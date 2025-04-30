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Автомобили по цене до 3 млн рублей стали самыми популярными у россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В апреле 2025 года россияне чаще всего интересовались новыми автомобилями в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто». Аналитики объяснили, что в этом ценовом диапазоне есть широкий выбор моделей разных классов: от компактных бюджетных до просторных кроссоверов.

Доля машин стоимостью 1,5–3 млн рублей в интересе россиян на платформе составила 50,1%. В пятерку самых популярных моделей в этом сегменте вошли Lada Vesta, Haval Jolion, «Москвич 3» и две модели Chery: Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max.

На новые автомобили за 3–5 млн пришлось 23,5% пользовательского интереса. В топ-5 наиболее востребованных вошли исключительно модели из КНР: Geely Monjaro, Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval F7, GAC GS8 и Geely Atlas. Машины стоимостью менее 1,5 млн рублей привлекли внимание 13,1% аудитории. В лидерах здесь четыре модели Lada (Granta, Niva Legend, Granta Cross и Niva Travel), а также Kaiyi E5.

Интересным трендом эксперты назвали то, что за последний год существенно выросло предложение на машины премиум-сегмента стоимостью более 5 млн рублей.

Доля машин дороже 7 млн рублей в интересе составила 8,4%. Самыми популярными моделями в этой категории стали Mercedes-Benz AMG G-класса, Tank 700, LiXiang L9, Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500. Среди машин в сегменте 5–7 млн рублей (5% интереса) лидерами стали Exeed VX, Voyah Free, Haval H9, LiXiang L6 и Geely Monjaro.

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Ранее в этот день сообщалось, что по итогам I квартала текущего года средний размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля за оформление кредита, страховку и трейд-ин, достиг 21%. В целом предложения, снижающие конечную стоимость, доступны для 91% дилерских объявлений.

Накануне стало известно, что по итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

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