Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В МИДе заявили о разрушении отношений Москвы и Берлина практически до основания
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
FT узнала о приближении Британии к соглашению с США по понижению тарифных квот
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Песков ответил на сообщения об идее Киева создать демилитаризованную зону
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Мир
Geo News сообщил об уничтожении ВВС Пакистана пяти индийских истребителей
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Здоровье
В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Мир
Полянский заявил о попытках украинцев сорвать концерт «Хора Турецкого»
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Лавров поблагодарил Кубу за поддержку в развязанной Западом гибридной войне
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

Продажи новых легковых авто в РФ упали на 26% в апреле

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 7 мая.

Lada сохраняет лидерство в марочном рейтинге, на ее долю в середине весны пришлось почти 28% рынка, что в количественном выражении составляет 28,5 тыс. проданных экземпляров.

Среди иностранных брендов лучшим снова стал Haval, автомобили которого в апреле разошлись тиражом в 12,9 тыс. экземпляров. На третьей строчке находится Chery (10,9 тыс. ед.), за которым расположились Geely (6,7 тыс. шт.) и Changan (4,6 тыс. ед.). Белорусский Belgee стал шестым (3,9 тыс. ед.). Десятку замкнули Jetour (3,2 тыс. ед.), Exeed (2,9 тыс. ед.) и Omoda (2,6 тыс. ед.), а также петербургский Solaris (2,3 тыс. ед.).

Семь из десяти представленных брендов продемонстрировали в апреле отрицательную динамику, отметили эксперты. Наиболее сильной она оказывается у Omoda, Changan и Geely, объем реализации которых упал более чем на 40%. В плюсе оказались три марки — Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза).

Всего за четыре месяца 2025 года было продано 349 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,4% меньше, чем в январе – апреле 2024-го. Рост продаж зафиксирован у Jetour (+12,2%), Belgee (+39,7%) и Solaris (в 5,4 раза). В то же время у Geely и Exeed продажи рухнули более чем наполовину, подчеркнули аналитики.

Детские машинки: Минпромторг расширит программу льготных автокредитов
Семьи с ребенком смогут сэкономить 20-35% от цены автомобиля

5 мая сообщалось, что за I квартал 2025 года в России было продано 164,9 тыс. автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 30,6% меньше год к году. Несмотря на снижение продаж, их доля в структуре авторынка страны выросла и достигла отметки 68,2%.

До этого, 22 апреля, в Минпромторге сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025