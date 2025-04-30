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Средний размер скидки на новый автомобиль у дилеров достиг 21%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам I квартала текущего года средний размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля за оформление кредита, страховку и трейд-ин, достиг 21%. В целом предложения, снижающие конечную стоимость, доступны для 91% дилерских объявлений. Об этом «Известиям» 30 апреля рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

По некоторым предложениям скидка достигала 50% от полной стоимости автомобиля. Средний размер скидки за оформление кредита составил 11%, за трейд-ин — 7%, а за оформление полиса каско — 2%, рассказали аналитики.

Среди десяти регионов РФ с наибольшими продажами новых авто в первые три месяца 2025 года самый высокий медианный размер скидки зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве — 24% и 23% соответственно. Самая низкая скидка зафиксирована в Республике Башкортостан (15%), Ростовской области (16%) и Республике Татарстан (19%). Максимальный размер скидки в большинстве регионов был близок к общероссийскому уровню, однако в трех наблюдалось заметное отклонение: в Самарской области он составил 39%, в Ростовской — 41%, а в Свердловской — 44%.

«При поиске предложения с максимальной выгодой стоит обратить внимание на автомобили прошлого года. Их еще достаточно много в общем объеме объявлений, поэтому дилеры готовы идти на значительные уступки, помимо скидок за оформление отдельных финансовых продуктов», — отметил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

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Накануне стало известно, что по итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

15 апреля сообщалось, что около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Некоторые бренды предлагают скидки на машины 2024 года выпуска в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

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