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Наличие отсутствия: обязательно ли автовладельцам лично приходить в МРЭО

Верховный суд подтвердил право автовладельцев ставить машины на учет по доверенности
Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Присутствие собственника автомобиля в регистрационном подразделении Госавтоинспекции необязательно: поставить машину на учет могут его представители по доверенности. Такое решение принял Верховный суд РФ. Подробности — в материале «Известий».

Cама не пришла

В Екатеринбурге в 2023 году владелец «КамАЗа» Иванова (фамилия изменена. — «Известия») через портал «Госуслуги» подала заявление на постановку этого грузовика на учет. Однако в назначенный день в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции (МРЭО) пришла не она, а ее представители, на которых была оформлена нотариально заверенная доверенность с полномочиями представлять интересы Ивановой в органах МВД и Госавтоинспекции, в том числе подавать от ее имени документы, необходимые для осуществления регистрационных действий с автомобилем, участвовать в его осмотре, получать необходимые документы и т.д. Однако сотрудники МРЭО отказались ставить автомобиль на учет, сославшись на то, что, поскольку сам заявитель не пришел в регистрационное подразделение Госавтоинспекции, им не удалось установить его личность.

Госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иванова не согласилась с этим решением автоинспекторов, отметив, что оно «лишает ее возможности исполнить установленную законом обязанность по внесению изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца, создавая угрозу привлечения к административной ответственности», и обжаловала его в городском суде Екатеринбурга. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения. В дальнейшем в рамках апелляции судебная коллегия по административным делам Свердловского областного встала на сторону Ивановой, однако позднее Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь признал законными действия сотрудников МРЭО. В итоге собственнице грузовика пришлось обращаться с жалобой в Верховный суд РФ.

Суд да дело

Рассмотрев материалы дела, Судебная коллегия по административным делам ВС РФ пришла к выводу, что нижестоящими инстанциями «допущены были существенные нарушения норм материального права». Суд отметил, что основания для совершения регистрационных действий или отказа в них указаны в законе «О государственной регистрации транспортных средств».

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«В ст. 15 закона <...> установлено, что должностное лицо регистрационного подразделения вправе потребовать от лица, обратившегося для совершения регистрационных действий, представления, <...> документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства, а в случае обращения представителя владельца ТС — также документ, удостоверяющий <...> и документ, подтверждающий его полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца ТС, не представляется, если полномочия представителя владельца ТС основаны на нотариально удостоверенной доверенности (п. 1 и 2 ч. 1 указанной статьи)», — говорится в определении Верховного суда.

Бумаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аналогичные требования предусмотрены и административным регламентом МВД по предоставлению госуслуги по регистрации ТС, подчеркнул суд. ВС РФ отметил, что ни закон «О регистрации ТС», ни соответствующий регламент МВД не предусматривают участия одного и того же физического лица (только владельца транспортного средства либо только его представителя) на всех стадиях получения государственной услуги, начиная с подачи заявления.

«Личное участие заявителя не лишает его права иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает заявителя права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги», — подчеркнули члены Судебная коллегия по административным делам ВС РФ.

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В результате Верховный суд удовлетворил жалобу Ивановой, отменив определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции и оставив в силе определение Свердловского областного суда, который изначально встал на сторону собственника грузовика.

По букве закона

Опрошенные «Известиями» юристы и эксперты считают, что Верховный суд принял аргументированное и взвешенное решение. По мнению адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, причиной тяжбы могло стать то, что сотрудники МРЭО изначально не разобрались, в каких случаях при осуществлении регистрационных действий требуется подтверждение личности доверителя, а в каких — нет.

Нотариус
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— По закону, если предъявлена доверенность, оформленная в простой письменной форме, необходим паспорт гражданина, от лица которого она выдана. Если же речь, как в данном случае, идет о нотариально заверенной доверенности, то подтверждать личность лица, передающего по ней те или иные полномочия другому гражданину, не требуется: это уже сделано нотариусом, — пояснил Сергей Радько.

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Впрочем, он не исключил возможности, что у сотрудников МРЭО возникли какие-то сомнения или сложности в подтверждении статуса нотариуса, который заверил данную доверенность.

— В любом случае Верховный суд принял решение, соответствующее букве закона. Поскольку была предъявлена нотариально заверенная доверенность и не было претензий к другим документам, в МРЭО не имели права отказывать в совершении регистрационных действий, — отметил юрист.

Аналогичной точки зрения придерживается и член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Верховный суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если бы изначально судьи чуть внимательнее изучили материалы дела, вполне вероятно, что вопрос был бы решен еще на уровне самой первой инстанции и не потребовалась доводить ситуацию до вмешательства Верховного суда, — отметил он в беседе с «Известиями».

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