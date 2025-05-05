Доля кроссоверов на авторынке России превысила 68%

За I квартал 2025 года в России было продано 164,9 тыс. автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 30,6% меньше год к году. Несмотря на снижение продаж, их доля в структуре авторынка страны выросла и достигла отметки 68,2%, сообщает «Автостат Инфо» 5 мая.

Самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в I квартале стал Haval Jolion с результатом 11,9 тыс. кроссоверов, на 26% меньше, чем годом ранее. Второе место с небольшим отставанием занимает Chery Tiggo 7 Pro Max, продажи которого выросли на 15% (до 11,1 тыс. ед.). На третьей позиции находится Lada Niva Travel с результатом 8,7 тыс. ед., что на 32% ниже прошлогоднего показателя.

Десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников дополнили Lada Niva Legend, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6 и Geely Monjaro, а также Omoda C5, Changan Uni-S и Haval F7.

Продажи автомобилей сегмента B снизились на 26%, до 31,9 тыс. единиц, доля сегмента составила 13%. Объем реализации машин сегмента B+ увеличился на 5,2% за год (25,5 тыс. ед.), что соответствует доле рынка 10,5%. Сразу на 326% выросли продажи минивэнов — до 7,1 тыс. автомобилей. Продажи в сегментах C и D снизились на 56% (до 5,6 тыс. единиц) и 32% (до 5,2 тыс. единиц) соответственно, доля этих сегментов составила 2,3 и 2,1%.

Ранее в этот день сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в апреле 2025 года в России составили 101,4 тыс. единиц (учитываются машины в возрасте до трех лет). Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в марте текущего.