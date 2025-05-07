Продажи новых легковых авто в РФ упали на 26% в апреле

По итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 7 мая.

Lada сохраняет лидерство в марочном рейтинге, на ее долю в середине весны пришлось почти 28% рынка, что в количественном выражении составляет 28,5 тыс. проданных экземпляров.

Среди иностранных брендов лучшим снова стал Haval, автомобили которого в апреле разошлись тиражом в 12,9 тыс. экземпляров. На третьей строчке находится Chery (10,9 тыс. ед.), за которым расположились Geely (6,7 тыс. шт.) и Changan (4,6 тыс. ед.). Белорусский Belgee стал шестым (3,9 тыс. ед.). Десятку замкнули Jetour (3,2 тыс. ед.), Exeed (2,9 тыс. ед.) и Omoda (2,6 тыс. ед.), а также петербургский Solaris (2,3 тыс. ед.).

Семь из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику, отметили эксперты. Наиболее сильной она оказывается у Omoda, Changan и Geely, объем реализации которых упал более чем на 40%. В плюсе оказались три марки — Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза).

Всего за четыре месяца 2025 года было продано 349 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,4% меньше, чем в январе – апреле 2024-го. Рост продаж зафиксирован у Jetour (+12,2%), Belgee (+39,7%) и Solaris (в 5,4 раза). В то же время у Geely и Exeed продажи рухнули более чем наполовину, подчеркнули аналитики.

5 мая сообщалось, что за I квартал 2025 года в России было продано 164,9 тыс. автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 30,6% меньше год к году. Несмотря на снижение продаж, их доля в структуре авторынка страны выросла и достигла отметки 68,2%.

До этого, 22 апреля, в Минпромторге сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей.