «от месяца к месяцу» не приходится, — заявил он «Известиям». По мнению эксперта, позитивные тенденции на авторынке, возможно, будут заметны только во второй половине года.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Не рассчитывает на значительный рост и партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, в лучшем случае можно будет говорить о увеличении показателей по отношению к предыдущему месяцу на 10–15%. При этом по отношению к прошлогоднему результату динамика, скорее всего, будет отрицательной, считает он.

— По итогам мая точно не стоит ждать какого-то роста: большое количество выходных дней не способствует приобретению машин, — полагает эксперт.

Дополнительное давление на рынок в ближайшие месяцы окажет сокращение запасов «прошлогодних» моделей на складах дилеров, из-за чего возможен рост средней стоимости машин, отмечает партнер «Автостата».

— Значительная часть «прошлогодних» машин — это автомобили, которые были ввезены еще до осеннего повышения утильсбора. По мере сокращения дилерских запасов в продаже будет всё больше машин 2025 года, растаможенных уже по новым ставкам. Естественно, такие автомобили будут дороже, — отметил в беседе с «Известиями» Игорь Моржаретто.

Всплеск, а не рост

На данный момент признаки устойчивого оживления российского авторынка отсутствуют, считает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, рост продаж в апреле на 28% по сравнению с мартом скорее отражает сезонные колебания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В годовом сравнении ситуация остается критической: продажи за апрель упали на 25,5% относительно апреля 2024 года, а за первые четыре месяца года снижение составило 25,4%. Большинство брендов, включая ключевых игроков, демонстрируют отрицательную динамику. А рост отдельных марок, таких как Solaris, Belgee и Jetour, объясняется эффектом низкой базы или замещением ушедших западных производителей, но их вклад в общий объем продаж недостаточен для компенсации общего спада, — заявила она «Известиям».

По ее мнению, текущий рост к предыдущему месяцу выглядит временным явлением, а не началом восстановления. Вероятность сохранения ежемесячного роста в долгосрочной перспективе крайне мала, полагает эксперт.

— Для стабилизации рынка требуются структурные изменения: восстановление цепочек поставок, рост покупательной способности населения и долгосрочные государственные программы поддержки. Краткосрочные улучшения, связанные с сезонным спросом, возможны. Но устойчивая положительная динамика невозможна без улучшения макроэкономических условий, — уверена Ирина Франк.

Ключевыми факторами, необходимыми для нормализации ситуации на авторынке, являются стабилизация инфляции и курса рубля, доступность кредитов, а также рост реальных доходов населения, считает эксперт. Важную роль играет и способность автопроизводителей наращивать локализацию производства и решать проблемы с поставками комплектующих, Государственная поддержка в виде льготного кредитования или субсидий может временно стимулировать спрос, но без системных решений ее эффект будет ограниченным, отмечает Ирина Франк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пока рынок демонстрирует точечное восстановление, а не устойчивый рост, согласен заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Говорить о полноценном оживлении рынка пока преждевременно, полагает он.

— Основной прирост продаж в апреле обеспечили корпоративные клиенты — крупные поставки для каршеринга и корпоративных парков. Розничный спрос растет умеренно и пока не компенсирует общего снижения. В мае из-за длинных праздников мы ожидаем естественного снижения объемов продаж до 75–80 тыс. автомобилей, это на 20% ниже апрельских показателей. Во втором квартале значительного роста также не прогнозируется, — поделился он своими наблюдениями с «Известиями».

По словам Рената Тюктеева, во втором полугодии продажи могут подрасти за счет отложенного спроса и оптимистичных ожиданий снижения ключевой ставки.