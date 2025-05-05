Продажи новых легковых авто в РФ в апреле выросли на четверть
Продажи новых легковых автомобилей в апреле 2025 года в России составили 101,4 тыс. единиц (учитываются машины в возрасте до трех лет). Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в марте текущего, следует из опубликованного 5 мая отчета Минпромторга РФ.
В сегменте легких коммерческих машин продажи в апреле снизились на 16% (9,8 тыс. ед.), грузовых — на 58% (4,6 тыс. ед.), автобусов — на 52% (1,1 тыс. ед.). При этом относительно марта текущего года продажи легковушек выросли на 28%, легких коммерческих — на 16%, автобусов — на 20%. Рынок грузовых снизился за месяц на 5%.
Всего по итогам января – апреля текущего года на территории РФ было реализовано 404 тыс. новых автомобилей, что на 27% меньше год к году. Рынок новых автомобилей отечественного производства составил 219 тыс. шт., что на 9% меньше показателей января – апреля 2024 года. Объем рынка в легковом сегменте составил 346,4 тыс. ед. (–26% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих — 34 тыс. ед. (–16%), в сегменте грузовых — 20 тыс. ед. (–49%), в сегменте автобусов — 3,6 тыс. шт. (–54%).
В апреле темпы сокращения продаж отечественных моделей остались ниже, чем иномарок, отметили в Минпромторге. За месяц реализовано 51,5 тыс. импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024-го) и 65,2 тыс. машин российского производства (–12%). Отмечен общий рост рынка на 25% по отношению к предыдущему месяцу. Доля российской техники по итогам января – апреля 2025-го выросла на 10 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
30 апреля сообщалось, что во второй весенний месяц текущего года россияне чаще всего интересовались новыми автомобилями в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей. В пятерку самых популярных моделей здесь вошли Lada Vesta, Haval Jolion, «Москвич 3» и две модели Chery: Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max.
29 апреля стало известно, что по итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.